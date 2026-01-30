Zelenski no cederá el Donbás y pide firmar el acuerdo de seguridad con EEUU antes de la paz.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, insistió en que Ucrania no aceptará las exigencias territoriales de Rusia, que pide quedarse con todo el Donbás para poner fin a la guerra. También explicó que el acuerdo sobre las garantías de seguridad que pide a EEUU para que el Kremlin no vuelva a invadir debe firmarse antes de que se confirme el hipotético acuerdo de paz que acabe con el conflicto.

"Hasta el momento no hemos encontrado un compromiso en la cuestión territorial, en concreto sobre la parte este de Ucrania. Estamos hablando de la región de Donetsk", dijo Zelenski, citado por la agencia pública ucraniana, Ukrinform, en una rueda de prensa celebrada en Kiev.

Donetsk está controlada en más de un 75% por Rusia y forma junto a Lugansk, tomada casi por completo por el Kremlin, la región del Donbás que Moscú pide quedarse en su totalidad como condición innegociable para bajar las armas.

Zelenski volvió a mostrarse abierto a la posibilidad propuesta por EEUU de crear una zona libre económica sin presencia militar en la zona ahora bajo control de Kiev que exige Moscú, pero dejó claro que eso debe producirse sin que este territorio deje de ser ucraniano.

Sobre el orden en que pide que se firmen los distintos acuerdos para que termine el conflicto, Zelenski dijo que el que ha de garantizar que EEUU acudirá en ayuda de Kiev si Rusia vuelve a invadir su territorio debe firmarse antes que el resto.

"Se ha conseguido mucho, pero la gente necesita creer en este progreso, porque después de una guerra tan difícil hay poca confianza. Necesitamos algo con lo que poder contar. En este caso lo principal en lo que podemos contar son las garantías de seguridad", afirmó el líder ucraniano.

Según ha dicho repetidamente Zelenski, el documento -por el que EEUU ofrecería a Kiev garantías de seguridad inspiradas en el artículo 5 del Tratado de la OTAN, por el que los Estados miembros se comprometen a apoyar a cualquier país miembro atacado- está listo y sólo queda que se firme a nivel de presidentes y sea aprobado en el Congreso de EE.UU. para que sea vinculante.

El presidente ucraniano afirmó asimismo que cuenta con que EEUU presione a Rusia para que ésta acepte el plan de 20 puntos negociado entre Washington y Kiev para que sirva de base para poner fin al conflicto.

Zelenski dijo además sobre la delegación enviada por Moscú a los contactos trilaterales entre rusos, ucranianos y estadounidenses que comenzaron a finales de la semana pasada en Emiratos y se espera que se reanuden allí el domingo que su composición demuestra una mayor voluntad de llegar a un acuerdo que en reuniones anteriores.

Rusia envió a Abu Dabi una delegación compuesta íntegramente por militares. En anteriores rondas de contactos el Kremlin había estado representado por figuras de perfil más político e ideológico que -según denunciaron negociadores ucranianos- presentaban sus argumentos históricos para justificar la guerra y llegaron a amenazar a integrantes de la delegación de Kiev.

Moscú

El Kremlin cuestionó este viernes el rechazo del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a ceder el Donbás, que el ejército ruso aún no ha tomado en su totalidad, y la central nuclear de Zaporiyia, bajo control ruso. "La central de Zaporiyia lleva dos años bajo control ruso (...) ¿Significa que el régimen de Kíev pretende recuperar militarmente esta central nuclear? ¿Planea atacar la central nuclear?", respondió el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

En relación con el Donbás, señaló que "la dinámica en el frente habla por sí sola y no hay mucho más que decir".

Al mismo tiempo, Peskov calificó de "erróneas" las declaraciones del Secretario General de la ONU, António Guterres, de que el Donbás, a diferencia de Groenlandia no tiene derecho a la autodeterminación. "Consideramos estas conclusiones profundamente erróneas desde la perspectiva del derecho internacional. Discrepamos de ellas y tenemos nuestra propia y bien fundamentada postura", alegó.

Anteriormente, Guterres respondió a la agencia TASS que el derecho de autodeterminación no funciona en los casos de la península ucraniana de Crimea y el Donbás -anexionadas por Rusia en 2014 y 2022-, donde "prevalece el principio de integridad territorial".

Poco después, la portavoz de Exteriores de Rusia, Maria Zajaova, criticó estas mismas palabras de Guterres, a quien llamó "amplificador de la propaganda occidental".

Confirma que Rusia no atacó anoche ninguna infraestructura energética

En paralelo, Zelenski confirmó que Rusia no atacó ninguna infraestructura energética ucraniana durante la pasada noche. "No hubo ataques a instalaciones energéticas la pasada noche, pero ayer (el jueves) por la tarde nuestra infraestructura energética fue golpeada en varias regiones", dijo Zelenski tras mantener una reunión telemática con las autoridades regionales del país.

Se trata de la primera confirmación de que Rusia ha cumplido por el momento la tregua temporal en los ataques al sistema energético ucraniano que, según anunció el jueves por la noche el presidente de EEUU, Donald Trump, le prometió su homólogo ruso, Vladímir Putin, la víspera misma.