"La confluencia es necesaria, pero IU no puede estar ahí arrodillada ante todos"

Izquierda Unida se apresta a renovar su dirección en Andalucía. Las votaciones on line, que tendrán lugar entre mañana y el miércoles, y las presenciales, a celebrar el sábado 31 y el domingo 1 de junio, permitirán a la militancia elegir entre las dos candidaturas que se han presentado para tomar las riendas. Una de ellas está encabezada por el actual coordinador regional, el malagueño Toni Valero. La novedad radica en la candidatura alternativa que está liderada por Rafael Rafi Aguilera, alcalde de la localidad gaditana de Alcalá del Valle desde junio de 2019 y que cuenta con el respaldo de buena parte de la militancia de la provincia de Cádiz, con la todopoderosa agrupación de Trebujena como principal aval. En esta entrevista Aguilera dice sí a la confluencia de partidos situados a la izquierda del PSOE, pero insiste en que IU no pude ir ahí de mera comparsa.

–Lidera usted una candidatura que se denomina ‘Volver al origen’. ¿A dónde tiene que regresar IU y por qué?

–Cuando IU nace en 1986 ya se ofrece para que confluyan bajo estas siglas todas aquellas corrientes existentes a la izquierda del PSOE. Nos ofrecimos desde el primer momento como una herramienta útil para confluir, siempre en base a un programa electoral, aparcando nuestras diferencias y poniéndonos de acuerdo en muchas cosas. Siempre hemos sido un espacio abierto, cómodo, amable, en el que se ha respetado al diferente. Eso es lo que queremos recuperar. Y también queremos que el eje central de IU vuelva a ser la militancia, que es nuestro corazón, nuestro motor, y la que da visibilidad a nuestra organización. A la militancia hay que tenerla en cuenta a la hora de tomas las decisiones programáticas, estratégicas o de confluencia. Esto es para nosotros algo innegociable.

–Me llama la atención lo de recuperar a IU como un espacio “amable”. ¿Hoy no es así?

–Estamos ahora en una confluencia muy diversa en representación territorial, con los comunes en Cataluña, Compromís en Valencia, Más País en Madrid… Pero ya en su origen IU reunía a todas esas sensibilidades. Éramos un espacio cómodo en el que se aparcaban las diferencias y poníamos en común aquello en lo que estábamos de acuerdo. Hoy eso se ha perdido. Hoy se cierran los acuerdos en una mesa camilla y diez minutos antes del cierre del plazo. No hay acuerdos programáticos y tampoco hay una confluencia activa y real que venga de la calle, que es donde IU está siempre defendiendo los servicios públicos y la libertad y para frenar los retrocesos que estamos sufriendo en muchos derechos que se conquistaron con el paso de los años. Nosotros entendemos que la confluencia se tiene que dar pero que no puede ser una sopa de letras, una simple mezcla de siglas. Para nosotros la confluencia tiene que ser algo vivo, participando en el conflicto social, defendiendo lo público, con gente que venga del movimiento asociativo, sindical o estudiantil, etc.

Rafael Aguilera, fotografiado el pasado miércoles en San Fernando antes de una protesta en el Hospital de San Carlos. / Lourdes de Vicente

–¿Cree que IU está difuminada en la actual confluencia de izquierdas?

–La militancia de IU está molesta y desencantada con la confluencia actual. Nuestra militancia, que es inconformista por naturaleza, quiere participar, pero no sólo pegando carteles o montando casetas, sino que quiere que se la escuche en la toma de decisiones, algo que ahora no ocurre. Y ese error que existe en Andalucía se está extendiendo también a nivel federal. Nosotros decimos sí a la confluencia de izquierdas, un sí claro y rotundo, porque no puede haber 14 papeletas a la izquierda del PSOE. Pero también decimos que IU no puede estar ahí arrodillada ante todo el mundo. Mire la representatividad que tiene Podemos en toda Andalucía y mire después la de IU, con más de 800 concejales y más de 60 alcaldías. Y sin embargo Podemos tiene tres parlamentarios andaluces y nosotros sólo uno (Inmaculada Nieto).

–Es decir, que, a su juicio, IU no se hace valer.

–Está claro que la estrategia de confluencia actual es errónea. Mire, yo llevo siete años dando mítines para gente que no conozco. Coincidimos en una candidatura electoral con gente a la que no he visto en la calle, en la defensa de la libertad, de la democracia y de los servicios públicos. Es que, por ejemplo, ahora llega uno que dice que es el número de Equo por Cádiz y, aunque no lo hemos visto nunca en la calle con la mayoría social, hay que hacerle un hueco. Por eso esta es la primera vez en la historia en la que en IU nos hemos quedado sin eurodiputados y con un solo parlamentario andaluz. Nosotros tenemos organización, militancia, implantación, sedes, concejales, alcaldías, infraestructuras… Todo lo ponemos al servicio de la confluencia y después no vemos representados a nuestros compañeros en las instituciones.

Hace cuatro años ya presentamos en Cádiz una candidatura alternativa a la de la dirección y ha ido bien”

–¿En esa confluencia cuenta usted con Adelante o esa ruptura ya es irremediable?

–La confluencia es necesaria y más después de que lográsemos romper ese bipartidismo que tanto daño le hizo a España. Y ahí tenemos que contar con todas las corrientes, también con Adelante. Pero, insisto, en base a un programa y a un respeto a la identidad programática e ideológica de todos.

–¿El objetivo de su candidatura es ganar o se conformaría con lograr un buen apoyo para que la dirección les tenga en cuenta?

–A nadie le gusta presentarse a unas votaciones para perder, pero tenemos los pies en la tierra. Nosotros hemos hecho prevalecer el proyecto común de IU antes que los intereses de los que impulsamos esta candidatura. Por eso decimos que IU es más necesaria que nunca, ante los avances de la derecha y de la extrema derecha que están recortando en democracia y en libertades, porque cuanto más se privatiza la sanidad, más se incide en la desigualdad ciudadana.

–¿Qué significado tiene que esta candidatura alternativa haya nacido en la provincia de Cádiz?

–Es que en Cádiz ya presentamos hace cuatro años una candidatura alternativa a la de la dirección, con Jorge Rodríguez (ex alcalde de Trebujena) al frente, y en estos cuatro años se ha hecho un buen trabajo asambleario, de militancia, de presencia en la calle. Todo ello ha dado sus frutos. Este ejemplo de Cádiz está sirviendo a otras provincias, donde hay muchos militantes que piensan igual que nosotros y que entienden que esta alternativa es necesaria para ganar en credibilidad ante la sociedad. Porque la gente ve hoy la confluencia como un simple reparto de sillones, de ahí los retrocesos que vamos sufriendo en cada contienda electoral.

El Gobierno de coalición en España es necesario porque la alternativa que tenemos es demoledora”

–¿Y el actual Gobierno de coalición en España tiene que mantenerse sí o sí o es usted partidario de, cuando menos, hacer una pensada al respecto en IU?

–El Gobierno de coalición es necesario porque la alternativa que tenemos es demoledora. Las propuestas de Vox están haciendo que el PP extreme también sus políticas hacia una visión más de derecha, de desprotección de lo púbico, con mensajes racistas, xenófobos y machistas que no tienen cabida en pleno siglo XXI en una democracia supuestamente consolidada. Nosotros decimos que sí, que tenemos que estar en el Gobierno, pero que también se puede estar con una actitud exigente, inconformista. El último ejemplo, torciéndole el brazo al PSOE para frenar los acuerdos comerciales con Israel, es el camino. Así es como, durante muchos años, IU se ganó el respeto de la gente. Y esa identidad política tan reconocida no la podemos perder.

–Si usted fuera el nuevo coordinador regional de IU, ¿qué cambiaría en la labor de oposición de su partido al Gobierno del PP?

–Lo primero que tenemos que hacer es organizarnos internamente para poder servir a la ciudadanía, y eso pasa por recuperar la ilusión de tantísimos militantes que durante años lo han dado todo, sobre todo en los pueblos, y que hoy ven que IU está perdiendo ese respeto y esa representatividad que teníamos. Después hay que abrir las sedes de IU a la ciudadanía para que seamos ese espacio cómodo que buscamos. En cuanto a nuestro trabajo de oposición, todo es mejorable en esta vida y yo creo que podemos hacer una oposición distinta, más cercana, que parta desde abajo, sin encerrarnos en las instituciones.

–A un año de las elecciones andaluzas, ¿ve a IU con capacidad para remontar el vuelo?

–Sí, tenemos tiempo y capacidad para ello. Cuando cerremos este proceso asambleario en Andalucía, la dirección que salga tendrá que escuchar estas propuestas que vienen de la militancia, y eso permitirá afrontar las elecciones andaluzas desde una perspectiva de ilusión pero sobre todo de necesidad, porque IU tiene que volver a ser una herramienta útil para la ciudadanía.