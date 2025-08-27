Los andalucistas cumplen su amenaza y echan al PP del gobierno de Villamartín

Andalucía por Sí (AxSí) ha cumplido su amenaza y en la mañana de este miércoles ha echado al Partido Popular del gobierno de Villamartín. La alcaldesa, la andalucista Susana Toro, ha firmado el decreto de cese de todas sus responsabilidades municipales de la única concejala que tenía el PP en este municipio serrano, María Marín. Esta decisión conlleva que AxSí gobernará en minoría en Villamartín hasta las elecciones municipales de mayo de 2027, salvo que el PSOE y el PP presenten una moción de censura, algo que parece claramente inviable.

Esta destitución se produce después de que la dirección nacional de AxSí amenazara a principios de este mes al PP de romper todos sus pactos en la provincia de Cádiz, es decir en Villamartín, Barbate y Conil, donde la Alcaldía está en manos de los andalucistas, y en Ubrique y Paterna de Rivera, donde el regidor es del PP. Desde AxSí se aseguraba que las administraciones públicas gestionadas por el PP (la Junta de Andalucía y la Diputación) no estaban atendiendo a estos municipios con el interés que ellos consideran necesario. Y aunque ha habido algún contacto este mes entre ambas formaciones a nivel provincial, el malestar en AxSí seguía latente y de ahí esta destitución.

María Marín accedió al gobierno municipal de Villamartín gracias al pacto de gobierno que AxSí y el PP firmaron tras las elecciones municipales de 2023 y que permitió la reelección del andalucista Juan Luis Morales como alcalde. La única concejala del PP se convirtió en la primera teniente de alcalde y asumió las delegaciones municipales de Turismo, Cultura, Participación Ciudadana, Mujer y Juventud. Todas estas carteras las mantuvo después de que en diciembre de 2024 Susana Toro relevara a Morales en la Alcaldía tras la dimisión de éste por motivos personales.

Se espera que en las próximas horas la regidora renueve su gobierno distribuyendo entre los concejales andalucistas las áreas que hasta ahora estaban en manos de la edil del PP.

La Corporación Municipal de Villamartín pasará ahora a ser gobernada por los ocho concejales de AxSí, formación que ganó, aunque por un estrecho margen, las elecciones municipales de mayo de 2023. En la oposición quedarán los ocho concejales del PSOE y la edil del PP.