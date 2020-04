Los hoteles de Cádiz tildan de "barbaridad" el plan de desescalada

El plan de desescalada del Gobierno central aboca a los hoteles a abrir en junio sin huéspedes y sin posibilidad de atraer a clientes de otras provincias por las restricciones a la movilidad debido a la pandemia de coronavirus. "Es una barbaridad. Estamos indignados y preocupados. Si hasta julio no van a permitir viajar, ¿qué clientes puedo atraer a mi hotel? ¿Los de mi propia ciudad?", se pregunta el presidente de la Asociación Provincial de Hoteles de Cádiz, Stefaan de Clerck, que insiste en que abrir los establecimientos así supone "una ruina absoluta".

El sector estima que al menos hasta el mes de septiembre no se podrá contar con el turismo extranjero, por lo que debe afrontar el verano dependiendo únicamente del nacional. El problema estriba en que los desplazamientos interprovinciales van a estar restringidos al menos hasta la última fase del plan de desescalada, por lo que a su juicio es incongruente adelantar la apertura de los hoteles.

A ello se suma que el Gobierno no ha aclarado si los empresarios deben incorporar de golpe a todo el personal incluido en los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor. Tal y como está ahora regulado, los empresarios deben dar de alta al 100% de la plantilla cuando la situación de partida es de cero reservas, y el decreto del estado de alarma prohíbe los despidos en un periodo de seis meses en este tipo de ERTE.

"Nos dan dan una posible fecha de apertura pero no dicen nada sobre qué va a pasar con ese personal, si se va a poder incorporar progresivamente o no. La ocupación va a ser nula porque no hay posibilidad de movilidad fuera de la provincia", resalta el presidente de la patronal hotelera provincial.

Otra de las críticas al Ejecutivo radica en que no ha aclarado qué medidas deben adoptar los empresarios para garantizar la salud de trabajadores y clientes. "El Gobierno no nos ha dicho absolutamente nada", señala Stefaan de Clerck. No obstante, el sector está ultimando un "protocolo de mínimos" a nivel nacional para todas los hoteles, que estará listo en la primera quincena de mayo.

La patronal critica que las medidas se han acordadas de forma unilateral, sin ningún contacto con el sector. "No ha habido ningún tipo de negociación. Toman decisiones unilateralmente sin tener conocimiento de cómo funciona un negocio hotelero", apunta Stefaan de Clerck.

El panorama es tan desolador que muchos empresarios se plantean dar por perdido el año y no reabrir hasta 2021. "Muchos hoteles están pensando en hibernar durante todo 2020. Si la crisis era grave, ahora es aún peor", lamenta el presidente de la patronal.