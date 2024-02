Marlaska no se plantea dimitir y desliga los asesinatos de Barbate de la falta de medios frente al narcotráfico

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este lunes que no se plantea dimitir tras los dos "asesinatos" de guardias civiles en Barbate, un trágico suceso que ha desligado de la falta de medios y efectivos policiales que denuncian asociaciones del Instituto Armado y sindicatos de la Policía Nacional.

"No me planteo dimitir, son unos hechos gravísimos, dramáticos, que no van a quedar impunes; pero reiterar el esfuerzo importante en inversiones, en medios materiales y personales, realizados durante estos cinco años", ha dicho.

Grande-Marlaska ha reiterado que , aludiendo a los ocho detenidos, en declaraciones a la prensa antes de entregar las medallas a la Protección Civil, en un acto que ha comenzado con un minuto de silencio y un largo aplauso en honor a los agentes fallecidos tras ser embestidos por una narcolancha el viernes en el puerto de Barbate.

"Seguirá siendo una prioridad invertir todo lo necesario para la mayor eficacia en la lucha contra la criminalidad del narco", ha continuado Grande-Marlaska, que ha recordado que el mismo viernes que murieron los dos agentes, horas antes, presentó en Cádiz la cuarta edición del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, que se extiende por seis provincias andaluzas.

La viuda del guardia

El ministro ha evitado comentar la negativa de la viuda de uno de los guardias civiles para que le impusiera una condecoración en el féretro en el funeral celebrado en Pamplona. "Nuestras condolencias y nos ponemos a su disposición para lo que necesiten", ha asegurado, mostrando su respeto a las víctimas.

"A los demás solo nos queda respetarlo y seguir trabajando para acorralar al 'narco' como se hace desde hace cinco años", ha señalado.

Frente a las críticas por el uso de una zódiac mucho más pequeña que la narcolancha en Barbate o de la desestructuración hace años de la unidad OCON-Sur, el ministro ha defendido que los medios policiales ahora "no tienen nada que ver con la política absolutamente ajena a la seguridad de los Gobiernos del PP", reiterando que su compromiso es seguir con esta política frente a esta forma de criminalidad.

Fuentes de Interior han subrayado que "no se ha desactivado ningún organismo de coordinación desde que se inició el plan del Estrecho", ya que los 150 agentes de refuerzo que estaban en OCON-Sur en 2018 pasaron hace unos meses a formar parte de las plantillas de las comandancias de la zona y, además, existe un centro de coordinación e inteligencia que responde a las siglas de CRAIN.