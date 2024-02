Esposas de guardias civiles tras la tragedia de Barbate: "Pedimos garantías para que regresen a casa con sus hijos"

Este viernes, cuando se cumple una semana de la muerte de dos guardias civiles tras ser embestidos por una narcolancha en Barbate, unas 200 personas, entre las que se encontraban agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, diferentes representantes políticos y familiares, se concentraron al mediodía frente a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz para exigir, entre otras reclamaciones, más dotaciones para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad puedan hacer frente al narcotráfico. "No más muertes por dejadez, no más muertes por falta de medios", era uno de los lemas enarbolados en la protesta.

En la concentración se guardó un minuto de silencio por los agentes fallecidos. Después, se vitorearon consignas a favor de la Benemérita al tiempo que se pidió la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la vuelta del OCON-Sur, el Organismo de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico que desde su fundación en 2018 permitió reducir a la mitad las incautaciones de hachís y, pese a ello, fue disuelto en septiembre de 2022.

Entre las personas que tomaron la palabra en la convocatoria, fue especialmente significativo el discurso de Mónica Mógica López, esposa de un guardia civil y representante de una plataforma de reciente creación de esposas, parejas y familiares de agentes del cuerpo. Precisamente, el germen de este colectivo nace entre las mujeres de los miembros del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), del que formaba parte una de las víctimas mortales del trágico suceso de Barbate, el isleño Miguel Ángel Gómez.

"Pedimos un aumento drástico de la plantilla en todos los puestos de seguridad ciudadana. No podemos consentir que haya una única patrulla para una demarcación y, a veces, hasta para dos demarcaciones. Pongan remedio a las comisiones que se crean, dejando plazas descubiertas en las diferentes unidades. Que nuestros maridos se sientan respaldados por su mandos y no perseguidos. Queremos que trabajen con todas las garantías y que vuelvan con sus hijos", manifestó Mónica Mógica durante la lectura de un manifiesto.

Asimismo, desde la plataforma exigieron la "necesidad imperiosa" de declarar a la provincia de Cádiz como Zona de Especial Singularidad. "Ya es hora de afrontar que el principio de autoridad está totalmente perdido en la zona".

"Por todo ello estamos aquí, por nuestro maridos, para que se nos escuche alto y claro: queremos más seguridad para ellos. Que la muerte de estos dos héroes no caiga en saco roto, que sea un punto de inflexión para que las autoridades actúen sin tibieza y se adopten medidas reales para acabar con esta lacra", concluyeron, no sin antes añadir que "si un Gobierno no combate la criminalidad, es cómplice de ella".

Las mujeres de guardias civiles anunciaron que se están uniendo en plataformas provinciales y que protagonizarán nuevas movilizaciones para dar voz a las reclamaciones de los agentes, que, por su normativa interna, no pueden movilizarse ni protestar como ellas.

Apoyo

A la concentración de este viernes acudieron miembros de Partido Popular de Cádiz, como los diputados nacionales Ignacio Romaní, Macarena Lorente y Pedro Gallardo, así como Pedro Ortells, diputado de Vox por Cádiz en el parlamento andaluz.

Además, estuvieron presentes miembros del Sindicato Unificado de la Policía (SUP) y de la Plataforma Por una Jubilación Digna y Plena Equiparación Salarial, quienes reclamaron mejoras laborales, el reconocimiento de su trabajo como "profesión de riesgo" y más medios materiales y humanos frente al narcotráfico para evitar tragedias como la ocurrida hace una semana en Barbate.

"Queremos justicia porque Policía y Guardia Civil son los únicos cuerpos de todo el Estado que no están reconocidos como profesión de riesgo, y se está produciendo una injusta desigualdad que nos sitúa a la cola de la jubilación con una enorme pérdida de poder adquisitivo", lamentó Carmen Villanueva, secretaria provincial de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), también presente en la convocatoria.

Asimismo, Villanueva puso el foco en el número de agentes fallecidos en acto de servicio en los últimos años (uno en 2018, otro en 2021 y los dos agentes de Barbate) y exigió más medios materiales y humanos en la lucha contra las mafias del hachís.

La secretaria provincial de la AUGC demandó el apoyo de la ciudadanía "para que nuestra voz sea más fuerte" en alusión a la movilización que tendrá lugar en Madrid el próximo 16 de marzo. "La seguridad pública no tiene color político", remató.