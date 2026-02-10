Un desprendimiento en el túnel de Valdeinfierno en la A-381 provoca cortes de tráfico en el tramo

El desprendimiento de la parte final del túnel Valdeinfierno, ubicado en el kilómetro 74 de la autovía A-381 entre Los Barrios y Jerez ha provocado un corte de tráfico en ese tramo. El desprendimiento se ha producido a consecuencia de un río atmosférico que se ha dejado sentir durante la pasada noche del lunes.

Ante esta circunstancia los vehículos están siendo desviados hacia una vía de servicio y se incorporan a la A-381 a la altura del kilómetro 73, como ha informado la Junta en una nota.

En concreto, el corte está marcado entre los kilómetros 77 y 73 de esta autovía desde poco después de las 19:30 horas de la noche del lunes 9 de febrero.

Otras consecuencias por el tiempo en Cádiz

Además, en Olvera dos viviendas permanecen incomunicadas debido a que el río discurre por encima del puente que da acceso a las casas y hay mucha arena en la zona. Ante esta situación, el ayuntamiento ha movilizado una retroexcavadora para intentar limpiar la zona y conseguir la accesibilidad a la zona.

Por otro lado, los efectivos del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz ha realizado en la jornada de este lunes hasta tres intervenciones por derrumbes en edificios de Ubrique, causadas "muy probablemente" por la cantidad de agua soportada y filtrada durante estos días, como ha indicado en un comunicado este organismo.

La primera se ha producido por la caída de parte de un techo de una vivienda en la calle Tajo, de donde se ha evacuado sin daños a la familia que se encontraba en el interior. Por orden de los técnicos competentes presentes, se ha balizado la zona por seguridad hasta nueva orden.

Además, se ha registrado el desprendimiento de parte de la fachada de una vivienda en calle Libertad y de parte del tejado del antiguo edificio de Telefónica, donde, aunque no parece haber daño estructural, según han indicado los técnicos competentes presentes, se ha recomendado su balizamiento preventivo por seguridad.