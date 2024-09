Más de 230 estudiantes ciegos de Cádiz reciben el apoyo de la ONCE en su regreso a las aulas

ONCE

Cádiz/Un total de 237 estudiantes ciegos o con discapacidad visual del ámbito de Cádiz afrontan estos días el comienzo del curso escolar con el apoyo de los equipos de atención educativa de la ONCE en colaboración con la Junta de Andalucía, que garantizan su inclusión educativa y social. En Andalucía la ONCE atiende este curso a un total de 1.733 alumnos.

En la provincia de Cádiz son 30 los profesionales educativos que atienden a este alumnado de los 221 profesionales que hay en la comunidad autónoma de Andalucía, ha detallado la ONCE en una nota, en la que ha añadido que en la actualidad hay más de 400 de estos profesionales repartidos en todas las comunidades autónomas españolas.

La ONCE ha señalado que impulsa el modelo de educación inclusiva y que prácticamente la totalidad de los 7.153 alumnos y alumnas ciegos o con discapacidad visual que se incorporan a las aulas estos días en toda España lo hacen en centros ordinarios. De esta forma, el alumnado sigue las mismas pautas y directrices que el resto de los compañeros sin discapacidad visual.

Estos equipos específicos de atención educativa cuentan con maestros y maestras, tanto de la ONCE como de la administración, especializados en discapacidad visual, que acuden a los centros educativos en los que se escolariza un alumno o alumna ciego o con baja visión para prestar su apoyo. Asimismo, forman a la comunidad educativa en materia de discapacidad visual, asesoran al profesorado e intervienen directamente con los estudiantes en aspectos vinculados a su discapacidad.

Además de por los docentes, los equipos específicos de atención educativa de la ONCE están formados por psicólogos, trabajadores sociales, técnicos de rehabilitación, instructores de tiflotecnología y braille, profesionales de la animación sociocultural o mediadores para el alumnado con sordoceguera, profesionales que contribuyen al desarrollo integral y la plena inclusión del alumnado desde un planteamiento multidisciplinar. Estos equipos trabajan tanto con los estudiantes como con sus familias, un pilar clave en la educación.

Uno de los principales ámbitos de intervención de la ONCE en materia de educación es el apoyo en las áreas curriculares de especial dificultad. Se trata de materias que, por la dificultad que implica el acceso a sus contenidos o a sus recursos didácticos, deben ser abordadas de manera específica.

Entre estas áreas destaca el aprendizaje de idiomas, cuya dificultad más evidente para los estudiantes con discapacidad visual es su carácter eminentemente visual. Esto implica la puesta en marcha de mecanismos como verbalizar todo lo que está ocurriendo y que llega por vía visual o generar materiales adaptados para que el alumnado pueda seguir las clases con normalidad.

Además, la diferencia entre la pronunciación oral y la presentación gráfica de las palabras así como la signografía braille específica en algunas de las lenguas son otras de las características que deben ser abordadas.

La ONCE cuenta además con especialistas en el área de idiomas, en concreto en inglés, francés y lenguas clásicas. Son docentes con una dilatada trayectoria pedagógica en estas materias y cuyas funciones son las de dar formación y asesorar a otros profesionales tanto de la ONCE como de la comunidad educativa en las necesidades específicas del alumnado, dar apoyo a este alumnado y colaborar con entidades externas a la ONCE para que conozcan e implementen programas de idiomas basados en la accesibilidad universal.

La acción más intensiva que lleva a cabo la ONCE en esta área son los programas de perfeccionamiento de idiomas --inglés y francés-- que se desarrollan en verano, tanto en España como en el extranjero, destinados a alumnado con edades comprendidas entre 8 y 22 años.

Este verano de 2024 han participado un total de 125 alumnos, de los cuales 120 son españoles y cinco proceden de otros países de la Unión Europea.

Por otro lado, con respecto a la colaboración con entidades externas, la ONCE y el British Council han firmado en los últimos años un convenio destinado a mejorar el acceso al aprendizaje de idiomas por parte de las personas con ceguera y deficiencia visual grave que quieran estudiar en esta entidad.