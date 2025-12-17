La Diputación de Cádiz pide que la flota artesanal de la provincia entre en el reparto de la cuota del atún por su "situación de emergencia"

El Salón Regio ha acogido este miércoles la última sesión plenaria de carácter ordinario de este año 2025 en la Diputación de Cádiz . La sesión presidida por Almudena Martínez, ha sacado adelante acuerdos sobre temas relacionados con el sector de la pesca artesanal, ordenación del territorio, rehabilitación de viviendas y reivindicaciones laborales relacionadas con conflictos colectivos, entre otros asuntos.

Uno de los más destacados ha sido la petición para la inclusión del sector pesquero artesanal de la provincia de Cádiz en el reparto de la cuota del atún. El diputado del PP Antonio Aragón ha defendido que en el futuro real decreto donde se designarán las cuotas se tenga en cuenta la situación de “emergencia socioeconómica” del sector pesquero artesanal de la provincia y se incluya a las flotas artesanales de Conil, Barbate y La Atunara como beneficiarias en la cuota , “atendiendo a que son las más afectadas por el alga invasora asiática, el cambio climático y la pérdida masiva de caladeros”. Además, se pide una cuota complementaria para “equilibrar el desfase” en los puertos de Tarifa y Algeciras.

El Grupo Socialista ha propuesto la introducción de un par de enmiendas con el fin de incluir en el reparto a la almadraba de Sancti Petri y ampliar la comunicación de este acuerdo a todas las almadrabas de la provincia, algo que el Grupo Popular no ha aceptado porque esta moción se centra en un sector, el pesquero, que lleva “muchísimos años castigado” y no en el de las almadrabas, según Aragón, que ha animado al PSOE a presentar una iniciativa propia al respecto en el próimo pleno.

Así, la iniciativa del PP se ha aprobado con los votos afirmativos de todos los diputados y diputadas, menos del socialista José María Román, que ha emitido un voto particular en contra. Como alcalde de Chiclana ha manifestado que "la histórica almadraba de Sancti Petri lleva 20 años esperando para poder calar tras ganar una licitación pública y ahora que la cuota se aumentará un 17% también quiere su trozo". Román recordó que esta “ha estado desde el año 2003, momento en el que se le concedió la autorización, en suspenso como consecuencia de que la población de atunes había descendido. Pero ahora, que dicha población se ha recuperado y Europa ha autorizado una mayor cantidad de capturas de atunes, es justo y lógico que se le asigne cuota. Eso sin perjuicio de las que le corresponda al resto de las almadrabas de la provincia”.

Viviendas, limpiadoras de la UCA, carreteras,...

En cuanto al capítulo de propuestas, el Grupo Socialista ha puesto sobre la mesa la situación de las viviendas de protección oficial de la urbanización La Colada, en Alcalá del Valle. Es una promoción “de más de 30 años”, titularidad de la Junta de Andalucía, que, según ha expuesto el portavoz del Grupo Socialista, Javier Pizarro, presenta “patologías graves” (humedades, filtraciones, desprendimientos de cornisas, cubierta de fibrocemento…) que incluso “ponen en riesgo a los residentes”. El Pleno ha acordado por unanimidad instar a la Junta y a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) en Cádiz a que proceda a su rehabilitación.

El Grupo Izquierda Unida Andalucía, liderado por Ramón Galán, ha propuesto apoyar a las trabajadoras del colectivo de limpieza de la Universidad de Cádiz, en conflicto laboral en contra de lo que califican como un “ERE encubierto”. La propuesta de Izquierda Unida incluye instar a la Universidad para que medie en la negociación entre empresa y empleadas y así “alcanzar un acuerdo justo”. La propuesta ha sido aprobada con el voto afirmativo de todos los grupos y la abstención del PP, sobre la base de que, a pesar del “apoyo, respaldo y sensibilidad ante cualquier conflicto laboral”, la Diputación no tiene competencias en la materia.

Sebastián Hidalgo, diputado del Grupo La Línea 100x100, ha expuesto el “insuficiente” balance de ejecución del Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Costa Noroeste, aprobado en el 2011, lo que ha supuesto la pérdida de oportunidades de desarrollo y mejora a los municipios de la zona: Chipiona, Rota, Sanlúcar y Trebujena. A colación, el Pleno ha aprobado (con la abstención del PP) expresar el compromiso de la Diputación con la reactivación y “ejecución efectiva” del POT de la Costa Noroeste, instar a la Junta a evaluar el grado de cumplimiento de este instrumento desde su aprobación y solicitar la actualización del Plan, “incorporando los nuevos retos territoriales, climáticos, sociales y económicos de los municipios”.

Terminado el Pleno, una portavoz de la Federación de Asociaciones de Vecinos Chiclana Norte ha leído un escrito sobre el “estado de abandono” y “falta de seguridad de la carretera de El Marquesado”, de la que es titular la Diputación. Al respecto, el diputado de Cooperación, Javier Bello, ha explicado que en esta vía se invirtieron en 2024 “más de 290.000 euros”, en el marco del anterior Plan Provincial de Carreteras. “La realidad de lo que ocurre” es que “se ha convertido en una carretera dentro del núcleo urbano y tiene unas necesidades especiales que la Ley de Carreteras no contempla”. La solución pasa por “valorar con el alcalde si esa carretera tiene que dejar de estar en el catálogo de la red de carreteras provinciales y pasar a ser una avenida de Chiclana” -es decir, que el Ayuntamiento asuma la titularidad-. Bello también ha propuesto alcanzar una acuerdo para que sea el Consistorio chiclanero, a través de una subvención, el que acometa las mejoras necesarias en la vía, una vez obtenga la titularidad.