"Hay compañeros más volcados en estas primarias que en unas elecciones"

El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, sabrá la noche de este domingo si se mantiene al frente de la secretaría general del PSOE de Cádiz o si tiene que cederle el sitio al alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana. En una semana intensa de búsqueda de apoyos en las diferentes agrupaciones socialistas, Ruiz Boix cree que su candidatura mantiene la mayoría en la provincia, insiste en que ha tenido y tiene aún la mano tendida para una candidatura de consenso y afea sus críticos que no siempre hayan defendido al proyecto socialista como deberían haberlo hecho.

–¿Cuáles son sus sensaciones a pocos días de las primarias en el PSOE de Cádiz?

–He tenido la oportunidad de dirigir un mandato corto de apenas tres años y dos meses y, además, con varios ciclos electorales y luego con los diferentes procesos congresuales. En este tiempo creo que se han ido fortaleciendo los activos electorales con los que partíamos. Un ejemplo es que en la Diputación mantuvimos nuestros 14 diputados, es decir, que ahí no nos diluimos y somos alternativa de gobierno. Y si terminamos en la oposición fue sólo por una decisión personal de La Línea 100x100. Los resultados electorales quizás no hayan sido de nuestro agrado pero tenemos 16 alcaldías y contamos con más concejales de los que teníamos cuando yo llegué al cargo a finales de 2021.

–¿Usted es partidario de las primarias? Porque a mí da la sensación de que estos procesos hacen un daño gratuito en todos los partidos, incluido el PSOE.

–Yo soy partidario de la militancia. Las primarias generan una intensidad que luego tarda en cicatrizar pero eso le pasa sobre todo a quienes no comprenden que los derrotados tienen que sumar, integrarse y fortalecer al partido. Somos aún jóvenes en primarias y por eso hay estas reticencias que con los años se irán solventando.

–Tras la derrota en las elecciones europeas del año pasado usted ya anunció su intención de presentarse a la reelección. Es decir, que la opción de dar un paso al lado ni se le pasó por la cabeza, ¿no?

–Me veo con más fortaleza, porque tenemos 35 agrupaciones socialistas de la provincia apoyando este proyecto. Además, siempre he entendido que el ciclo mínimo para cualquier político es de ocho años y el mío es incipiente porque yo llevo poco más de tres en el cargo. Esto lo tenían claro también todos los compañeros que han formado parte de mi dirección, entre ellos Ruiz Arana y Ana Carrera, hoy en la candidatura alternativa pero que han sabido siempre de mi decisión de volver a presentarme.

–Pues Juan Espadas llevaba prácticamente el mismo tiempo al frente del PSOE-A y fue usted el primer líder del partido en Andalucía en pedir públicamente su cabeza...

–Fui el primero en pedir una reflexión a la vista de la pérdida de nuestros activos electorales y de notar cierto retroceso y declive del partido. Y pedí esa reflexión para fortalecernos, para que el PSOE-A fuera alternativa de gobierno, porque no podíamos entrar en esa tierra de nadie en la que éramos irrelevantes. A algunos de mis críticos les preguntaría cuándo van a reflexionar por el mal resultado que tuvieron en las elecciones municipales o si van a seguir culpando de todo a Pedro Sánchez, como han venido haciendo algunos de ellos.

"La otra candidatura tendrá seguro muchos atractivos pero no comparto que la llamen de la renovación”

–Explíqueme eso.

–Hace dos años perdimos siete alcaldías en la provincia y sólo ganamos Vejer. Pues bien, salvo Mamen Sánchez, que ya ha dicho que no va a repetir ni como candidata a la Alcaldía de Jerez ni como secretaria general de esa agrupación, ninguno de los demás alcaldes derrotados han hecho una reflexión al respecto. Algunos como los de Tarifa o Ubrique al menos ganaron las elecciones, pero el resto igual tienen que reflexionar para poner a otros compañeros o compañeras que tengan las mismas oportunidades que tuvieron ellos. Curiosamente esos compañeros son los que no se han querido sumar a nuestra candidatura.

–¿Por qué no se ha podido cerrar esa candidatura de consenso en el PSOE de Cádiz que ha venido reclamando María Jesús Montero, la nueva secretaria general del partido en Andalucía?

–Nos lo ha pedido al menos en diez ocasiones y me adhiero a ese deseo. Yo sigo teniendo la mano tendida a los compañeros que proponen una alternativa. Nosotros, que tenemos la mayoría, somos generosos para permitir que se sumen a nuestra candidatura, pero no para que todo el control recaiga en las tres minorías que están enfrente. El 60% del partido está en la candidatura que yo lidero pero reitero este ofrecimiento generoso. Ofrezco una integración a quienes de verdad quieren arrimar el hombro. No quiero una integración vacía como la que se produjo en 2021.

–¿A qué se refiere con lo de ‘integración vacía’.

–En la ejecutiva entraron compañeros que después o no han acudido a las reuniones o han estado ajenos a nuestro carga de trabajo, que ha sido tremenda en unos tiempos complejos en los que ha sido necesaria mucha pedagogía para explicar las medidas que ha tomado el partido en Madrid o para denunciar los atropellos del Gobierno en Andalucía de Moreno Bonilla, que supuestamente es moderado pero que es claramente de derechas. Nos hacen falta voces valientes que defiendan el proyecto socialista todos los días y que no se avergüencen o se escondan.

–Las direcciones socialistas de San Fernando y de Cádiz, que le apoyaron en 2021, le han dado ahora la espalda. ¿Le ha dolido?

–Me quedo con el trabajo arduo de estos años para sumar a nuestro proyecto a Villamartín, Barbate, El Puerto, Tarifa, Castellar, Jimena, Guadalcacín... Eso ha hecho que nuestra base inicial del 53% se haya fortalecido. En cuanto a esos movimientos de los que usted me hace referencia, creo que ha habido una falta de comunicación o de transparencia. Yo compartí ejecutiva con Irene García durante ocho años y cuando decidí que era el momento oportuno de separar nuestros caminos se lo dije a ella personalmente en su despacho, y con argumentos. Lo hice por valentía o por militancia socialista. Yo esperaba ahora una transparencia parecida, pero no la ha habido. No me han dado ni una razón.

Ruiz Boix gesticula durante la entrevista / Lourdes de Vicente

–Posiblemente algunos en el PSOE de Cádiz no le perdonen el relevo de José Pacheco como subdelegado del Gobierno.

–En este partido hay unas reglas no escritas, y una de ellas dice que si te convocan o te llaman para ocupar un cartel electoral porque se piensa que tienes la mayor fortaleza para ello y te niegas, entonces tampoco puedes disfrutar de un cargo designado a dedo, como el del subdelegado. Eso le pasó a Pacheco, que sabía que en ese rechazo a ser candidato a la Alcaldía de Cádiz ya venía su cese. Pero en cualquier caso esa destitución no me corresponde a mí, ni tampoco el nombramiento de su relevo. Que pregunten en otro lado. Es lo mismo que pasó con José Ramón Ortega (secretario general de la agrupación local del PSOE de Cádiz) al que defendí para ir en los puestos de salida al Congreso, pero hubo que hacerle hueco a Marlaska y Ortega prefirió ir de número dos al Senado antes que de cinco al Congreso. Mi compromiso para defender los intereses de Cádiz y de esa agrupación siempre ha estado ahí, al igual que para que Fran González disfrute de una posición privilegiada al frente de la Zona Franca. Fran González, por cierto, ha sido el responsable de Política Institucional en mi ejecutiva, al igual que Reme Palma (alcaldesa de Olvera), ha llevado Cultura. Ambos se han integrado ahora en la candidatura alternativa a liderar el PSOE de Cádiz, la cual tendrá muchos atractivos, seguro, pero lo que no comparto es que la llamen de la renovación.

–Ana Carrera, su mano derecha en el partido y en la Diputación, apoya ahora al alcalde de Rota. ¿Se siente traicionado por ella?

–Tendría que reflexionar sobre la pregunta pero sí, era mi número dos, la persona que ha llevado la Organización, la que ha estado en comunicación con las agrupaciones locales, y no me ha dado explicaciones. Quizás ha estado sembrando para otra alternativa pero no para la ejecutiva. Pero es verdad, tuvo toda mi confianza y aposté por ella incluso para ser portavoz en la Diputación, pese a los debates internos que pudo haber en referencia a su designación.

–¿Qué ha aportado a su ejecutiva Javier Ruiz Arana, que ha sido vicesecretario general?

–Bueno, él ha limitado su espacio y su tiempo a Rota y a Cádiz capital y ha estado más ausente en el resto de la provincia pese a ser vicesecretario general. Javi es un buen alcalde, con formación, pero creo que, como le ha pasado a otros cargos del partido, era necesaria su presencia en una manifestación del 1 de mayo, en la defensa del decreto ómnibus, en las manifestaciones en defensa de la sanidad pública... en esas tareas tenemos que sumarnos todos. Espero que en esta nueva etapa, en la que vamos a poder seguir trabajando juntos desde la generosidad de esta mayoría, tengamos mayor disponibilidad de tiempo y espacio.

–¿Se arrepiente usted de algo?

–Pues hice una cosa de la que me arrepiento pero al mismo tiempo creo que la volveré a hacer. Y me explico. Para las municipales de 2023 decidí no tener injerencia alguna en las agrupaciones locales y dejar a nuestros alcaldes y alcaldesas defender su gestión. Los 22 alcaldes que teníamos se presentaron a la reelección, les di libertad absoluta para preparar sus equipos, sus programas electorales, etc. Visto lo visto creo que fue un error, pero posiblemente lo volveré a hacer porque siempre he rechazado injerencias desde la dirección provincial, como pasaba antes.

"Ni Román ni López Gil hablan conmigo. Así que con ellos al frente cuesta pensar que pueda haber consenso”

–¿Qué parte de culpa tiene Ruiz Boix del 4-0 a favor del PP en las últimas cuatro elecciones?

–Pues la parte alícuota de ser el secretario general, igual que pasa con el 4-0 a favor en San Roque, y además con tres mayorías absolutas y crecientes, porque cada vez logramos más votos. Todo es un equipo, no me apodero de todo. En unas elecciones influyen tres cosas: la marca, que a veces está fuerte y otra no, el liderazgo de quien está al frente del cartel, para el Gobierno de España, la Junta y una Alcaldía, porque no he conocido a nadie que vote en unas municipales pensando en la Diputación, y finalmente el proyecto que defiendes. En esta provincia el liderazgo de Pedro Sánchez no está en declive, porque se vio en las últimas generales. Así que habrá que preguntarse en qué municipios falla el liderazgo y el proyecto local. De cara al futuro, para que no haya una nueva derrota global, hace falta que todos nos activemos. Y es que veo ahora a compañeros más activos en estas primarias, defendiendo el proyecto alternativo, que cuando llegan unas elecciones generales o andaluzas. Y que en esos comicios haya alcaldes, concejales y militantes sin coger la bandera del PSOE y de la igualdad no lo entiendo.

–Eso que está diciendo es muy duro. ¿Son casos aislados?

–En muchos gobiernos municipales no se ha querido confrontar con Moreno Bonilla y no se ha estado en primera fila en defensa de los ciudadanos y en lo que están sufriendo con la sanidad, las listas de espera, la escasez de especialistas, la privatización de la Formación Profesional, el cierre de líneas en colegios públicos, las nuevas universidades privadas o en defensa de la Ley de Dependencia. En estas tareas tenemos que estar todos implicados y hago un llamamiento a todos los militantes del partido a ocupar el tejido asociativo, a entrar en las asociaciones de vecinos, los clubes deportivos, a estar en las asociaciones juveniles, en las AMPAs, en la defensa de los estudiantes universitarios... En eso nos debemos volcar todos, en defensa del partido, y no sólo en estos procesos orgánicos.

–También le critican a usted la multiplicación de cargos que tiene. ¿Dejará su escaño en el Congreso si es reelegido secretario general?

–A quien me critica por eso le preguntaría cuánto tiempo está dispuesto a ofrecer para un cargo de responsabilidad. Es que parece que quienes defienden esta posición lo que plantean es que los que ganamos elecciones no estemos en ninguna candidatura y sí lo estén los que pierden y por tanto no tienen una representación institucional. En cualquier caso, lo que nos han pedido es estar más en el territorio para defender a la provincia de Cádiz, y eso es lo que haremos.

–¿Cómo va a quedar el PSOE de Cádiz tras estas primarias?

-Yo me comprometo a integrar a todas las sensibilidades del partido en mi candidatura. Lo mantengo hoy y lo haré después, tras el periodo de reflexión de tres semanas que se abre hasta el congreso provincial del 5 de abril. Y esa integración se hará en la cabecera de la ejecutiva. En la otra alternativa hay divergencias, no hay una opinión única porque hay líderes de minorías que no quieren tener comunicación con el secretario general. Ni Román, ni López Gil, por ejemplo, tienen comunicación conmigo. Así que cuesta pensar que vaya a haber consenso si estos dos compañeros asumen responsabilidades en la dirección del partido.