Día de la Provincia de Cádiz: La lista de los premiados por la Diputación para celebrar el 19 de marzo

Este martes, 19 de marzo, es el Día de la provincia de Cádiz, una fecha ligada a una de las efemérides más relevantes de la historia contemporánea española y que tuvo esta tierra como escenario: la promulgación de la Constitución de 1812, la Pepa.

Y para celebrarlo la Diputación entrega distinciones a personas y entidades que acreditan trayectorias de reconocido prestigio. Lo hace desde 1996, cuando la institución provincial recuperó esta fecha para homenajear trayectorias ejemplares, que personificaran la potencia y la calidad de la provincia.

Si el año pasado la máxima distinción, de Hijo predilecto, lo recogieron Lola Flores a título póstumo -que recogió su hija Rosario- y Alejandro Sanz, este año lo hace el periodista Carlos Herrera. Además, habrá diez Medallas de la provincia, que se aprobaron con el consenso del pleno provincial y donde "se reconocen trayectorias de todas las comarcas y de variados sectores: la cultura, la comunicación, la moda, la innovación textil, la gestión empresarial, la asistencia a personas vulnerables, la formación, el deporte o industrias esenciales como el sector primario", apuntó la presidenta de la Diputación Almudena Martínez.

La ceremonia, presidida por la titular de Diputación comenzará en el Salón Regio del Palacio Provincial a las 12:00 horas. El acto se emitirá en directo a través del siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=nrxVszuUPaA

Los premiados por el Día de la provincia

La voz de Carlos Herrera es una constante en el paisaje radiofónico nacional desde hace más de30 años y hoy se convertirá en Hijo predilecto de la provincia de Cádiz. Colecciona Premios. Ondas, hasta un total de cinco, que reconocen su trabajo en diferentes medios (la SER, Canal Sur, Radio Nacional, Onda Cero), e instituciones hermanas como la Diputación de Sevilla le concedió la medalla de la provincia en 2008, y la Junta de Andalucía le reconoce la Medalla del 28 de febrero en el año 2001. Se reconoce colmado ante algunas de las manifestaciones populares como la tauromaquia, la Semana Santa o el Carnaval de Cádiz, del que fue pregonero en 2003.

Además, los distinguidos con las Medallas de la provincia son:

Sandra Golpe

Periodista de San Fernando, presentadora y directora de Noticias 1 en Antena 3 TV; siempre a su tierra por bandera. Bajo su dirección y presentación, que lleva 8 años ejerciendo, ha hecho de Noticias 1 el informativo más visto de España, superando el liderazgo histórico de la competencia. Sandra es una inspiración para nuevas generaciones de periodistas y lidera una generación de mujeres que llegan a los puestos más relevantes a base de talento y trabajo duro, muestra con su propio testimonio su compromiso con el feminismo y se ha labrado en el día a día el mayor tesoro que puede tener una comunicadora, la credibilidad.

Antonio Pérez, el Perro de Paterna

Antonio Pérez Jiménez, El Perro de Paterna, es uno de los nombres propios del flamenco. Nadie como él demostró tanta maestría en tantos palos diferentes con su portentosa voz y recibirá la medalla a títutlo póstumo. Nacido en 1925, Paterna le demostró su agradecimiento y cariño en vida, rotulando una céntrica calle con su nombre y nombrándolo Hijo Predilecto. Mantiene además su recuerdo con un busto en la plaza de la Constitución y, desde hace escasas semanas, con una baldosa propia en el Paseo localdel Flamenco

Andy y Lucas, de Cádiz

Andrés Morales Troncoso y Lucas González Gómez, conocidos en el panorama musical como ‘Andyy Lucas’ son, desde el año 2003, cuando publicaron su primer disco, dos de los grandesembajadores de Cádiz en el mundo. Apasionados de las tradiciones gaditanas, siempre anclados a su origen, aseguran sentirse, desbordados por el cariño que están recibiendo en un momento en el que las vicisitudes de la vida les obligan a realizar un alto en el camino. Dos millones de discos vendidos, dos discos de diamante, veinte discos de platino, cuarenta discos de oro, diez millones de asistentes a sus ochocientos conciertos, cientos de millones de reproducciones de sus canciones, premio Billboard de la Música Latina, dos nominaciones a los premios Grammy, premio Ondas al grupo revelación, premio Amigo al grupo revelación, cuarenta números uno en diferentes emisoras nacionales e internacionales, récord nacional con dos discos entre los diez primeros de la lista de ventas de Afyve durante más de cuarenta semanas consecutivas, personajes de Los Sims (el juego de PC más vendido de la historia) o primer grupo español en cantar en la sede de las Naciones Unidas. Pocos artistas pueden presumir de un historial semejante.

Pedro Curtido Naranjo, de Rota

El nombre de Pedro Curtido Naranjo está indisolublemente ligado al mundo del fútbol y no sólo atesora una trayectoria deportiva de primer nivel, sino que actualmente es el máximo representante institucional del balompié en la provincia de Cádiz. Entre sus logros de gestión al frente de la Delegación en Cádiz de la Real Federación Andaluza de Fútbol, cabe señalar el aumento en un 30 por ciento del número de licencias, llegando ya a ser casi 33.000 los y las futbolistas federados en la provincia. Especial orgullo siente Curtido al hacer referencia como parte de su labor a la puesta en marcha en Cádiz de la primera Liga Andaluza Inclusiva para personas con diversidad funcional. Esta iniciativa, pionera en toda España, se ha extendido a día de hoy a todas las provincias.

Ana María Valle Villarte, de Ubrique

No lo ha tenido fácil en su trayectoria esta empresaria, directora gerente de la firma Piñavalls SL desde 2012, y que se ha multiplicado con gran versatilidad en diversos ámbitos: diseño, desarrollo, patronaje, planificación de campañas comerciales, escaparatismo,... La Diputación, con esta Medalla, personifica en Ana el talento de una industria que depara valor añadido, empleo, riqueza y –por qué no decirlo- orgullo al conjunto de la provincia de Cádiz. "Esto no es para mí, sino para las personas que crearon un grupo empresarial –en referencia a José Luis Piña y a su padre, Antonio Valle- y me prestaron todosu apoyo y confianza. Y es también un premio a las manos artesanas que gracias a su empeño ydedicación hacen de la piel de Ubrique un producto de máxima calidad”, ha manifestado

Pasarela flamenca Tío Pepe Jerez

Cuenta Ana Belén Morillo que cuando organizó la primera edición de la Pasarela Flamenca de Jerez lo hizo porque se había dado cuenta de que, a pesar de las numerosas ferias y romerías que ocupan el calendario de fiestas gaditano y a pesar de que en la provincia había grandes modistas, apenas conseguían proyección. En 17 ediciones, la Pasarela Flamenca ha pasado de programar 5 desfiles a un cartel compuesto por 45 diseñadores y 60 firmas de artesanía flamenca; de la propia Ana haciendo de solista al frente de la organización, a convertirse en directora de un equipo formado por 70 personas durante los 4 días en los que se desarrolló la última edición.

Centro de Atención Temprana Bajo Guadalquivir, de Sanlúcar

La Medalla de la Provincia de Cádiz al Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana ‘Bajo Guadalquivir’ es un premio a la excelencia. Un reconocimiento necesario y merecido para una entidad que llega donde no lo hacen las administraciones y que se ha convertido en un referente nacional en su campo desde que se fundara allá por el mes de marzo de 1988. Recuerda su director, Rafael Ibáñez, hombre incansable y entregado a su trabajo, que en sus inicios el Centro atendía a catorce niños de Sanlúcar de Barrameda y cuatro de Chipiona. Hoy, en sus instalaciones en la localidad sanluqueña se atiende a más de trescientos sesenta niños y niñas con diferentes trastornos sensoriales, psíquicos y motóricos procedentes de toda la Costa Noroeste.

Instituto de Estudios Campogibraltareños

Es el Instituto de Estudios Campogibraltareños una de las entidades culturales más activas de Andalucía. Desde su nacimiento, en 1991, más de cien publicaciones han visto la luz a través de este organismo dependiente de la Mancomunidad de Municipios, que tiene el objetivo de “servir, rescatar, proteger y potenciar el patrimonio cultural” del Campo de Gibraltar. En sus orígenes fue clave la creación de una revista hoy emblemática: Almoraima. Y dos nombres propios: Juan José Téllez Rubio, periodista algecireño entonces vinculado con la Mancomunidad, y Rafael García Valdivia, pintor, y continuador del proyecto. Con el ejemplar que saldrá en abril, la revista Almoraima cumplirá 60 números.

Centro Docente Privado (CDP) José Cabrera, de Trebujena.

Lo que hoy es una institución se fundó en 1983 por la voluntad de un grupo de personas pertenecientes a la Asamblea Local de la Cruz Roja, con José Cabrera, que da nombre al centro, al frente, y una innegable voluntad social como combustible. Muchas mujeres que apenas tenían oportunidades para acceder al mercado laboral más allá del servicio doméstico, encontraron el trampolín para una vida plena y diferente.Su papel es clave para entender la transformación social de Trebujena, como motor de desarrolloeconómico y social y de inserción laboral. En estas cuatro décadas no exentas de dificultades el centro ha debido adaptarse y actualmente es gestionado por la Fundación para la Formación y el Empleo José Cabrera. Su director, Manuel Marín, ha recibido este galardón de la Diputación con el orgullo del reconocimiento a una labor de sobra conocida en su comarca y que ahora exportan a toda la provincia. Con unos 400 alumnos y una plantilla muy estable de 25 personas trabajan otro modelo de concertada, más familiar, sin costes adicionales, sin ánimo de lucro y dentro de la red ‘Asociación de Centros de Economía Social’, que desarrolla un Plan de Calidad para la mejora y excelencia continua, reconocido con varias certificaciones.

Cooperativa Agrícola Nuestra Señora de los Remedios-Picasat, de Olvera

La historia de la Cooperativa Agrícola Nuestra Señora de los Remedios-Picasat se remonta a 1959, cuando un grupo de agricultores de Olvera se unió para trabajar de forma coordinada y defender sus intereses. Hoy son 7.000 socios -agricultores y ganaderos de la Sierra de Cádiz, la Campiña, La Janda, Campo de Gibraltar e incluso de las provincias vecinas de Málaga y Sevilla-, los que tienen en la cooperativa “el pegamento para acercarse a la cadena de valor”, explica Antonio Gerena, gerente de la entidad. La Medalla de la Provincia es un espaldarazo a todo ese trabajo y sacrificio de quienes conforman la Cooperativa Nuestra Señora de Los Remedios-Picasat, a su dedicación y desvelos por que llueva dónde y cómo hace falta, al mimo con el que el tratan al ganado y a esa capacidad de innovación y adaptación continua que les ha permitido convertirse en una de las empresas agroalimentarias de la provincia más conocidas por los consumidores a nivel nacional e internacional.