La Diputación de Cádiz moviliza 3,5 millones de euros tras el temporal para garantizar la seguridad provincial

La Diputación de Cádiz ha informado este viernes sobre las medidas adoptadas tras el tren de borrascas que ha sacudido la provincia durante los últimos días. La presidenta de la institución, Almudena Martínez, ha detallado las actuaciones de emergencia implementadas y ha avanzado la puesta en marcha de un Plan de Reconstrucción para hacer frente a los daños ocasionados por el temporal.

La responsable provincial ha destacado que la respuesta institucional se ha basado en "rapidez, colaboración y trabajo conjunto", claves con las que la Diputación gaditana ha actuado desde el pasado 4 de febrero, fecha en que comenzaron las incidencias de mayor calado. El dispositivo se mantiene activo ante el aviso naranja por lluvias decretado hoy en la comarca de la Sierra.

"Este Gobierno va a estar presente en toda la provincia, sobre todo donde se han producido los mayores daños. Quedan meses duros y de mucho trabajo, pero ningún municipio se va a quedar atrás", ha asegurado Martínez del Junco durante la comparecencia, en la que también han participado el vicepresidente primero, Juancho Ortiz; el diputado de Cooperación, Javier Bello; el diputado de Asistencia a Municipios, Antonio Aragón; y la diputada de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Paula Conesa.

Actuaciones de emergencia en la red provincial de carreteras

Uno de los ejes principales de la intervención ha sido la actuación urgente en las carreteras provinciales afectadas por lluvias, corrimientos de tierra y arrastre de lodo. En el momento más crítico llegaron a cortarse, total o parcialmente, hasta 39 vías de toda la provincia. Las brigadas de carreteras de la Diputación han trabajado sin descanso, a pesar de las condiciones adversas, para evitar que las poblaciones quedaran incomunicadas.

El diputado Javier Bello ha explicado que desde el área de Cooperación se ha coordinado con los ayuntamientos y el resto de administraciones para señalizar los problemas, reparar las vías cuando ha sido posible o realizar los cortes pertinentes. Se ha favorecido la apertura de rutas alternativas, incluso no pertenecientes a la red provincial, siempre priorizando la seguridad de la ciudadanía.

Hasta el momento, las medidas de emergencia han supuesto una inversión de más de dos millones de euros y la movilización de efectivos profesionales y maquinaria especializada. A esta cifra se sumarán 1,5 millones adicionales del área de Presidencia, que se harán efectivos tras aprobarse su movilización el próximo miércoles. La suma total ascenderá a 3,5 millones de euros solo para actuaciones en carreteras.

Cinco contratos de emergencia para la reparación de infraestructuras

La Diputación ha realizado cinco contratos mediante el procedimiento de emergencia. El primero, por importe de 153.897 euros, fue firmado el 4 de febrero y permitió la contratación de empresas externas para apoyar a las brigadas en las cuatro demarcaciones de la red provincial en labores como limpieza de calzadas y sistemas de drenaje.

El segundo contrato, alcanzado con Tragsa como medio propio, es el de mayor cuantía, cifrado en 1.300.019 euros. Permite disponer de maquinaria de grandes prestaciones como grúas giratorias, capacitadas para la limpieza de cunetas y drenajes. Se ha firmado otro contrato para reparar calzadas, estabilizar taludes y recuperar la funcionalidad de los drenajes.

Igualmente, se ha realizado un contrato de asistencia técnica en geotecnia, orientado a estudiar la naturaleza y composición del terreno como paso previo a intervenciones de calado como roturas de la calzada o deslizamientos. Por último, se ha concretado un contrato de suministro e instalación de señalizaciones verticales, horizontales y sistemas de balizamiento para reforzar la seguridad vial. Bello ha indicado que se está trabajando en nuevos contratos de emergencia para actuar en puntos concretos de la red con especial afectación.

Asistencia técnica y evaluación de daños en los municipios

La presidenta ha puesto el acento en que resulta fundamental la evaluación de daños desde el área de Asistencia a Municipios, que desde el primer día se puso a disposición de alcaldes y alcaldesas con el ofrecimiento de los medios humanos y técnicos de los Servicios de Asistencia a Municipios (SAM) periféricos.

El diputado Antonio Aragón ha aportado un dato relevante: el pasado año, tras las consecuencias devastadoras de la DANA de Valencia, la Diputación ofreció formación especializada en la activación de planes de emergencia a alcaldes, alcaldesas y personal técnico municipal. Desde este lunes 16 está trabajando sobre el terreno una empresa especializada en geotecnia, llegada desde Valencia y contratada expresamente para realizar evaluaciones técnicas pormenorizadas de riesgos.

Los arquitectos y aparejadores de los SAM están coordinándose con los ayuntamientos para realizar la inspección de daños. Estos profesionales están atendiendo las demandas para la redacción de proyectos y se han ofrecido también los servicios de la Diputación para asesorar a las entidades locales en la solicitud de ayudas para la recuperación, tanto en asistencia económica como en materia de contratación pública. Para todo ello se reforzará el personal propio del área.

Atención psicosocial a personas vulnerables en la Sierra y el Campo de Gibraltar

En cuanto a la asistencia prestada directamente a la ciudadanía, especialmente a las personas más vulnerables, se está actuando desde el área de Servicios Sociales, con la diputada Paula Conesa al frente. Una de las primeras medidas adoptadas fue la movilización de equipos de emergencia para la atención psicosocial de las personas usuarias de los Servicios Sociales en los municipios afectados, con actuación específica en la Sierra y el Campo de Gibraltar.

Como ejemplo, Conesa ha explicado que en Grazalema los profesionales establecieron contacto telefónico con hasta 368 usuarios que habían sido desalojados de sus hogares en las 24 horas posteriores al temporal. El primer objetivo era establecer su ubicación y las condiciones en que se encontraban, así como conocer sus necesidades.

A partir de ahí se está trabajando in situ tanto en Ronda, donde se encuentra la mayoría de estas personas, como en otras localidades del entorno, para darles una atención personalizada y tratamiento psicológico. Así se afronta lo que la diputada ha definido como "una etapa muy complicada de recuperación". El área de Servicios Sociales ya se está coordinando con Cruz Roja y el Servicio 112 para trabajar en la limpieza de las viviendas más afectadas.

Ante la previsible llegada de nuevos usuarios a la red de Servicios Sociales de la Diputación, Paula Conesa anticipa que habrá que aumentar la partida destinada a las ayudas económicas familiares y de emergencia.

Coordinación institucional y adaptación presupuestaria para 2026

Almudena Martínez ha destacado que el trabajo se ha desarrollado "en coordinación con el resto de administraciones públicas, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Bomberos, Protección Civil y Cruz Roja, entre otras entidades", lo que ha permitido, como logro primordial, garantizar la integridad y seguridad de la ciudadanía.

La presidenta pone el foco en los presupuestos para el año 2026, que se llevarán al Pleno ordinario del próximo mes adaptándose a las demandas de los municipios. El vicepresidente primero Juancho Ortiz ha puntualizado que se ha ofrecido a los alcaldes la posibilidad de modificar el objeto de las subvenciones nominativas que ya están contenidas en las cuentas provinciales.

La institución provincial ha articulado otras medidas urgentes como la asistencia técnica de Epicsa a los trabajadores de los ayuntamientos más afectados, como Grazalema, o la puesta a disposición de los hoteles de la red pública Tugasa para alojar y dar de comer a las personas que han tenido que salir de sus hogares por seguridad.

Martínez ha lanzado un mensaje de orgullo por la provincia, por "la responsabilidad y el buen hacer de sus alcaldes y sus ciudadanos". Ha agradecido el esfuerzo y la lealtad de las instituciones públicas y la implicación del conjunto de servicios de la Diputación Provincial en esta emergencia que todavía mantiene a la provincia en alerta.