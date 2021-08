Usecic, la seguridad ante todo

Once de la mañana de un miércoles de agosto. La autovía hacia las playas gaditanas hierve de actividad. El tráfico es tan denso como una crema con factor de protección pitimil. Circulamos en un vehículo particular de la Guardia Civil. Delante lo hacen dos todoterrenos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Cádiz, la Usecic, para abreviar. Hemos parado en una gasolinera durante unos momentos y allí el teniente Ricardo, al frente del operativo, nos cuenta el plan. “La situación en la rotonda de acceso a Conil, Los Caños y El Palmar es complicada. Mucho tráfico, mucha gente. Hay que controlar”, nos dice. Y apunta un detalle básico. “El momento de montar el control es clave, debe hacerse en pocos segundos para que no haya problemas. Cada uno tiene que saber lo que hacer y ejecutarlo sin dudas”. Dicho y hecho. Manuel González, portavoz de la OPC, la oficina de prensa de la Guardia Civil de la Comandancia de Cádiz, alarga su mano izquierda por la ventanilla y coloca la sirena magnética de luz azulada en el techo del Opel. Delante nuestra, los vehículos que nos preceden toman velocidad hasta que encienden los cuatro intermitentes. Es la señal. Reducen la marcha y de ellos saltan agentes de la Usecic con los conos reflectantes en las manos. En un minuto el control está formado. Más guardias se bajan, algunos con fusiles de asalto, todos con chalecos antibalas, hay pinchos que se lanzan a la carretera si algún conductor se cree que es el Torete en Perros Callejeros. Se coloca un stop a la Guardia Civil y una mano se levanta. Una larga fila de coches espera. La mayoría de los conductores están tranquilos, otros rezan por lo bajini para que una mano no les invite a echarse a la derecha. “No hacemos distinciones de coches ni de edades ni de raza ni de nada. Simplemente miramos y si notamos algo sospechoso, por nuestra experiencia, los echamos a un lado para un examen más exhaustivo”.

Y así lo hacen. Como cada día desde 2002, cuando la Usecic se fundó en la Comandancia de Cádiz. La unidad gaditana está formada por medio centenar de agentes que no sólo se encargan de controles aleatorios sino que apoyan desde operaciones de vigilancia hasta dispositivos especiales. Normalmente los grupos que se encargan de los controles están formados por entre ocho y diez agentes, aunque en temporada estival, por diversas comisiones de servicio y vacaciones la plantilla merma en número.

Los agentes, además, cuentan con nuevas herramientas, como una tablet que sólo con meter los datos del conductor dice en el momento si la documentación está en regla, si tiene antecedentes penales y por qué motivo. “Nos es de gran ayuda”, dicen.

En el control al que asistimos hay un poco de todo. Desde el típico playero que lleva hachís para relajarse en Los Caños hasta unos amigos de Jerez con el maletero repleto de camarones y mojama sin las mínimas medidas sanitarias que pretendían vender en cartuchos en El Palmar. Los agentes de la Usecic alertaron al Seprona y estos requisaron el material para evitar más de un problema alimenticio entre los ingenuos bañistas. Y es que la labor de la Usecic es callada pero indispensable para la seguridad.