La Junta cuenta en Cádiz de 14 convenios para que los menores infractores reparen el daño a la sociedad

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública facilita a los menores infractores el cumplimiento de las medidas no privativas de libertad que imponen los jueces, tales como prestaciones en beneficio de la comunidad y tareas socioeducativas, en servicios municipales y entidades sociales. Para ello, la Junta dispone ya de 296 convenios firmados con ayuntamientos y ONG, 68 de ellos suscritos en el último año, entre ellos asociaciones que trabajan con personas con discapacidad, inmigrantes o colectivos en riesgo de exclusión, así como entidades deportivas como la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), firmado recientemente por el consejero José Antonio Nieto con su presidente, Pedro Antonio Curtido.

En el caso de las prestaciones en beneficio de la comunidad y tareas socioeducativas, la Junta cuenta en la provincia de Cádiz con 14 convenios con ayuntamientos y con Cruz Roja . El perfil de los menores que cumplen medidas de medio abierto es el de varones (81,5%), españoles (90,2%) de entre 16 y 17 años (51,2%). En la provincia de Cádiz de las 4.681 medidas de medio abierto dictadas el año pasado, fueron ejecutadas 581.

La Junta de Andalucía tiene entre sus competencias garantizar los medios necesarios para la ejecución de las medidas impuestas por los jueces de Menores, tanto de internamiento como de medio abierto. La Ley del Menor, que el pasado enero cumplió 25 años, otorga a la Administración competente en Justicia Juvenil la posibilidad de realizar convenios con entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo y cumplimiento de estas medidas.

Las medidas en medio abierto

Entre las medidas de medio abierto que pueden fijar los jueces están la realización de prestaciones en beneficio de la comunidad y tareas socioeducativas, que, según ha destacado el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, “persiguen la reeducación de los jóvenes en situación de conflicto mediante actuaciones reparadoras a la sociedad”.

Para facilitar la realización de estas tareas, la Consejería de Justicia tiene suscritos convenios con 251 ayuntamientos de todas las provincias que permiten que los menores infractores puedan cumplir estas medidas en servicios municipales de su propia localidad, sin necesidad de desplazarse y reparando el daño causado en su entorno más cercano. La colaboración con los ayuntamientos suele centrarse en trabajos relacionados con la limpieza municipal o el mantenimiento de parques y jardines. Resulta especialmente eficaz cuando el delito cometido es contra el patrimonio.

También mantiene acuerdos con 45 entidades sin ánimo de lucro como la Asociación de personas con discapacidad Verdiblanca de Almería o El Timón en El Ejido, Cruz Roja en Cádiz, la Fundación cordobesa Promi o Córdoba Acoge, el Banco de Alimentos en Huelva y Sevilla, la Fundación Deportiva del Málaga CF, la ONG Madre Coraje de Málaga y Sevilla, Autismo Sevilla, la Fundación Prolibertas o Cocemfe Sevilla, así como entidades de ámbito regional como la RFAF. Para Nieto, “la colaboración con este tipo de organizaciones permite a los menores infractores tomar conciencia de otras realidades sociales y contribuye a la educación en valores que los alejen de las conductas conflictivas”.

Durante 2024 se ejecutaron en Andalucía 567 medidas de medio abierto consistentes en tareas socioeducativas y 321 relativas a prestaciones en beneficio de la comunidad impuestas por los jueces. En ningún caso estas tareas realizadas por los menores infractores son remuneradas ni sustituyen ningún puesto de trabajo.

Además, los convenios con los ayuntamientos también implican la colaboración de la Policía Local para el cumplimiento de las medidas de libertad vigilada, que son las que más imponen los jueces de Menores (1.875 durante el año pasado).

Los equipos provinciales del Sistema Integral de Medio Abierto (SIMA), dependientes de las delegaciones territoriales, se encargan de hacer un seguimiento del cumplimiento de las medidas y remitir informes a los jueces, notificaciones y comunicaciones “que ya pueden realizar de manera telemática gracias a la implantación de la herramienta PRISMA que supone la existencia de un único expediente digital de cada menor”, ha recordado Nieto.