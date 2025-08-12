Incendio en Tarifa, en directo: Más de 150 efectivos luchan contra las llamas; un guardia civil herido en la evacuación
El agente, que estaba en la playa y que acudió de forma voluntaria a ayudar en el dispositivo de control de tráfico de la evacuación, fue arrollado. Es la única persona que ha resultado, de momento, herida en el incendio
"Los peores momentos los hemos pasado, ahora preocupa el flanco derecha en zona forestal"
El incendio que comenzó este lunes a las 14:00 en la Sierra de la Plata en Tarifa se ha mantenido activo durante toda la noche, avivado por el intenso viento de levante que sopla en la zona y las altas temperaturas de estos días. Por el momento, hay unas 2.000 evacuados de viviendas de Atlanterra y Zahara de los Atunes. En el último comunicado de la noche, Antonio Sanz aseguraba que se ha conseguido salvar 'in extremis' las viviendas de la zona y que la preocupación se trasladaba ahora en el flanco derecho, en zona forestal.
El Infoca mantiene en la zona a unos 150 efectivos que se suman al refuerzo de los Bomberos, con personal desplegado de cinco parques (Tarifa, Algeciras, Cádiz, Chiclana y Benalup).