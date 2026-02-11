La Gaditana estrena rediseño como imagen turística de la provincia de Cádiz

La Diputación Provincial de Cádiz ha presentado este miércoles en el Gran Teatro Falla el rediseño de La Gaditana, la imagen turística que representa a la provincia desde 1997. El artista valenciano Antonio de Felipe, creador de la obra original, ha actualizado el icono manteniendo su esencia de destino auténtico, sostenible y singular.

El diputado de Turismo, Germán Beardo, ha descubierto junto a De Felipe la nueva imagen en un acto al que han asistido profesionales del sector turístico y representantes de los medios de comunicación. El Ayuntamiento de Cádiz cedió el teatro para la ocasión.

La renovación incluye 15 versiones de La Gaditana, cada una dedicada a uno de los principales atractivos turísticos de la provincia. En la presentación se ha mostrado la versión dedicada al carnaval, fiesta declarada de Interés Turístico Internacional en el caso de Cádiz capital. Según De Felipe, las 15 versiones forman parte de una unidad artística vinculada al Patronato de Turismo.

El artista junto a Germán Beardo, responsable del Patronato de Turismo de la Diputación. / Lourdes de Vicente

Beardo ha explicado que el proyecto se inició en 2025, "conscientes de que el posicionamiento turístico del destino había evolucionado notablemente desde la creación de la obra y de la gran repercusión que tienen las imágenes en el actual entorno mediático".

Estrategia digital y posicionamiento en redes sociales

El resultado, presentado en 2026, responde a la apuesta del Patronato por avanzar en la promoción turística a través del entorno digital. La nueva imagen busca consolidar la identidad visual del destino en mercados nacionales e internacionales y reforzar la estrategia digital, donde el perfil @cadizturismo cuenta con más de 440.000 seguidores en redes sociales.

Este rediseño responde, según el Patronato, a un nuevo tiempo turístico basado en la calidad, la autenticidad y la sostenibilidad como pilares estratégicos. La imagen original de 1997 fue concebida por De Felipe para representar la riqueza cultural, patrimonial y turística de la provincia gaditana.

Trayectoria del artista Antonio de Felipe

Antonio de Felipe, nacido en Valencia en 1965, es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Valencia. Su carrera ha estado marcada por una visión del arte contemporáneo que fusiona la cultura de masas con la tradición pictórica clásica.

Tras trabajar como creativo publicitario, se trasladó a Madrid, donde ha desarrollado la mayor parte de su producción artística. Con más de 30 años de trayectoria, ha realizado más de 70 exposiciones individuales y numerosas colectivas en galerías e instituciones de Europa, Asia y Estados Unidos.

Sus trabajos se han exhibido en espacios como el Museu Picasso de Barcelona, el Museo Valenciano de la Ilustración y de la Modernidad (MuVIM) y galerías en Londres, París, Hamburgo y Seúl. La Casa de Vacas de Madrid, junto al Retiro, es el espacio donde estrena habitualmente sus exposiciones.

Su obra forma parte de importantes colecciones públicas y privadas, incluidos el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Fundación Carmen Thyssen-Bornemisza. También ha realizado diseños para portadas de revistas como Rolling Stone, ELLE o Marie Claire, y ha colaborado con Pedro Almodóvar en la película Carne Trémula.