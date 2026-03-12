Cádiz fue la tercera provincia andaluza con más agresiones a sanitarios en 2025

La Junta de Andalucía, con motivo del Día Europeo contra las Agresiones a Profesionales Sanitarios, que se conmemora cada 12 de marzo, ha dado a conocer el balance de agresiones a profesionales sanitarios durante el año 2025 en el conjunto de la comunidad y por provincias andaluzas.

La provincia de Cádiz, con 282 agresiones, 45 de ellas físicas y 237 no físicas, ocupó el tercer puesto de este "lamentable ranking" que lideró Sevilla con 569 y seguida de Málaga en segunda posición con 310.

El resto de provincias andaluzas quedó de la siguiente manera: Almería registró 184 agresiones (33 agresiones físicas y 151 no físicas); Córdoba, 173 (37 físicas y 136 no físicas); Granada 201 (51 físicas y 150 no físicas); Huelva, 95 (19 físicas y 76 no físicas) y Jaén, 162 (29 físicas y 133 no físicas).

“No vamos a tolerar ninguna agresión a nuestros profesionales sanitarios”

Tras estos "sonrojantes datos", el Gobierno andaluz, a través de su consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha reiterado su compromiso con la protección de los profesionales sanitarios y su política de tolerancia cero frente a cualquier tipo de agresión.

"Defender y cuidar a quienes cuidan de la salud de la ciudadanía es una prioridad absoluta para el Gobierno andaluz”. “No vamos a tolerar ninguna agresión a nuestros profesionales sanitarios”, ha aseverado Sanz en una nota de prensa.

Esta jornada del día europeo tiene como objetivo concienciar sobre la violencia física y verbal en el entorno sanitario, promover el respeto hacia los profesionales y reforzar la seguridad en los centros asistenciales. En este sentido, Sanz ha insistido en la importancia de denunciar cualquier agresión, ya que “la denuncia es clave para activar los protocolos de protección, reforzar las medidas preventivas y mejorar la seguridad en nuestros centros sanitarios”.

El consejero ha recordado además que las agresiones físicas o las amenazas graves a profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública están tipificadas como delito de atentado, lo que refleja la gravedad de estos hechos y la necesidad de actuar con firmeza.

Desde la Junta de Andalucía se continúa trabajando para reforzar la prevención, la formación y los mecanismos de protección dirigidos a garantizar entornos sanitarios seguros y respetuosos.

“Nuestros profesionales merecen desarrollar su trabajo con tranquilidad y con el respaldo de toda la sociedad. Su seguridad es una prioridad y vamos a seguir reforzando todas las medidas necesarias para protegerlos”, ha señalado Antonio Sanz.

El Gobierno andaluz insiste en que la seguridad de los profesionales sanitarios es una responsabilidad compartida y hace un llamamiento a la ciudadanía para seguir promoviendo una cultura de respeto hacia quienes cada día trabajan cuidando de la salud de todos.

Datos del registro de agresiones a personal sanitario en Andalucía en 2025

Según el Registro Informático de Agresiones de Centros (RIAC), en 2025 hubo 387 agresiones físicas (19,6% del total) y 1.589 no físicas a profesionales de los centros sanitarios públicos de Andalucía.

Del total de agresiones registradas, 1.976, el 48,63% fueron en hospitales y el 51,37% en centros de Atención Primaria.

Cabe destacar que, siguiendo lo establecido en el plan, los supuestos de violencia física o amenazas graves provocadas por pacientes psiquiátricos o con deterioro cognitivo se considerarán como agresión, no obstante, se ha establecido un sistema para que puedan filtrarse y recibir un tratamiento diferenciado, tanto en el registro como en las actuaciones posteriores que se lleven a cabo.

Así, del total de agresiones registradas, más del 21% (21,31%) son cometidas por personas con problemas de salud mental o deterioro cognitivo, porcentaje que asciende al 48,58% cuando se trata de agresiones físicas.