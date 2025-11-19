La Diputación de Cádiz dejará a cero su deuda con los bancos: "Es la primera vez"

La Diputación de Cádiz dejará su deuda con los bancos a cero. El gobierno provincial ha aprobado por urgencia en el pleno de este miércoles una modificación presupuestaria de 38'5 millones de euros que ha calificado de "paso histórico" al amortizar "por primera vez" lo debido a largo plazo a las entidades financieras, con cargo al remanente de tesorería. "Nos permitirá llegar con más recursos a ayuntamientos, entidades y sectores productivos de la provincia", ha manifestado la presidenta de la institución, Almudena Martínez.

Con los votos a favor del Partido Popular, los socios de La Línea 100x100 e Izquierda Unida y la abstención del PSOE; esta operación no afronta sólo la amortización obligatoria por las reglas fiscales sino que la aumenta de 32 a 38,5 millones para "resetear" al completo, "pagando la deuda heredada" y tener "más posibilidad de inversión con recursos de la casa y volver a endeudarse para atender a los municipios", ha explicado en la sesión plenaria el vicepresidente Juancho Ortiz. Además, permite el ahorro de "2,1 millones en concepto de intereses, es una buena noticia y le puedo asegurar que es la primera vez", añadió Martínez.

Desde el gobierno privincial inciden en que esta modificación "permite mirar haciar el futuro multiplicando la capacidad financiera e inversión propia", añadió el vicepresidente, agradeciendo al equipo técnido del área de Hacienda. "Es un ejercicio de responsabilidad y un cambio de rumbo con la posibilidad que nos da la amortización de la deuda financiera, no solo la obligatoria y afrontar nuevos retos", finalizó.

El portavoz del PSOE, Javier Pizarro, por su parte, que puso en duda que fuera la primera vez que se realiza una actuación similar, lamentó que a la oposición no le hayan dado tiempo a leer el expediente con 12 horas. "Son 40 folios, usted lo que necesita es una excusa para no votar a favor", replicaba Ortiz. Más alla de eso, Pizarro afirmó que "si ya le asustaba el presupuesto de 2026 a favor de los ayuntamientos del PP y La Línea, no quiero ni imaginar las subvenciones nominativas que van a destinar ahora", apuntó, en consonancia con la principal batalla que mantienen los socialistas en este mandato. "Espero que cuente con los ayuntamientos socialistas y atienda a los alcaldes" y que sirva para la inversión en el plan Cádiz Marcha, pidió.

Desde IU el diputado Ramón Galán apuntó que la oportunidad de dejar el capítulo 9 de los próximos presupuestos en cero, así como el aumento previsto en los ingresos por la PIE, permita no sólo más capacidad de inversiones sino "subvenciones para justificar gastos corrientes a los ayuntamientos, que cada vez están asumiendo más capacidades que no son propias, sobre todo para los municipios menores de 20.000 habitantes".