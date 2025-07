Campaña del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz sobre el riesgo de incendios

El Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz ha puesto en marcha una campaña de concienciación y sensibilización ciudadana sobre el riesgo de incendios forestales-urbanos, dado que la mayoría de estos siniestros se producen en verano y por descuidos humanos. La campaña, bajo el título ‘Si no actúas, el fuego habla por ti’, apela a la prevención y a la responsabilidad colectiva y se centra en la importancia de extremar las precauciones para proteger nuestro entorno, dadas las altas temperaturas estivales y los efectos devastadores del fuego.

De una media de 10.000 intervenciones que realiza el CBPC anualmente, sobre el 35% son incendios, de muy diversa índole, de los cuales casi un 28% son de vegetación. En 2024, el Consorcio de Bomberos de Cádiz atendió 2.911 incendios, de los cuales 808 fueron forestales o agrícolas; una cifra algo inferior que en 2023, que fueron 841, y en lo que va de 2025 se han producido 358, por lo que todo apunta a que los números serán similares a los últimos años.

De los 808 incendios de vegetación que se produjeron en 2024 en la provincia de Cádiz, 525 tuvieron lugar entre los meses de junio y septiembre (122 en junio; 148 en julio; 131 en agosto y 124 en septiembre). En cuanto a la localización de este tipo de incendios, la distribución por el territorio gaditano es bastante irregular, ya que es lógico que se produzcan con más frecuencia en zonas donde hay más presencia de campo y pastos, así como en zonas donde el viento incide de manera más fuerte, tanto el levante (zonas occidental y central) como el poniente (zona Campo de Gibraltar), lo que suele complicar las intervenciones y agravar las consecuencias.

El presidente del Consorcio, José Ortiz, explicó que el mayor pico de actividad de este tipo de incendios se suele producir entre el 15 de junio y el 15 de julio, y destacó que, como indican las estadísticas, cerca del 65% de los incendios forestales anuales se concentran en los meses estivales, por ello apeló a la responsabilidad colectiva y a la importancia de extremar la precaución en este periodo al practicar actividades al aire libre y cerca de pastos secos, “ya que la mayoría de estos siniestros se producen de la mano del hombre, intencionada o accidentalmente”.

Prevenir un incendio

Desde el CBPC es habitual facilitar recomendaciones útiles a la ciudadanía con la llegada del verano, como son el no hacer fuegos en zonas rurales; no hacer barbacoas o utilizar aparatos que generen chispa cerca de vegetación seca, y especialmente en días de mucho calor y viento; asegurarnos siempre de apagar bien las colillas y no arrojarlas nunca al suelo; no depositar basuras y otros elementos combustibles en el campo; no aparcar sobre pasto seco, entre otros consejos de prevención que pueden realmente evitar un fuego y protegernos a nosotros mismos y a nuestro entorno.

Ante cualquier riesgo o fuego fuera de control, siempre es mejor llamar al 112 o al 085. Es importante recordar que el Consorcio de Bomberos, con sus 511 efectivos distribuidos por los 20 parques de la provincia de Cádiz, está siempre alerta y preparado para proteger a la ciudadanía ante los incendios, pero evitar un descuido es tarea de todos y la mejor barrera siempre es la prevención.