Renfe pone en servicio el primer Alvia en Cádiz totalmente remodelado

A las once y media de la mañana, si no hay incidencias en el trayecto, llegará a la terminal gaditana de Plaza de Sevilla desde Madrid el tren Alvia. Algo que no sería noticia, pues entra dentro de la normalidad de este servicio, si no fuera porque será la primera unidad de los trenes S130 que va a viajar totalmente renovado entre la capital y Cádiz, tras un largo proceso de reformas en el que está inmerso el conjunto de esta flota.

Los nuevos trenes forman parte del proyecto de renovación de estas unidades que Renfe está acometiendo junto a Talgo en la base de mantenimiento de Las Matas, en Madrid. El proyecto supone una inversión de 24 millones de euros para la renovación de un total de 30 trenes, que se irán incorporando de manera progresiva en aquellos servicios en los que opera este modelo de tren, entre ellos Cádiz.

En este caso, la puesta en uso de la renovada unidad supone un paso esencial para que el servicio entre Cádiz y Madrid comience a normalizar de una vez por todas, pues aún no se ha recuperado el número de trayectos que funcionaban entre ambas capitales antes de la pandemia.

Así, a pesar de ser una de las líneas más rentables de Renfe, la Bahía y Cádiz y Jerez sólo tienen hoy tres servicios de largo recorrido directos con llegada a la terminal de Atocha, cuando lo normal ha sido durante los últimos años hasta seis recorridos por sentido, e incluso siete durante el verano de 2017.

La salida ya de las instalaciones de Las Matas de los renovados S130 solventará de esta forma uno de los dos problemas que tenía Renfe para recuperar el servicio con Madrid. El otro hace referencia a la falta de maquinistas, pues la pandemia retrasó todo el proceso de formación de esta nueva plantilla.

La empresa pública destaca en este sentido que está metida de llena en un proceso de ampliación de la plantilla, lento por las pruebas que hay que hacer, que atienda a la apertura de nuevas líneas en el país (sobre todo en el norte) y ocupen las plazas dejadas por jubilaciones. Este año se contará con 5.720 maquinistas, la cifra más alta desde 2016.

Mientras, viajar al menos en un tren ya modernizado sin duda aliviará el malestar de los habituales de este servicio, quejosos del estado de los trenes (junto a los retrasos del mismo y los elevados precios del billete ante una demanda muy por encima de la oferta). Eso sí, Renfe sigue incrementando el número de trenes de alta velocidad entre Sevilla y Madrid, a los que se pueden acceder desde Cádiz a través de los Media Distancia.

Las mejoras en el interior del tren incluyen el cambio de la moqueta actual del piso por flotex y de la tapicería de las butacas por piel, la colocación de ‘cartelas’ en los portaequipajes para evitar que las maletas se desplacen longitudinalmente, la mejora estética de los aseos, el reemplazo de teleindicadores exteriores e interiores y la renovación de la iluminación con sistema LED en coche cafetería, vestíbulos, luces de lectura y salas de viajeros.

También se han realizado mejoras en la pintura exterior y se ha actualizado el sistema de audio y vídeo para mejorar esta prestación a bordo.