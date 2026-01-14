Incendio en IU Cádiz al perder el número uno de la lista a las andaluzas

Incendio en IU de Cádiz. Y un incendio, además, cuyas consecuencias no se sabe hasta dónde alcanzarán, porque se ha producido en el momento más inoportuno, con unas elecciones andaluzas a la vuelta de la esquina. La chispa que ha encendido estas llamas ha sido originada por la dirección de Izquierda Unida en Andalucía que lidera Toni Valero y que ha decidido, se supone que con el visto bueno del coordinador federal y candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, regalarle a Sumar la cabecera de la candidatura por Cádiz que presentará la coalición Por Andalucía a las elecciones andaluzas a celebrar en junio. Y la familia de IU de Cádiz, que suma una decena de alcaldías en la provincia, ha explotado, porque ya son diez años seguidos sin poder liderar una candidatura ni al Parlamento de Andalucía ni al Congreso de los Diputados.

A fecha de hoy se sabe que la coalición Por Andalucía que nació para concurrir a las elecciones andaluzas de 2022 se va a reeditar aunque ahora con sólo tres formaciones integradas en la misma: Izquierda Unida, el Movimiento Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz. Adelante Andalucía ha decidido que va a seguir su camino en solitario con el jerezano José Ignacio García como candidato, Podemos parece que va a hacer lo propio con el isleño Juan Antonio Delgado al frente, y queda la duda de Equo. Mientras esto último se resuelve, en Por Andalucía decidieron en diciembre que IU encabezaría seis de las ocho candidaturas a las elecciones andaluzas, quedándose IPA con la de Huelva y Sumar con la de Cádiz. Ni un solo nombre se puso encima de la mesa pero Sumar ya ha confirmado que el número uno por Cádiz será la sevillana Esperanza Gómez, doctora en Derecho Constitucional, parlamentaria andaluza desde finales de 2018, que proviene de Podemos, que luego dio el salto a Más País y que actualmente es la coordinadora de Sumar en Andalucía.

Esperanza Gómez, en una rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía / joaquín corchero/ europa press

Y esta decisión ha soliviantado a la familia de IU en Cádiz, que a finales del año pasado, y oliéndose quizás esta jugada, ya designó como número uno al Parlamento andaluz a Jorge Rodríguez, su coordinador provincial y ex alcalde de Trebujena. Esta designación, claro, queda ahora en nada al cederle la dirección regional de IU a Sumar esta cabecera de lista.

Se da el caso de que se cumple ahora una década desde que los militantes de IU en Cádiz no pueden liderar las candidaturas con las que concurren a las elecciones generales y andaluzas por esta circunscripción. En concreto, en las listas al Congreso de los Diputados de 2016 y las dos de 2019 este puesto fue para Noelia Vera, de Podemos, y en las de 2023 la elegida fue Esther Gil de Reboleño, de Sumar. Y en las andaluzas la número uno en 2018 fue Ángela Aguilera, en 2022 fue Juan Antonio Delgado, ambos de Podemos, y ahora la elegida es Esperanza Gómez.

De momento la dirección colegiada de IU en Cádiz ha acordado una resolución que será abordada por la ejecutiva provincial en la que critican sin tapujos esta cesión. Su coordinador provincial, Jorge Rodríguez, quiso dejar claro ayer que “por responsabilidad ni voy a dimitir ni voy a vetar nada, porque tengo claro que el enemigo jamás va a estar dentro”. No obstante, sí reconoció que hay malestar en la totalidad de las agrupaciones de IU en la provincia “y no puedo hablar por lo que vayan a hacer otros dirigentes del partido”, dijo.

Desde IU Cádiz se advierte que situar al frente de la lista a una persona que no conoce la provincia supone un error pero también un riesgo electoral. Y es que para obtener un escaño en el Parlamento andaluz por Cádiz se calcula que harán falta unos 30.000 votos. En 2022 Por Andalucía logró 38.800, pero en esta ocasión tendrán que combatir no sólo con Adelante, que ya les superó en votos hace cuatro años, sino también con Podemos e incluso con Unidos 100x100, el partido que lidera el alcalde de La Línea y que ahora ha decidido dar el salto.

Esperanza Gómez, una doctora en Derecho Constitucional sin vínculos con Cádiz

Salvo cambio inesperado, la número uno de Por Andalucía en Cádiz al Parlamento andaluz será Esperanza Gómez Corona, una sevillana de 51 años que es doctora y profesora en Derecho Constitucional. Entró en política primero como asesora en los gobiernos de Zapatero, acercándose luego a las tesis de Podemos, partido con el que logró ser parlamentaria andaluza a finales de 2018 por Málaga. En esa legislatura fue igualmente senadora por designación autonómica y se fue de Podemos para ingresar en Más País. En 2022 mantuvo su escaño en la Cámara andaluza como candidata de Por Andalucía por Sevilla. Actualmente es la coordinadora de Sumar en Andalucía y no tiene vínculos conocidos con Cádiz.