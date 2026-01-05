El año 2025 se despide con 111.406 parados en Cádiz, son 9.805 menos que cuando empezó

La provincia de Cádiz termina el año 2025 con 9.805 parados menos en comparación con los registrados hace doce meses. Esta cifra supone una mejora interanual del 8,09% con una cifra total de 111.406 desempleados apuntados en los servicios públicos de empleo estatal.

El mes de diciembre se ha saldado con una bajada del 1,60% en la provincia comparado con el mes anterior con especial protagonismo en el empleo femenino y los jóvenes. En términos absolutos supone la reducción de 1.817 personas de la listas de parados, la mayoría en el sector servicios aunque con una importante presencia también del colectivo sin empleo anterior.

Sin embargo han descendido también el número de afiliados a la Seguridad Social. Diciembre termina con 423.408 residentes en la provincia cotizando, una reduccion de 1.339 personas (un 0,32% menos)

Todo el descenso del paro de este mes de diciembre se concentra entre las mujeres, con una reducción de 2.074 personas (-2,9%) y un total de 69.503 paradas. El paro registrado entre los hombres asciende a 41.903 personas, lo que supone un incremento mensual de 257 personas (+0,62%).

Por tramos de edad, entre las personas menores de 25 años se registra una bajada de 565 desempleados (-6,04%), quedando el total en 8.792. En el grupo de 25 a 44 años, el paro disminuye en 1.043 personas (-2,67%), hasta alcanzar las 37.999. Por su parte, el colectivo de 45 y más años contabiliza 64.615 personas desempleadas, tras una reducción mensual de 209 personas (-0,32%).

Por sectores

El paro en el colectivo de servicios ha bajado incluso más que el resultado total. Quiere decir que si obviáramos el sector, el paro habría subido en la provincia. Han sido 1.839 personas menos las que terminan diciembre en el paro vinculadas a los servicios, lo que supone una reducción del 2,32% aunque aún quedan 77.371 parados en el sector, el 69,4% del total. En el último año este colectivo ha conseguido rebajar en 6.014 su lista de desempleados, un -7,21%.

Baja también en diciembre en el colectivo sin empleo anterior en 602 personas, una reducción del 3,9% comparado con el mes anterior. Empiezan en 2026 un total de 14.644 ciudadanos en la provincia sin empleo sin que hayan estado dado de alta anteriormente. Con respecto a hace un año son 1.573 personas menos, una reducción del 9,70%.

También se ha producido una bajada del paro en el sector de la agricultura, con 57 parados menos en diciembre. Este dato significa que hay un 1,73% menos respecto a noviembre, para un total de 3.221 inscritos en este colectivo. Es el sector que mayor bajada registra en el cómputo global del año en términos relativos con un 12,33% menos de paro. Son 453 menos de los que empezaron el año 2025.

La industria y la construcción ponen la de arena en este final de año. En el sector del ladrillo el aumento del paro llega al 5,9% con una subida de 574 personas más, lo que se traduce en que el sector vuelve a superar el listón de los 10.000 registrados del que consiguió descolgarse. En la actualidad se alcanzan los 10.176 inscritos en las listas del paro en la construcción. Sí que mejora en el global de 2025, con 1.100 registrados menos de los que terminó 2024, una bajada del 9,76%.

En la industria también han subido en 107 personas los parados, quedándose cerca de los 6.000. El colectivo alcanza los 5.994 inscritos en el paro, un 1,8% más que en el mes anterior. Sin embargo, en el cómputo de 2025 las cifras reflejan una bajada de 665 personas, un 9,99% menos que al inicio del año.

De los 111.406 residentes en Cádiz en paro, 5.720 son de origen extranjero, un 5,1%. La mayoría tienen el sector servicios, con 2.986 personas, como referencia, aunque un alto porcentaje no cuenta con empleo anterior registrado en la administración, hasta los 1.986.

Por municipios

El paro baja en las principales ciudades gaditanas, con Jerez a la cabeza (-337), seguido de San Fernando (-305), Cádiz (-266), El Puerto (-242), Algeciras (-233), Sanlúcar (-155), La Línea (-143) y Chiclana (-126). No ocurre lo mismo en los municipios rurales, donde el desempleo ha subido en localidades como Jimena (37), Benalup (27), Arcos y Puerto Serrano (25), Paterna (23), Espera (22), Algodonales (21) y San José del Valle (16).

Comparado con el resto de Andalucía

Más allá de la provincia gaditana, en España el paro ha caído en 16.291 personas, apenas un 0,67% menos en relación con el mes anterior. En términos interanuales, el paro ha descendido en 152.048 personas (-5,94%) y suma 56 meses de caídas interanuales consecutivas.

Andalucía encabeza con diferencia los datos gracias a la reducción de 12.271 personas inscritas en el paro, un 2,06% menos que en noviembre. De hecho, la siguiente comunidad es la Comunidad Valenciana muy lejos de los datos andaluces (2.173 personas menos registradas en las listas del desempleo).

La cifra total en Andalucía se sitúa en 583.057 personas, la más baja desde junio de 2008, es decir, desde hace 17 años y medio. La reducción interanual en la comunidad alcanza las 51.782 personas (-8,16%), encadenando descensos interanuales durante 56 meses consecutivos, desde mayo de 2021.

El mayor descenso en términos relativos corresponde a Jaén (-6,27%), seguida de Córdoba (-3,54%), Granada (-3,02%), Huelva (-2,55%), Almería (-1,97%), Cádiz (-1,6%), Sevilla (-1,28%) y Málaga (-0,87%).

En el último año, el paro ha descendido un -10,81% en Huelva, -9,67% en Córdoba, -9,13% en Jaén, -8,09% en Cádiz, -8,08% en Almería, -7,73% en Málaga, -7,58% en Sevilla y -7,37% en Granada.

Valoración de la Junta y sindicatos

Cádiz es la cuarta provincia en el panorama nacional con mayor descenso del paro y deja su cifra de un mes de diciembre en registros solo superados por los que había ese mismo mes en el año 2007. En una visión anual, 2025 nos deja descensos en todos los registros, tanto en ambos sexos, como en todas las edades y en todos los sectores, lo que demuestra la capacidad de nuestra economía y de nuestro tejido productivo.

Especial relevancia cobra el carácter femenino del descenso del paro en nuestra provincia, donde tres de cada cinco personas (60%) que han abandonado las listas del paro en el último año han sido mujeres. Y de la misma manera, el protagonismo del sector servicios, que contribuye con algo más de peso en el descenso interanual (61,3%).

La provincia ha generado en 2025 un total de 9.851 nuevas altas en afiliación a la Seguridad Social, alcanzando la cifra más alta para un mes de diciembre de la serie histórica con 423.408 afiliados. El número de autónomos de la provincia afiliados al RETA es de 67.553, lo que supone un aumento de 245 más que en diciembre de 2024.

Los datos que deja el años ratifican para CCOO los beneficios de la reforma laboral en la estabilidad del empleo, pero el empresariado andaluz debe apostar definitivamente por la calidad y la formación profesional, según ha declarado el secretario de empleo de la Unión Provincial de CCOO de Cádiz, Juan Rodríguez. Para el dirigente, es imperativo desarrollar las potencialidades logísticas e industriales de la zona.

A pesar de esta tendencia descendente, la organización sindical ha advertido que la provincia continúa en los puestos de cabeza del paro a nivel estatal, lo que requiere de actuaciones públicas urgentes y específicas.