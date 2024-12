La Armada estrena su centro especializado en drones en la Base de Rota

El avance y la constante evolución de los vehículos no tripulados y su importancia en las operaciones militares han hecho que la Armada cree una nueva unidad se centre exclusivamente en los conocidos comunmente como drones. Bajo el nombre de Ceventa, ya ha dado sus primeros pasos el Centro de Experimentación y Vehículos no Tripulados, que se ha ubicado en la Base naval de Rota y que nace con el objetivo de "liderar la implantación en la Armada de las nuevas tecnologías relacionadas con los vehículos autónomos y no tripulados".

Así lo explica el capitán de navío Carlos Rosano, que dirige esta nueva unidad dependiente del Almirante de la Flota y que está aún "en fase embrionaria", contando con un nucleo inicial de ocho personas y apoyándose en las unidades de la Flota expertas en las capacidades con las que se vaya a experimentar. "Los trabajos están centrados principalmente en la puesta en funcionamiento, la definición de las necesidades y la organización interna; sin dejar de apoyar y asesorar los programas en curso", apunta.

Como incide, "la rápida evolución de la fiabilidad y las prestaciones de los vehículos no tripulados los han hecho relevantes, entre otros, en el ámbito de las operaciones militares, proporcionando nuevas capacidades o reforzando las ya existentes". El centro centrará su actividad en la experimentación con estas tecnologías "para determinar su potencial utilidad para la Armada y valorar su posible integración en la Flota". Otro de los cometidos será también "facilitar directrices a la industria para orientar los avances técnicos necesarios para desarrollar las capacidades que la Armada necesita".

Los drones de la Armada y los vehículos con los que experimentará Ceventa

La dotación del BAM 'Tornado' desplegando el USV Kaluga. / Armada española

Por el momento, Ceventa trabajará con dos vehículos de superficie de fabricación nacional y uno áereo. Uno es el vehículo de superficie Kunai, que actualmente es operado por el Centro de Evaluación y Certificación en el Combate (CEVACO), y que se pretende que pase a depender del CEVENTA. También el SEAD23, un dron marino de reciente adquisición y que será entregado a lo largo del próximo año. Además, se encuentra en proceso de licitación un vehículo aéreo de clase small (de 15 a 150 Kg de peso máximo) que será asignado al centro.

"Aún no se ha diseñado la campaña de experimentación, que comenzará el año próximo y podrá incluir facetas tan dispares como la navegación autónoma, la seguridad de las comunicaciones, los sistemas de lanzamiento y recogida o la operación de aeronaves no tripuladas desde aeronaves tripuladas", explican.

El jefe del Ceventa manifiesta que los drones "no sólo aportan nuevas capacidades en el marco de las operaciones militares, también pueden potenciar las ya existentes, haciendo que esta ventaja tecnológica permita alcanzar la superioridad en el enfrentamiento. Además, consigue hacerlo de manera eficiente y reduciendo los riesgos al personal, lo que permite afrontar dilemas operativos que se descartaban hasta tiempos muy recientes por el alto coste de bajas propias". "Si a eso unimos su gran persistencia sobre la zona de operaciones, su discreción y su reducido coste en términos relativos, tenemos unos sistemas capaces de hacer relevantes a actores que hasta ahora no lo eran", añade.

Actualmente la Armada cuenta con los Scan Eagle de la Undécima Escuadrilla, los de mayor tamaño. A bordo de los Buques de Acción Maríitma (BAM) también se dispone de los Airfox de fabricación nacional y la Fuerza de Infantería de Marina "dispone de hasta 5 modelos distintos de vehículos aéreos de las clases micro y mini (hasta 15 Kg de peso máximo) principalmente para misiones de vigilancia y reconocimiento". El Instituto Hidrográfico de la Marina dispone de vehículos aéreos clase mini y de superficie (Veril y Sonda), "los cuales se desplegaron recientemente en apoyo a las inundaciones de Valencia"; la Fuerza de Medidas Contra Minas dispone de vehículos submarinos Sparus II, también de fabricación nacional, y el Centro de Buceo de la Armada dispone del vehículo submarino NemoSens. En lo referente a vehículos terrestres se dispone en la actualidad del Avenger para labores de desactivación de explosivos.

Además, y como ejemplo, la relación de Navantia con la Armada se refleja también en este campo. En los ejercicios REPMUS se centraron en la integración de los sensores de los vehículos no tripulados en el sistema de combate de los buques de acción marítima (BAM) y su transmisión al centro de control en tierra a través del sistema Naval Advanced Integrated Autonomous vehicles Defence (NAIAD), "verdadero referente en la integración de los vehículos no tripulados en los sistemas de mando y control".

Defensa antidrones

Pero a la vez, que la marina española se prepara con estos instrumentos, tampoco se quiere dejar atrás el defenderse de un ataque que se produzcan a través de los mismos. "Los sistemas contra vehículos no tripulados deben de estar en constante evolución, como lo está la amenaza", añade el capitán de navío. En la Armada, con el apoyo de la industria nacional, "se viene haciendo un gran esfuerzo para dotar a nuestros buques y unidades de la protección necesaria acorde a las misiones asignadas", como se ha hecho recientemente con la fragata Santa María antes de participar en la Operación Atalanta, una zona donde se han vivido ataques de este tipo.

"El día que pensemos que estamos preparados será el día que dejaremos de estarlo", dice el capitán de navío, que recuerda el apoyo desde el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y en particular de su Centro de Experimentación del Arenosillo (CEDEA-CEUS) en la preparación y ejecución de escenarios realistas de simulación de amenazas no tripuladas. "Hace que nuestras dotaciones enfrenten la amenaza con la seguridad que les da el haber recibido un gran adiestramiento".