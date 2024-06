Jerez se conjura para venderse turísticamente como "segunda línea de playa"

En Jerez están obsesionados con las playas. Saben que turísticamente es un recurso de primer nivel, especialmente en verano pero también durante muchos meses del año, y están haciendo todo lo posible para hacerle ver a sus potenciales visitantes que la playa la tienen ahí al lado... aunque la más cercana, la de Valdelagrana, en el término municipal de El Puerto de Santa María, la tienen a unos 30 kilómetros de diferencia. Pero eso parece que no frena a un sector turístico local que no se ha cortado un pelo al vender Jerez como "segunda línea de playa". Sí, así como suena.

Varias decenas de representantes del sector turístico de Jerez participaron esta misma semana en el desayuno-coloquio organizado por el Clúster Turístico Destino Jerez en torno al tema 'Jerez, la puerta secreta a las playas de Cádiz'. En el evento, celebrado en el Hotel Casa Palacio María Luisa, participaron como ponentes Antonio Real, delegado de Turismo del Ayuntamiento de Jerez; Juan Sañudo, director del Hotel Jerez & Spa y el Hotel Villa Jerez: María del Carmen Atienza, directora del Hotel EXE Guadalete y directora de zona del grupo Eurostar Hotusa, y César Gómez Paullada, director del Hotel Barceló Montecastillo Golf.

En el debate se repasó el enorme cambio que ha experimentado Jerez como destino turístico de verano, ya que hasta hace unos años era una de las épocas de temporada baja para el sector, mientras que últimamente se ha convertido en uno de los momentos con más demanda y llegada de visitantes.

Los participantes coincidieron en que, si inicialmente Jerez aumentó su demanda turística de verano al ser considerada una segunda línea de playa más asequible en la provincia de Cádiz, actualmente los visitantes hacen sus reservas de verano por los atractivos y experiencias que encuentran en la ciudad, y la cercanía de la playa es una motivación secundaria.

El sector también reclamó una mayor regulación de los pisos turísticos sin licencia, y medidas que mejoren la posición de Jerez en los mercados emisores, especialmente más rutas aéreas y una mayor frecuencia de trenes desde el centro de la península.

El Clúster Turístico Destino Jerez continuará con sus desayunos-coloquio tras el verano, con temáticas como la sostenibilidad, la controversia de los distintos tipos de alojamiento y la turistificación, y la cultura como motor del turismo para Jerez.

Una playa en el recinto ferial

Esta obsesión por las playas llegó incluso a los gobernantes de Jerez. La actual alcaldesa, María José García-Pelayo (PP), llegó incluso a plantear la posibilidad de crear una playa artificial en el parque González Hontoria, donde todos los años se celebra la Feria del Caballo. Esta propuesta la planteó en la campaña para las elecciones municipales de 2015, cuando García-Pelayo era la regidora, pero no salió adelante porque no pudo conservar la Alcaldía en esas elecciones y porque su sustituta, la socialista Mamen Sánchez, no vio con buenos ojos esta iniciativa.

La propuesta de la playa artificial que planteó el PP de Jerez hace ahora nueve años preveía que esta zona de ocio que se iba a bautizar como 'Jerez Beach' funcionara desde finales de junio hasta principios de septiembre, es decir, durante todas las vacaciones escolares. Esta playa artificial, que llegó a venderse en su día como única en Europa, iba a estar gestionada por la empresa 'Puro Evento'. La iniciativa iba a constar de 10.000 metros cuadrados para actividades deportivas y acuáticas, en los que alrededor de 40 camiones extenderían arena de playa, con varias piscinas, una de ellas para actividades subacuáticas, zona infantil, área de restauración, gradas y hasta un pequeño escenario. Todo ello conformaría un equipamiento que iba a generar 80 empleos directos y unos 20 indirectos, pero que nunca vio la luz. Desde el año pasado María José García-Pelayo vuelve a ocupar la Alcaldía de Jerez, pero nada se sabe sobre si tiene pensado recuperar este proyecto hasta ahora fallido.