Alcaldías como lentejas para Izquierda Unida

Es una adivinanza. Lo hemos escuchado infinidad de veces a lo largo de nuestras vidas y, aunque creíamos que se trataba de un refrán o simplemente de una frase hecha, al final resulta que se trata de una adivinanza. “Si quieres las tomas y si no las dejas”, nos han dicho y hemos repetido centenares de veces cada vez que nos han puesto o hemos puesto un plato de lentejas encima de la mesa. Pero, curiosidades de la vida, resulta que todo proviene de una adivinanza cuyo origen no está claro, que se remonta a muchas décadas o quizás a algunos siglos atrás y que además parte de una frase un poco más amplia: “Si quieres las tomas y si nos las dejas, aunque es comida de viejas”, es la pregunta que se hace para que el interlocutor de turno acierte en la respuesta citando a esta legumbre que tanta hambre ha quitado.

La frase en sí parece que invita a una elección –las tomas o la dejas– pero también puede ser entendida como una última posibilidad, como el final del camino: o esto o nada. Y esto se ha dado en bastantes ocasiones en la política gaditana en las últimas décadas cuando de elegir a un alcalde en un pleno de investidura se refiere.

Se ha dicho muchas veces que ser de Izquierda Unida no es fácil, sobre todo cuando llegan unas elecciones, todas las formaciones políticas se posicionan de cara al electorado y ahí aparece siempre el omnipresente PSOE apelando al voto útil. Porque eso de “o nos votan a nosotros o gobierna la derecha” no es una ocurrencia de Pedro Sánchez. Es algo que el Partido Socialista viene practicando desde que se reinstaurara la democracia hace ya casi medio siglo. Y a quien más ha perjudicado esa apelación al miedo ha sido a IU.

Ahora bien, los izquierdistas sí tienen una ventaja cuando han pasado unas elecciones municipales y toca elegir al nuevo alcalde. Y es que en no pocas ocasiones los candidatos de Izquierda Unida han partido con la ventaja de saber que la repulsión mutua entre el PSOE y el PP les podría dar algún beneficio, como efectivamente ha ocurrido en un puñado de municipios gaditanos. “Ahí tienes la Alcaldía, o la tomas o la dejas”, se podría entender que han repetido los candidatos socialistas o populares a IU para que no gobernaran los adversarios. Y algunas veces –aunque escasas– los candidatos izquierdistas han rechazado ese plato de lentejas pero en otras se lo han zampado hasta rebañarlo.

Roldán rechazó sin titubeo el regalo de Leales Conileños para frenar a Iglesias (PSOE)

Conil, año 1991. Las direcciones provincial y andaluza de IU llevan décadas recordando con orgullo esta localidad gaditana y esta fecha. Porque no es habitual que a un político le elijan alcalde, que en pocos minutos renuncie al cargo con un convencimiento absoluto y que apenas cinco días después ya haya dimitido formalmente dejando el camino libre para que recayera en otra formación política. Y eso fue lo que hizo Antonio Roldán.

En aquellas elecciones municipales de 1991 el PSOE había ganado con claridad en Conil, aunque quedándose a un concejal de la mayoría absoluta. Pero en la sesión de investidura del 15 junio el alcalde saliente, Diego Leal, quiso morir matando. Y por eso ordenó a todos los concejales de su partido Leales Conileños –fundado en base a su apellido, como el GIL de Jesús Gil– que votaran al candidato de IU para frenar así la llegada al poder del socialista Saturnino Iglesias. Pero Roldán renunció apelando a su ética y su honradez. No pudo hacerlo ese mismo día por cuestiones legales, así que convocó otro pleno extraordinario para cinco después, donde sí pudo abandonar una Alcaldía que apenas 72 horas después pasaba a ser socialista.

/ D.C.

En IU se pasan esta historia de generación en generación, poniéndola como ejemplo de los valores que tiene esta formación política. Pero lo que no cuentan los izquierdistas es que precisamente en ese mismo mes de junio de 1991 este partido sí aceptó en Puerto Serrano la Alcaldía que le regaló el PP.

En esos comicios, y por una diferencia de apenas 55 votos, la lista del PSOE liderada por el alcalde, Francisco Soria, vencía a la de IU, aunque logrando ambos partidos seis ediles. Tenía que desempatar el único concejal del PP, José Ayala, y éste hizo alcalde al candidato izquierdista, Pedro Ruiz Peralta. Curiosamente ahí nadie de IU habló ni de ética ni de honradez, aunque sí de legalidad, de democracia y del manido “esto es lo que ha querido el pueblo” que cada partido usa a su antojo tras un escrutinio.

En la Antigua Roma las lentejas eran consideradas un símbolo de prosperidad y, posiblemente, este concepto esté muy unido a la tradición que aún sigue vigente en Italia de comer un plato de lentejas en Nochevieja. En IU la tradición es que sus alcaldes perduren muchos años en sus cargos. Un ejemplo sería precisamente el de Pedro Ruiz Peralta en Puerto Serrano, que permaneció en el cargo 22 años hasta que en 2013 tuvo que dimitir asediado por denuncias y condenas por enchufismo.

También duró mucho Antonio Roldán en la Alcaldía de Conil. Y es que se supone que la sociedad conileña tuvo que valorar muy bien su renuncia de 1991 y por ello le dio un apoyo masivo en las siguientes elecciones municipales, las de 1995. Ahí iniciaría una etapa de 17 años en la Alcaldía, hasta su renuncia voluntaria a mediados de 2012 para ocupar un cargo en la Junta. E IU seguiría al mando en esta localidad once años más, hasta 2023, en la persona de Juan Manuel Bermúdez.

Ese provecho electoral que sacó IU en Conil no lo pudo repetir sin embargo esta fuerza política en la otra localidad gaditana en la que igualmente devolvió la Alcaldía tras haber llegado a ella de manera sorpresiva. Este segundo capítulo se localizó en Chipiona en 2011.

En Chipiona fue el PSOE quien le dio sin éxito la Alcaldía a IU para que no recayera en el PP

La ola a favor del PP que hubo en esos comicios en toda España llegó también a la localidad chipionera, donde el roteño Antonio Peña parecía destino a convertirse en el nuevo alcalde tras derrotar al PSOE del entonces regidor, Manuel García. Pero éste, con el visto bueno de la dirección provincial de su partido, aupó a la Alcaldía a la candidata de IU, Isabel Fernández Orihuela, para evitar la llegada del PP al poder. Pero los socialistas pincharon en hueso porque Fernández también terminó renunciando, y eso que las direcciones provincial y regional de IU intentaron convencerla de que aguantara, de que intentara cerrar un gobierno de coalición con el PSOE y de que no le pusiera la Alcaldía en bandeja al PP, como así terminaría siendo pocos días después.

Isabel Fernández, en la Alcaldía de Chipiona en uno de los pocos días en los que fue regidora en junio de 2011. / D.C.

Se da la paradoja de que los candidatos de IU rechazaron las alcaldías regaladas primero por Leales Conileños y luego por el PSOE de Chipiona pero sí las aceptaron cuando el partido que las ofrecía era el PP, vulnerando en todos los casos los acuerdos globales suscritos con el PSOE en toda España para respetar a la lista de izquierdas más votada. Esto sucedió en el caso ya referido de Puerto Serrano en 1991, en Tarifa (Juan Andrés Gil fue expulsado del partido tras llegar a la Alcaldía en 1995 pese a ser el único edil de IU), en Olvera (Fernando Fernández en 2007), en Castellar (Juan Casanova tanto en 2011 como en 2015) y en Medina Sidonia, donde José Manuel Ruiz Alvarado es alcalde desde 2023 pese a ser derrotado en las urnas por el PSOE.

En estos cinco municipios los candidatos de Izquierda Unida no tuvieron reparos en venderse por un plato de lentejas.