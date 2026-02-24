Interceptan al conductor de un autobús con 25 pasajeros que casi sextuplicaba la tasa de alcohol

Imagen de archivo de viajeros esperando en la estación de autobuses de Algeciras.

Agentes de la Policía Local de Algeciras han interceptado al conductor de un autobús que casi sextuplicaba la tasa de alcohol permitida para estos profesionales, según ha informado el primer teniente de alcalde y delegado de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz Madrid.

Los hechos se produjeron después de que la pasajera de un autobús que se dirigía desde Algeciras hasta el puerto de Tarifa realizase una llamada a la Sala del 092 alertando de que el conductor del vehículo, en el que viajaban otras 25 personas, presentaba claros síntomas de encontrarse bajo los efectos de haber consumido bebidas alcohólicas.

De inmediato, efectivos del Grupo de Atestados, a los que se unieron agentes pertenecientes a la Unidad de Seguridad y Convivencia (USEC) comenzaron la búsqueda del autocar, logrando localizarlo en la vía de servicio de la carretera a Málaga, ya que la demandante facilitó todos los datos del vehículo, incluyendo la matrícula y la dirección en la que circulaba.

Tras interceptar el autobús e identificar al conductor, los policías lo sometieron al test de alcoholemia, prueba que arrojó un resultado inicial de 1,02 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, cuando el máximo permitido para este colectivo profesional es de 0,15.

Tras ser sometido a una segunda y tercera prueba, el resultado final fue de 0,74 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.

Cabe reseñar que al tratarse de una vía interurbana, cuya competencia corresponde a la Guardia Civil, los policías locales comparecieron en la Comandancia del Instituto Armado para realizar las diligencias correspondientes.