La Diputación de Cádiz aprueba 4,6 millones para actuaciones en modificaciones presupuestarias

El pleno de la Diputación de Cádiz ha aprobado una serie de modificaciones presupuestarias que acanzan los 4,6 millones de euros y que incluyen ayudas destinadas a mejorar instalaciones y equipamientos municipales, apoyar proyectos del sector agroalimentario y el comercio local, y desarrollar actividades culturales y festivas en municipios de toda las comarcas. Entre las mismas se aprobaba la dotación de 1,7 millones para la puesta en marcha del Plan AIRER, que se aprueba de forma definitiva para la asistencia económica a varios municipios con dificultades para prestar servicios mínimos obligatorios, y también, a través del IEDT, para el centro municipal de formación aeronática en El Puerto.

Para el vicepresidente Juancho Ortiz se tratan de “inversiones para toda la provincia”, y tratadas "según las necesidades" de los municipios y con "proporcionalidad", apuntaba la presidenta Almudena Martínez. Y es que el PSOE ha vuelto a insistir en el "sectarismo" del gobierno provincial con las subvenciones nominativas que reparte, "con municipios que llevamos en sequía total desde hace dos años". "Es vergonzoso", intervino el alcalde de Chiclana y diputado socialista, José María Román. "Una vergüenza es cuando el PSOE pide una subvención, se la dan y votan en contra", replicó Ortiz para cerrar este momento de tensión en un pleno donde finalmente los puntos económicos, al igual que las distintas propuestas del orden del día, han salido adelante, con apoyos diferentes según los asuntos.

El PSOE volvía a contar con todos los diputados ya que este miércoles ha tomado posesión Antonio Luis Rojas, que releva en el cargo a Fernando López Gil ya en el Parlamento de Andalucía. Rojas es segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Fernando.

Desgloce de las subvenciones

La Diputación ha destacado que entre las subenciones aprobadas está cerca de un millón de euros tienen como fin promover el sector primario, la gastronomía y el comercio local. En este ámbito se incluyen 500.000 euros para una nueva edición del Cádiz Vale Más; 300.000 euros para un proyecto de la Fundación Aponiente; 99.000 euros para mejoras tecnológicas en la cooperativa Las Virtudes de Conil y 55.000 euros para las ferias ganadera de Benaocaz y avícola de La Barca de la Florida.

También a mejoras en equipamientos municipales y proyectos sostenibles se destinan unos 882.000 euros. Entre las iniciativas que se desarrollarán con estas ayudas, se encuentra una comunidad energética en Alcalá del Valle (a la que se destinan 354.000 euros), además de mejoras en la eficiencia del alumbrado público en varias zonas de Setenil y Chipiona que suman 158.000 euros. En este apartado destacan también mejoras en el polideportivo municipal de Vejer de la Frontera y el campo de fútbol de Jédula, en Arcos, para las que se aportan ayudas de 228.000 euros.

El paquete de modificaciones presupuestarias aprobado en el Pleno de este mes incluye además subvenciones a entidades sin ánimo de lucro por importe de 224.133 euros para realizar iniciativas sociales. Cabe resaltar el apoyo con 69.000 euros a la asociación El Carmen Inclusión de Barbate para culminar la rehabilitación integral de la Residencia de Adultos Nuestra Señora del Carmen para Personas con Discapacidad Intelectual.

En asuntos llevados a pleno por el gobierno provincial está además, y aprobadas por unanimidad iniciar los procedimientos de expropiación forzosa que posibilitarán la ejecución del proyecto de mejora del trazado de acceso a Paterna de la CA-3200 (Pedroso II), así como de la construcción de una senda ciclopeatonal en la carretera Puerto Pesquero de Conil. Ambos proyectos están recogidos en el Plan de Inversiones en Carreteras Provinciales 2025-2027, que realiza el Área de Cooperación, que encabeza el diputado Javier Bello. Por vía de urgencia se debatieron y aprobaron medidas como que la Diputación, a través del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria, se haga cargo por delegación de la competencia de gestión de expedientes sancionadores por infracciones de tráfico y administrativas de Puerto Real y una ampliación de los importes destinados a varias actuaciones recogidas en el Plan de Inversiones DipuInver 2022.

Al final también el portavoz del PSOE ha realizado una pregunta sobre El Madrugador reclamando saber en qué términos se cerró el acuerdo para el edificio y si hay una fecha concreta de cuándo va a salir el pliego de condiciones y si va a haber una reunión de portavoces. Beardo ha contestado que “queda el acta de recepción y la valoración de la finca, pero el compromiso es una licitación pública donde se presentarán y valorarán los proyectos, y la intención es tratarlo con todos los grupos para que se haga con consenso".

Mociones de los grupos

En cuanto a las proposiciones de los diferentes grupos de la Corporación, desde Izquierda Unida se han presentado dos relativas a la movilidad dentro de la provincia. La primera solicitaba instar a la Junta a poner en marcha los procedimientos técnicos y administrativos para redactar el proyecto de desdoble de la A-471 y establecer un calendario de ejecución. Según ha expuesto el portavoz, Ramón Galán, el desdoble de esta carretera es una “oportunidad” para conseguir la conexión mediante carretera de gran capacidad del más de un millón de habitantes de Sevilla, su área metropolitana y los municipios de la Costa Noroeste gaditana. Fue aprobada por unanimidad con la inclusión de una enmienda de adición del Grupo del PP para solicitar un estudio técnico previo a la actuación con

En su segunda propuesta, el portavoz de IU ha puesto de manifiesto el “deficiente” estado de las carreteras que conectan Ubrique con los municipios vecinos; en especial, la A-373, respecto a la que solicitan a la Junta “priorizar y ejecutar con urgencia” una circunvalación y las “mejoras necesarias para garantizar la seguridad vial y la correcta comunicación” de la localidad ubriqueña con las áreas industriales. En este caso, la moción también fue aprobada por unanimidad.

El portavoz del Grupo Socialista, Javier Pizarro, ha expuesto que hay estaciones de ITV en todas las comarcas gaditanas menos en La Janda. Por eso, ha propuesto instar a la Junta a construir una ITV en esta comarca y evitar así que los propietarios de vehículos y motocicletas tengan que desplazarse decenas de kilómetros para realizar las inspecciones técnicas. La propuesta ha obtenido el respaldo unánime de la Corporación.

También el Grupo Socialista ha expuesto que la autovía A-381 necesita “actuaciones urgentes” para garantizar la seguridad de los miles de vehículos que transitan por ella a diario, por lo que ha propuesto instar a la Junta de Andalucía a realizar un proyecto de arreglo integral y a que se programe la consignación presupuestaria necesaria para que el proyecto se lleve a cabo “con la mayor celeridad posible”. Todos los diputados votaron a favor de la propuesta.

Por último, el PSOE ha defendido una tercera proposición -que se ha aprobado sin el PP, con los votos favorables de PSOE, IU y La Línea 100x100- para pedir que, tras los incendios forestales de este “terrible verano”, se implemente una serie de medidas entre las que se encuentran instar a la Junta a elaborar de forma “urgente” un Plan de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales, así como un plan de subvenciones para la limpieza y desbroce de los montes públicos, que estaría reforzado con un plan de apoyo por parte de la Diputación. Además, la Diputación, tras aprobar esta moción (expresa su reconocimiento a los bomberos forestales, a la vez que insta a la Junta a dotar de medios humanos y materiales a estos profesionales, para los que el Grupo Socialista reivindica “condiciones laborales más justas”.

El Grupo Popular ha planteado una propuesta en la que se solicita al Gobierno central modificaciones en la normativa vigente para que los funcionarios de instituciones penitenciarias sean reconocidos como “agentes de la autoridad” -entre otras medidas-, con la idea de prevenir las agresiones que sufren. La propuesta obtuvo el apoyo unánime de la Corporación.

Por último, el Grupo La Línea 100x100, ha propuesto un acuerdo a la Diputación por el que manifieste su apoyo al denominado ‘Memorándum del posible impacto del acuerdo post-Brexit en La Línea’, un documento participativo puesto en marcha por el Ayuntamiento de esta localidad fronteriza con Gibraltar con medidas para afrontar los retos que plantea esta nueva etapa. Este documento recoge medidas en materia urbanística, fiscal, medioambiental, social, de movilidad o a nivel de infraestructuras. El acuerdo también insta a la “financiación efectiva” de estas medidas y solicita al Gobierno de España “la creación de un sistema específico de financiación municipal para La Línea”. El Partido Popular e Izquierda Unida apoyaron esta propuesta de La Línea 100x100.