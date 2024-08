La empresa BASICA explica que el incremento de la tasa de basura en la Sierra responde a la legislación vigente

La presidenta de la empresa pública de la recogida selectiva de residuos, BASICA SAU, y vicepresidenta de la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz, Ana Medina, manifiesta en una comparecencia celebrada este viernes que las nuevas tasas domésticas del servicio de las basuras mancomunado se adecuan conforme a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que tiene ámbito nacional.

Ana Medina quiso informar a la ciudanía explicando que BASICA, en cumplimiento de la legislación, aplica este incremento al prestar el servicio de recogida de los residuos mediante el sistema Puerta a Puerta. “El artículo 11 de esa Ley dice que, de acuerdo con al principio de quien contamina paga, los costes relativos a la gestión de los residuos tienen que ser sufragados por el productor inicial de los residuos, con una tasa no deficitaria, que refleje el precio real de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de residuos. Esto es que lo tiene que pagar el ciudadano por ser el productor de ese recibo. No lo puede pagar ni los ayuntamientos, ni las Mancomunidad, ni la empresa BASICA ni ninguna otra institución”, aclaró la presidenta de la BASICA.

BASICA como la gestora del proyecto de Economía Circular en la Sierra, que cuenta con financiación de la Junta de Andalucía para cambiar el modelo del sistema de residuos en la comarca dice que “la no aplicación de esta ley por parte de BASICA, Ayuntamientos o Mancomunidades sería ilegal. La ley se aplica en todos los pueblos de España. No es una cuestión de un pueblo o una comarca”, defendió Ana Medina

La presidenta de BASICA apeló en su intervención a la manifiesta lealtad institucional para sacar el proyecto de Economía Circular Sierra de Cádiz adelante, cuyos resultados arrojan la buena acogida por parte de vecinos y vecinas de la comarca con el modelo de recogida Puerta a Puerta en los municipios de la Sierra. “El Puerta a Puerta arroja datos en la Sierra como que se ha pasado de un 13% de separación a obtener con este nuevo modelo de recogida de basuras unos niveles de casi 30 y 40% de separación en municipios. En su conjunto, la Ley también obliga que para 2025 el porcentaje de separación sea del 50%. Aquí en la Sierra nos estamos acercando. Tenemos la suerte de tener una subvención de la Junta de Andalucía para implantar este sistema, ahorrando ese coste a nuestros Ayuntamientos. En otros municipios de España se tendrán que adaptar a esta ley con fondos propios”, añade Ana Medina.

Con el afán de no confundir a las vecinas y vecinos de la Sierra por parte de algunos colectivos, Ana Medina recuerda que las tasas del servicio de recogida de los residuos en la comarca están aprobadas en la Mancomunidad de la Sierra “con el consenso de todas las fuerzas políticas representadas en el pleno de la entidad. Y por eso, cuando algunos están vendiendo soluciones que van en contra de la Ley se llama deslealtad y engaño al ciudadano, como que los ayuntamientos asuman las tasas de la recogida para que el ciudadano no tenga que pagarlas. Eso sería una ilegalidad manifiesta y nos podríamos enfrentar a sanciones que nadie quiere”, añadió. Y concluye, la presidenta de Basica: “Tenemos que reflexionar todos y todas ya que esta Ley apunta a que el mundo de los residuos está cambiando. Ya no vale decir que recicle el que quiera, se está imponiendo por ley que quien contamine tiene que pagar más y el que recicle pagará menos”.