La madre de uno de los agentes de la Guardia Civil muertos en Barbate: "Ni olvido ni perdono"

Karim El Baqqali ha declarado en la mañana de este viernes ante el juez en Barbate. Desde media mañana, el principal implicado en el asesinato de los dos guardias civiles en Barbate, ha respondido únicamente a las preguntas del fiscal y de su abogado. Según éste último, Jesús Casado, "Karim ha dicho la verdad: fue todo un accidente y ha pedido perdón".

Hasta Barbate se ha desplazado esta mañana la madre de uno de los guardias civiles asesinados en Barbate, Miguel Ángel González. Paqui Gómez ha reaccionado a las palabras de Karim asegurando que no admite el perdón: "ni olvido ni perdono".

Paqui Gómez ha explicado que en los vídeos "se ve cómo la lancha arremete (contra la zodiac), eso no es un accidente, las pruebas están ahí. Él ha dicho que le dio sin querer pero está claro que su intención es ir a por ellos, no sólo a por mi hijo sino a por todos. Él pide sus disculpas. Ni perdono ni olvido, me han quitado a mi hijo, él ha dado su vida por España y no voy a callar".

"Ha reconocido que pilotaba la lancha pero que fue un accidente, que intentó esquivar pero no pudo. Está claro que no es así. Hay pruebas, a mi hijo le pasó por encima tres veces. Mi hijo porque iba delante pero pudieron haber ido los seis", ha proseguido.

Paqui Gómez se ha mostrado feliz "porque se va a hacer justicia por mi hijo" y también esperanzada: "estoy contenta porque va ya para prisión", ha declarado.

La declaración de Karim ante el juez en Barbate

Karim El Baqqali comenzó a explicar los sucedido aquella noche del 9 de febrero en el puerto de Barbate el jueves. Tras su entrega pactada en la playa de La Hierbabuena, agentes de la Guardia Civil lo trasladaron hasta la Comandancia de Cádiz. Allí reconoció que estaba en el puerto, que conducía la narcolancha pero matizó que maniobró para tratar de evitar el impacto con la zodiac de los agentes.

En la mañana del viernes ha continuado su exposición en los juzgados de Barbate, aunque sólo ha respondido a preguntas del fiscal y de su abogado. Según fuentes judiciales cercanas al caso, ha testificado que esa noche sustituyó a otro narcopiloto que no tenía gran destreza en el manejo de embarcaciones de gran ciclindrada y que su única intención era salir del recinto portuario cuanto antes.

Tras su comparecencia, su abogado, Jesús Casado, comentó a los medios de comunicación que "Karim ha dicho toda la verdad, que todo fue un accidente y ha pedido perdón".