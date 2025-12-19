Herido un hombre en el incendio de una vivienda en Sanlúcar

Un hombre, del que no han trascendido más datos, ha resultado afectado tras el incendio de una vivienda registrado esta pasada madrugada en Sanlúcar de Barrameda, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El teléfono 112 ha atendido minutos antes de la 1:30 horas la primera de varias llamadas que alertaban del incendio en un piso situado en una primera planta de la calle Río Segura. Hasta el lugar se han movilizado, activados por el 112, efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de los Bomberos, de la Policía Nacional y de la Policía Local.

Fuentes policiales han informado que el propietario de la vivienda resultó herido leve y fue evacuado al hospital. Los bomberos sofocaron el fuego que, según apuntaron las mismas fuentes, pudo originarse en un brasero. El incendio ha provocado daños en la vivienda.