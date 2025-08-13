Zelenski espera un alto al fuego de la reunión Trump-Putin en Alaska

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo este miércoles en Berlín que espera que la reunión del viernes en Alaska (EEUU) del jefe de Estado estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, traiga consigo un alto el fuego en la guerra ruso-ucraniana.

"Hemos hablado de la reunión de Alaska y esperamos que allí haya un alto al fuego", afirmó Zelenski tras la reunión virtual que mantuvo con el presidente de EEUU junto al canciller alemán, Friedrich Merz, y Trump, diálogo que se produjo después de que los líderes europeos también se citaran de forma virtual.

El canciller alemán aseguró este viernes tras el encuentro virtual con la llamada coalición de los voluntarios y Trump que esperaba una paz que tenga en cuenta los intereses de Kiev y de Europa. "El presidente Trump sabe que puede contar con nosotros para una paz que tenga en cuenta los intereses europeos y ucranianos", dijo Merz en una comparecencia conjunta con Zelenski.

Merz dijo también que de Alaska puede salir algo positivo, pero advirtió que si no hay un movimiento de la parte rusa se debe aumentar la presión sobre Moscú.

Asimismo, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha explicado después de la videoconferencia que Trump les ha garantizado que sólo Zelenski negociará eventuales cesiones territoriales de su país a Rusia.

"Las cuestiones territoriales que conciernen a Ucrania solo serán negociadas por el presidente ucraniano", dijo Macron, reiterando que esa es la posición de los aliados de Kiev, en la que ha coincidido también claramente con el presidente estadounidense, que el próximo viernes recibe en Alaska al presidente ruso, Vladimir Putin.