Grazalema será evacuada por riesgo de seísmo por la acumulación de agua

La dirección de emergencias de la Junta de Andalucía ha decidido desalojar por completo al pueblo de Grazalema, donde se encuentran actualmente unas 1.200 personas. La Junta ha tomado esta decisión después de que se detectaran varios seísmos provocados por la acumulación de agua en el subsuelo.

"Esta situación es absolutamente anormal. Grazalema está siendo el epicentro de lluvias récord. Todo ello ha llevado a una observación sobre la situación geológica del municipio", explicó Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía. Una vez observados los riesgos, desde la Junta de Andalucía han decidido la evacuación de todo el pueblo. "Esta evacuación del municipio se va a hacer con mucha serenidad, se hará evacuando por zonas de forma controlada", aclaró Moreno. Al mismo tiempo, adelantó que, para mañana, mañana habrá "una ventana de oportunidad" por la mejoría del tiempo.

“Estamos trabajando todas las administraciones con un solo objetivo, mitigar la posibilidad de pérdida de vidas humanas y mitigar también la posibilidad incluso de pérdida de medios materiales, especialmente de bienes materiales como son sus propias casas", aseveréo Juanma Moreno, quien adelantó que era probable que en los próximos días se presenciaran desplomes de viviendas.

Así será la evacuación de los habitantes de Grazalema tras el aviso de riesgo por seísmo

Las personas que cuenten con medios propios para salir de Grazalema tendrán que hacerlo por sí mismas. Los medios de emergencia de la Guardia Civil y el equipo del 112 se encargarán de evacuar a las personas más dependientes o sin forma de salir del pueblo.

Todos los evacuados que no tengan una alternativa habitacional de alojamiento tendrán el punto de encuentro en el Pabellón El Fuerte de Ronda (Málaga). Desde allí se establecerá a qué lugares habilitados se podrán desplazar en las mejores condiciones de atención.

Las autoridades recomiendan llevar las siguientes pertenencias:

Documentación básica

Medicación

Ropa para varios días

Cargadores para teléfonos móviles

Esta evacuación preventiva es obligatoria para todos los ciudadanos de Grazalema.

¿Por qué hay un riesgo de seísmo por acumulación de agua?

"Cuando un acuífero se colma, el agua tiene que salir y cuando empieza a salir, pues empieza a meter presión, digamos, a las paredes del propio acuífero y cuando mete presión, pues puede haber pequeños deslizamientos. En definitiva, se pueden generar esos movimientos de tierra que podría precipitar o posibilitar algún tipo de destrucción de una calle, de una casa, eso podría pasar", concretó Juanma Moreno.

El fenómeno conocido como hidroseísmo es el que amenaza en estos momentos al pueblo de Grazalema. El presidente de la Junta llamó a la calma a la espera de que los geólogos hagan su estudio. "No hay una zona crítica, puede ser cualquier zona crítica. Hay una serie de cuevas subterráneas, un acuífero que va horadando poco a poco el terreno y podrían darse circunstancias que se desconocen", aclaró Moreno.