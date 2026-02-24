La Guardia Civil desarticula en Barbate uno de los puntos de venta de drogas más activos de la provincia

La Guardia Civil de Cádiz, en el marco de la operación denominada 'Dianthus', ha desarticulado uno de los puntos de venta de drogas más activos de la provincia de Cádiz, el cual abastecía de estupefacientes tanto a consumidores finales como a otros puntos de venta ubicados en las localidades limítrofes. Durante la explotación de la operación, llevada a cabo en la tarde del pasado jueves, han sido detenidas 5 personas, incluido el principal responsable de este punto de venta, un vecino de la localidad con decenas de antecedentes en su haber. De igual modo se han incautado más de 3,2 kilos de cocaína pura, 1,2 kilo de heroína, cientos de dosis se distintos tipos de drogas, listas para su venta, más de 1.000 pastillas de un medicamento potenciador de la sexualidad masculina, más de 5.000 euros en efectivo, una pistola municionada y varias cajas de su munición, quads, motocicletas y patinetes eléctricos, la mayoría sustraídos, y un sinfín de elementos relacionados con los hechos investigados. A los detenidos se les imputan los delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, pertenencia a organización criminal, receptación y robo/hurto de vehículos

La operación es fruto de un intenso dispositivo realizado contra el tráfico de drogas que se lleva a cabo en toda la demarcación de esta Comandancia, cuyo objetivo en este caso era un varón muy escurridizo para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ya que había conseguido ponerse de perfil en no pocas operativas policiales, habiendo montado todo su entramado en una barriada barbateña fuertemente golpeada tanto por el consumo como por el tráfico de drogas.

La operativa montada por este presunto narcotraficante era tan "completa" que abarcaba, prácticamente, toda la casuística relacionada con este submundo, llenado de 'puntos' su zona de influencia, a los que pagaba con dosis, realizando vuelcos sumamente violentos, aceptando todo tipo de mercancía robada como pago por las dosis, e incluso alquilando a organizaciones vehículos robados para trasladar los alijos desde la playa a las guarderías y aceptando estupefacientes por estos servicios prestados.

La investigación de esta organización criminal era muy compleja para los guardias civiles, ya que a la propia complejidad de la barriada y sus vecinos, se unían las medidas de seguridad que adoptaban, en la que se integraban una legión de adictos, que realizaban funciones de 'aguadores' (personas encargadas de alertar de la posible presencia policial), cambio constante de medios de comunicación, variedad y cambio constante de vehículos e itinerarios, y seguridad en el propio punto de venta, cuya entrada estaba protegida por hasta tres puertas consecutivas, además de la plena conciencia de que tenían en su poder al menos un arma de fuego real.

Por todo ello y tras realizar la plena identificación de los miembros de la organización investigada y del rol que cada uno de ellos desempeñaba en la misma, en la tarde del pasado jueves día 19 de febrero, con los correspondientes mandamientos de entrada y registro, librados por el titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de los de Barbate, se desarrollaba un importante despliegue policial en el que los guardias civiles del GRS 2, con base en Montequinto, Sevilla, se empeñaban a fondo para controlar este punto de venta, evitando que antes de su detención pudieran deshacerse de los estupefacientes que allí vendían.

Una vez detenidos y asegurados los objetivos de la operación, se procedió a buscar una persona responsable, para que se hiciera cargo del hijo menor de edad de una de los detenidos, el cual se encontraba presente en el punto de venta de drogas, hecho del cual ya se ha dado cuenta a las autoridades competentes.

Una vez hecho esto, se dio inicio al registro de la vivienda y de un garaje con trastero anexo, que se prolongó hasta pasadas las 21:00 horas, donde desde el primer momento quedó patente para los agentes que se encontraban ante uno de los centros de distribución más activos de la provincia, en el que se incautaron hasta una especie de 'cocina' en la que el cabecilla cocinaba su propio polen de hachís para su posterior distribución.

Durante el registro, los agentes incautaron varias de 3,2 kilos de cocaína pura, 1,2 kilos de heroína, 4,3 kilos de polen de hachís, 5,5 kilos de marihuana preparada para venta, 5,5 kilos de sustancia de corte, 350 dosis de hachís empaquetadas para su venta, 120 bellotas de hachís (1,2 kgs), más de 1.000 pastillas de un medicamento potenciador de la sexualidad masculina, así como de otros fármacos, sobre todo psicotrópicos carentes de receta, 4 quads, dos de ellos sustraídos, 4 motocicletas, 2 de ellas sustraídas, 8 patinetes eléctricos sustraídos, más de 5.000 euros en metálico, en billetes muy fraccionados fruto de las ventas realizadas, una pistola municionada, varias cajas de munición para ella, así como para armas de guerra y varias armas blancas y una ballesta.

Los dos detenidos fueron trasladados a dependencias de la Guardia Civil de Barbate para la finalización de las diligencias y posterior puesta a disposición judicial, hecho que se produjo en la mañana del pasado domingo, tras lo cual se decretó el ingreso en prisión para el líder de la organización y su lugar teniente, y libertad con cargos para los otros tres detenidos. De igual manera se ha dado traslado a los Servicios Sociales y a la Fiscalía de Menores de Cádiz, de la situación en la que se encontraba el menor de edad.