¿Qué conlleva la activación de la fase de emergencia de nivel 1 del Infoca para el incendio de Tarifa?

El segundo incendio en menos de una semana ha vuelto a poner en jaque a Tarifa. El fuego se originó este lunes al mediodía en la Sierra de la Plata y obligó a evacuar inicialmente a más de 2.000 personas por la cercanía de las llamas a las urbanizaciones y hoteles de la zona. Durante la noche, más de 150 efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) han trabajado desde tierra, con cinco coches autobombas y una unidad de maquinaria pesada, entre otros equipos.

Este martes por la mañana se han incorporado un helicóptero pesado, dos aviones anfibios y uno de coordinación a las tareas de extinción del incendio, que permanece activo en fase de emergencia, situación operativa 1, del Infoca. Pero ¿qué significa que se haya activado esta fase y cuáles son sus implicaciones?

Nuevo incendio en Tarifa, cerca de Bolonia y Atlanterra

¿Qué significa la situación operativa de nivel 1 en un incendio?

Según el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía, la fase de emergencia se inicia en el momento en que se produce un incendio forestal, en este caso, a las 14:58 horas de este lunes 11 de agosto. "Esta fase se activa en aquellos incendios en los que, pudiendo ser controlados con los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía se estima, por su posible evolución, la necesidad de la puesta en práctica de medidas para la protección de las personas y de los bienes de naturaleza no forestal", indica la Junta en una nota de prensa.

La respuesta inicial ante un incendio forestal se establece desde la estructura provincial del Plan, excepto para los incendios de nivel de gravedad potencial 3, en los que se activará la estructura de ámbito regional directamente. No obstante, ante determinadas circunstancias, como en el caso de incendios que afecten a más de una provincia, puede ser necesario el paso de ámbito provincial a regional.

La activación de la situación operativa de nivel 1 implica:

La activación del personal técnico de gestión de emergencias según los protocolos establecidos

El Centro de Coordinación Operativa (CECOP) notifcará a los grupos operativos según los protocolos establecidos

Al margen de los recursos adscritos al Plan, el Infoca prevé la movilización de recursos extraordinarios, tales como:

La Unidad Militar de Emergencias y otros medios estatales, en base al Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales. El CECOP podrá solicitar estos medios a la Dirección General de Protección Civil través de la Delegación o Subdelegación del Gobierno.

y otros medios estatales, en base al Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales. El CECOP podrá solicitar estos medios a la Dirección General de Protección Civil través de la Delegación o Subdelegación del Gobierno. Los medios de otras comunidades autónomas

autónomas Ayuda internacional, en base a convenios con países vecinos

Interior actival el Plan Estatal de Emergencias

En paralelo, el Ministerio del Interior ha declarado la fase de preemergencia, en situación operativa 1, del Plan Estatal General de Emergencias (Plegem), a las 2:00 horas de este martes ante los incendios forestales activos en varias comunidades autónomas, como Andalucía, Castilla y León o Madrid, que han provocado miles de desalojos y han causado la muerte de un hombre por quemaduras en Tres Cantos (Madrid).

De este modo el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) ha iniciado un procedimiento de comunicación reforzada por los Centros de Emergencia autonómicos para realizar un seguimiento integral y prevenir con más precisión su posible evolución. En las próximas horas se reunirá el Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) para incendios forestales con los responsables del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Aemet la Dirección General de Política de Defensa (DIGENPOL), entre otras instituciones.

"La declaración de la Fase de Preemergencia del PLEGEM no supone la intervención de organismos estatales en la dirección y gestión de las emergencias de interés autonómico ni afecta a las competencias de dirección y gestión de estas emergencias que corresponden a las comunidades autónomas", afirma el Ministerio en un comunicado.