Manuel Gavira pide al campo “que no se dejen engañar: el PP y el PSOE los han vendido con Mercosur”

VOX ha estado este jueves en Cádiz para asistir a la concentración en defensa del campo español y contra el acuerdo con Mercosur, siendo el único partido que apoya sin matices a agricultores y profesionales del sector primario. Frente a ellos, el PP ha vuelto a “retratarse como traidores” al sector primario. Manuel Gavira, portavoz de VOX en Andalucía, ha señalado que “el PP hoy está en la concentración, pero fueron los primeros en firmar el acuerdo”.

Según palabras del portavoz, “esta tarde hay un funeral por las víctimas de Adamuz en Huelva y los culpables estarán allí, y hoy hay una concentración contra Mercosur y los culpables, los del Partido Popular, están aquí”, refiriéndose a la presencia de los cargos del PP en las concentraciones contra Mercosur. Manuel Gavira ha añadido que “hay que tener la cara muy dura para plantarse aquí.”

“El acuerdo con Mercosur es algo que el campo no quería y se lo trasladaron a los políticos del PP y del PSOE, pero la señora Von der Leyen, del Partido Popular, lo ha suscrito en el Parlamento Europeo”, ha manifestado el portavoz de VOX en Andalucía.

El acuerdo con Mercosur traerá consigo una mayor competencia desleal para los productores españoles. “Las limitaciones y prohibiciones que se impondrán al sector en España, no las soportarán otros países. Nuestros supermercados van a estar llenos de productos que entrarán a un menor precio”, ha denunciado Manuel Gavira desde la tractorada organizada en Cádiz. En consecuencia, los productos no tendrán la misma calidad ni seguridad alimentaria y, además, afectará de lleno al modo de vida del campo y al futuro de los pueblos.

El portavoz andaluz asegura que eso ha sido la señal para que los agricultores sepan que PP y PSOE han sido quienes les han traicionado y por quienes se ha firmado el acuerdo. Por ello, “VOX ha llevado el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se revise su legalidad porque entendemos que el acuerdo no cumple con las normas de los acuerdos comunitarios”, ha defendido Manuel Gavira.

El PP habla de salvaguardias, pero la realidad es que son una especie de freno de mano “que no sirven para nada y el campo lo sabe”, ha concluido Gavira.