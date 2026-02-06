Borrasca Leonardo: estas son las carreteras con cortes de tráfico en la provincia de Cádiz este viernes
Numerosas carreteras siguen con problemas de circulación este viernes en la provincia de Cádiz por las consecuencias de la borrasca Leonardo. Ya sea por inundaciones, socavones, peligros de derrumbe y de crecidas de caudales, los problemas de comunicación continúan, quedando algunos pueblos incomunicados.
La Diputación ha reforzado los equipos destinados a la recuperación de las carreteras provinciales, que tiene 32 vías cortadas.
La última lista de incidencias deja todos estos avisos el mapa que se puede consultar en la web de la Dirección General de Tráfico.
Carreteras con cortes en la provincia
Carreteras autónomicas y nacionales con problemas y cortes
- A-4 en Tres Caminos
- A-381 Los Barrios
- N-4a San Fernando
- N-350 Algeciras
- A-384 Villamartín /embalse Bornos
- A-382 Torremelgarejo
- A-381 varios puntos
- A-383 La Línea
- A-372 Arcos
Las carreteras, o tramos viarios de la red provincial, que sufren cortes al tráfico –según balance de las dos de la tarde- son los siguientes:
- ZONA NORTE N-1 (Campiña de Jerez y noroeste provincial)
- CA-3102 (Macharnudo). Cortada entre el km 1,8 y el 2,2
- CA-3104 (Guadalcacín – Las Mesas). Cortada entre el km 7 y el 7,75.
- CA-3110 (La Ina I). Cortada entre el km 0 y el km 8,5.
- CA-3112 (de acceso a La Barca de la Florida). Cortada entre el km 0 y el 1,7.
- CA-3113 (Puerto Real – La Ina I). Cortada entre el km 2,6 y el 12, y entre el km 13 y el 17,90.
- CA-3400 (Santa Teresa), en Rota. Cortada en su totalidad.
- CA-4102 (Las Mesas). Cortada entre el km 1,8 y el 3,3.
- CA-4106 (El Torno-La Barca de la Florida). Cortada en su totalidad.
- CA-4107 (Torrecera-Paterna). Cortada entre el km 0 y el 7.
- CA-5101 (Arcos – Granadilla). Cortada entre el km 2 y el 12.
- ZONA NORTE N-2 (Sierra de Cádiz)
- CA-6101 (Nacimiento), en Bornos. Cortada entre el km 0 y el 0,3.
- CA-6105 (Alberite), en Villamartín. Cortada en su totalidad.
- CA-8102 (Prado del Rey-Zahara). Cortada en su totalidad.
- CA-8104 (La Albuera), en Ubrique. Cortada en su totalidad.
- CA-8105 (Acceso a Los Hurones), en Ubrique. Cortada en su totalidad.
- CA-9100 (Madrigueras), en Algodonales. Cortada en su totalidad.
- CA-9101 (Olvera – Coripe). Cortada entre el km 0 y el 8.
- CA-9102, de acceso a Olvera desde la A-384. Cortada en su totalidad.
- CA-9104 (Grazalema – Zahara. Las Palomas). Cortada en su totalidad.
- CA-9107 (Lora) de acceso a Alcalá del Valle. Cortada entre el km 0 y el 8,5.
- CA-9108 (Romaila), en Torre Alháquime. Cortada en su totalidad.
- CA-9109 (Algodonales-Olvera). Cortada entre el km 5,5 y el 15,8.
- CA-9113 (El Gastor – Setenil). Cortada entre el km 0 y 4, y entre el 8 y el 14,5.
- CA-9118 (Acceso a Setenil). Cortada en su totalidad.
- CA-9120 (Setenil – Torre Alháquime). Cortada en su totalidad.
- ZONA SUR S-3 (Campo de Gibraltar)
- CA-8200 (San Pablo – San Martín). Cortada entre el km 4 y el 23.
- CA-8201 (Jimena-Puerto Galis). Cortada entre el km 2,7 y el 29.
- CA-9200, de acceso a Los Ángeles, en Jimena. Cortada en su totalidad.
- CA-9208 (El Cobre), en Algeciras. Cortada entre el km 0 y el 2.
- CA-9209 (Algeciras-Los Barrios). Cortada en su totalidad.
- CA-9210 (Santuario), en Tarifa. Cortada entre el km 3,4 y 4.
- ZONA SUR S-4 (La Janda, Bahía de Cádiz y Litoral Oeste)
- CA-6200 (Alcalá – Paterna). Cortada entre el km 7 y el 8 .
