La inspección educativa ordena evacuar los colegios en El Puerto tras recibirse la alerta en los móviles

El colegio Espíritu Santo, uno de los que se ubica cerca del río Guadalete.

Tras haberse recibido este mediodía en los móviles de El Puerto el mensaje de Es-Alert, ante la posible crecida del río Guadalete, la inspección educativa ha emitido una comunicación para los centros educativos de la ciudad, instando a la evacuación de los mismos.

Colegios e institutos han dado por fnalizadas las clases y han procedido al desalojo de los alumnos, tanto en centros de Infantil y Primaria como en los institutos.

La mayoría de los centros educativos de El Puerto se encuentran alejados del río, a excepción del colegio Castillo de Doña Blanca, en el que no ha habido clases este jueves, y los colegios de Infantil y Primaria Espíritu Santo, Sagrado Corazón y José Luis Poullet, donde tampoco ha habido alumnos hoy.

No obstante, se ha optado por la prudencia, teniendo en cuenta también lo complicado del día en lo referente a las comunicaciones.