Zelenski replica a Trump: "Vive en el mundo de la desinformación que viene de Rusia"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, atribuyó este miércoles "al mundo de desinformación creado por Rusia" las declaraciones del líder de Estados Unidos, Donald Trump, en la que culpaba de la guerra por no aceptar un acuerdo tras la invasión y aseguraba que el líder ucraniano no cuenta con el apoyo que le otorgan sus conciudadanos ucranianos. "Si alguien quiere sustituirme ahora mismo, esto no funcionará ahora mismo. Y lo segundo, ya que hablamos del 4%, hemos visto esta desinformación, entendemos que viene de Rusia. Lo entendemos y tenemos pruebas de que de estos números están hablando EEUU y Rusia", dijo Zelenski en declaraciones recogidas por la agencia pública ucraniana, Ukrinform.

El presidente ucraniano agregó, tras señalar que tiene "un gran respeto" por Trump "como líder del pueblo estadounidense", que el nuevo inquilino de la Casa Blanca "vive en ese espacio de desinformación creado por Rusia".

Trump declaró este martes que Zelenski es extremadamente impopular en Ucrania, donde dijo que sólo cuenta con el apoyo del 4% de la población. El presidente de EEUU volvió a mencionar esta cifra -que no proviene de ninguna encuesta conocida y ya fue mencionada anteriormente por Trump- al pedir que Zelenski convoque elecciones cuanto antes.

El mandato de Zelenski terminó el pasado mes de mayo, pero se renovó automáticamente al prohibir la ley ucraniana ir a las urnas durante la ley marcial vigente en el país desde el comienzo de la invasión rusa.

La exigencia estadounidense a Zelenski de que convoque elecciones llegó después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, declarara que su homologo ucraniano no tiene legitimidad para firmar ningún acuerdo de paz al no haberse sometido al mandato de las urnas.

Ninguna encuesta aparecida en Ucrania sitúa al jefe de Estado ucraniano por debajo del 50% de popularidad. La última ha sido publicada este mismo miércoles por el Instituto Internacional de Sociología de Kiev y según este sondeo, un 57% de los ucranianos confían en Zelenski.