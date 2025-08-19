Cádiz envía Bomberos a Ourense para ayudar en los incendios de Galicia

Una dotación del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CBPC), integrada por 17 efectivos y cinco vehículos, parte este martes hacia la provincia de Ourense para colaborar en los trabajos de extinción de los incendios forestales que afectan a la zona.

El retén, formado por 13 bomberos de distintos parques de la provincia, tres cabos y un subinspector, se desplazará con tres autobombas rurales, un vehículo de mando y otro logístico, según ha informado el Consorcio.

Su destino será el parque de bomberos de Verín, donde quedarán bajo la coordinación de los bomberos de la Diputación de Ourense, tras la petición de apoyo realizada por la Xunta de Galicia y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB).

El presidente del CBPC, José Ortiz, y la alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, acompañaron a los efectivos en el momento de su salida, que se produjo este martes a las 12.00 horas desde el parque jerezano. Ortiz subrayó que el dispositivo se ha organizado garantizando la cobertura de los servicios en la provincia de Cádiz.

El objetivo principal de la dotación gaditana será apoyar en la extinción de los fuegos y en la protección de viviendas cercanas, además de relevar al personal local. Tanto Ortiz como García-Pelayo destacaron la vocación de servicio público y el carácter solidario de los bomberos gaditanos, "que nunca han dudado en acudir voluntarios a colaborar en misiones dentro y fuera de España".

Ambos expresaron su deseo de que las labores de refuerzo ayuden a controlar cuanto antes "la pesadilla" que viven Galicia y otras zonas afectadas por los incendios forestales.