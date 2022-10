Presupuestos Generales del Estado en Cádiz: El Gobierno apuesta al fin por el nudo de Tres Caminos

Una apuesta clara, al fin, por el nuevo nudo de Tres Caminos. Este es el primer titular que depara una lectura inicial del borrador de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 que el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos ha presentado este jueves de manera oficial. En estas previsiones económicas, que tienen que ser ratificadas aún por los socios de los partidos en el Gobierno, para la obra de Tres Caminos se reserva una partida de 38,5 millones de euros, es decir, una tercera parte del importe global de la obra, cifrado en 117 millones.

Esta actuación destaca sobre manera en este boceto de Presupuestos estatales, junto con las igualmente necesarias obras de mejora de la vía férrea entre Bobadilla y Algeciras. Para estos trabajos ya en curso se reservan cerca de 112 millones de euros, de los que sólo 27,8 se localizan en suelo gaditano. El resto del montante se invertirá en la provincia de Málaga.

Otros aspectos destacables de estas previsiones económicas son los 19,8 millones de euros que se prevé invertir el próximo año en las obras del acceso sur al puerto de Algeciras que ya se han iniciado, el impulso que se mantiene a la nueva terminal de contenedores del puerto de Cádiz (más de nueve millones para la terminal en sí y para el túnel de acceso), otros nueve millones para continuar la obra del ramal ferroviario al Bajo de La Cabezuela y 25,4 millones de euros que el Ministerio de Ciencia a Innovación ha reservado para un nuevo Buque Oceanográfico.

Pero como sucede siempre, todo borrador de Presupuestos deja vacíos. Aquí hay que citar algunas obras en infraestructura que tendrán que esperar unos años para empezar a ser realidad. Es lo que sucede por ejemplo con la duplicación de la N-340 (Vejer-Tarifa-Algeciras) para su conversión en la autovía A-48 o el nuevo enlace al aeropuerto de Jerez desde la autopista AP-4.

Mención especial merece el prometido Buque de Salvamento Marítimo (BAM-IS) cuya construcción está previsto que se acometa en el astillero de Navantia en Puerto Real. Después de que en los Presupuestos de 2022 se reservaran 58 millones de euros para su ejecución, en esta ocasión esta actuación ha desaparecido sorprendentemente de las inversiones reales y programación plurianual correspondientes al Ministerio de Defensa. No obstante, el epígrafe del BAM-IS sobrevive en otra parte de los PGE, aunque su inversión no aparece ya en en las partidas que están previamente territorializadas. No obstante, Defensa ha reservado 69,8 millones de euros para el año que viene para la ejecución de este Buque de Salvamento.