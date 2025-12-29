Mercedes Colombo reivindica 2025 como el año del “cumplimiento” de la Junta con Cádiz: más empleo, menos impuestos y una batería de inversiones históricas

Mercedes Colombo y delegados territoriales de la Junta en la provincia, durante el desayuno informativo de este lunes.

La delegada del Gobierno andaluz en la provincia, Mercedes Colombo, desgranó en un desayuno informativo este lunes los principales proyectos ejecutados o en marcha, desde el nuevo hospital de Cádiz hasta la Ciudad de la Justicia, y defiende que la provincia está “infinitamente mejor” tras casi cuatro años de gobierno de Juanma Moreno.

Colombo realizó un balance exhaustivo de la gestión autonómica en la provincia durante un desayuno informativo con los medios de comunicación en el que defendió que 2025 ha sido “un año muy bueno, política y gestionalmente”, tanto para Andalucía como para Cádiz. Un ejercicio que, según subrayó, ha servido para cumplir con “demandas históricas” largamente pendientes y para consolidar un modelo basado en “más empleo, menos impuestos, mejores servicios públicos y proyectos reales”.

En un encuentro ya tradicional en el calendario institucional, celebrado en la sede de la Delegación del Gobierno andaluz, Colombo estuvo acompañada por varios delegados territoriales, secretarios generales y responsables de áreas clave, entre ellos la secretaria general de Servicios Sociales, Familia e Infancia y el secretario general de Emergencias de Andalucía, al frente de la nueva Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA). La delegada comenzó su intervención con un recuerdo para las personas desaparecidas y fallecidas a causa de las recientes lluvias torrenciales en Málaga y Granada, motivo por el cual excusó la ausencia del consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, inicialmente previsto para el acto.

Colombo defendió que los resultados del último año son fruto del trabajo sostenido del Gobierno andaluz durante los “tres años y pico” de legislatura y que, a su juicio, evidencian que el Ejecutivo de Juanma Moreno es “un gobierno útil” para la provincia. “Lo que hoy podemos presentar como logros no se consigue de un día para otro, es el resultado de muchos años de trabajo”, afirmó.

Empleo en máximos históricos

Uno de los ejes centrales del balance fue el empleo. La delegada destacó que Andalucía ha superado por primera vez los 3,6 millones de ocupados y que Cádiz alcanzó en noviembre los 424.746 afiliados a la Seguridad Social, cifras que calificó de “muy importantes” y que, a su entender, reflejan la eficacia de las políticas activas de empleo, la formación y los certificados de profesionalidad.

“Tenemos más autónomos, menos parados y más afiliados”, resumió Colombo, quien vinculó estos datos al esfuerzo realizado desde la Consejería de Empleo y a la apuesta por la formación profesional dual “alineada con lo que demanda el mercado de trabajo”. A ello sumó la recuperación de los talleres de empleo y el impulso a una formación “útil”, orientada a sectores con salida laboral.

Preguntada por las previsiones para 2026, la delegada evitó cuantificar el impacto futuro sobre el desempleo, al considerar que influyen múltiples factores, desde la formación hasta la llegada de nuevas inversiones industriales. “Cuantificarlo sería complicado, pero todo eso influye y genera oportunidades”, señaló.

Siete bajadas de impuestos y más gasto social

Colombo reivindicó también la política fiscal del Gobierno andaluz, recordando que en los siete años de mandato se han aprobado siete bajadas de impuestos, con un ahorro estimado de 1.000 millones de euros anuales para los andaluces. “Era impensable hace unos años pagar menos impuestos y tener mejores servicios”, afirmó.

En paralelo, subrayó que Andalucía ha dejado de ser el “farolillo rojo” en inversión sanitaria por habitante y que, por primera vez, el gasto sanitario por andaluz supera la media nacional. En los presupuestos autonómicos, la sanidad alcanza los 16.266 millones de euros y concentra la mitad del gasto social, dentro de unas cuentas en las que dos de cada tres euros se destinan a políticas sociales.

En el caso concreto de Cádiz, destacó el crecimiento del 17,3% en inversión para 2025, pasando de 455 a 534 millones de euros, 79 millones más, lo que convierte a estas cuentas en “las más inversoras” para la provincia.

El nuevo hospital de Cádiz y centros de salud

Uno de los anuncios más relevantes fue el avance del proyecto del nuevo hospital de Cádiz. Colombo confirmó que la Junta trabaja en un acuerdo con el Ayuntamiento de Cádiz y la Zona Franca y que el presupuesto de 2026 incluirá ya una partida de 10 millones de euros. “No hay ningún problema en la negociación”, aseguró, defendiendo la estrategia de avanzar “poco a poco y calladito” para garantizar resultados.

A este proyecto sumó la próxima licitación del centro de salud del Mentidero, por 4,5 millones de euros, prevista para el primer trimestre del año una vez entren en vigor los presupuestos, así como el centro de salud de Vejer, “una demanda histórica” que también saldrá a licitación. Recordó además actuaciones recientes como la puesta en marcha de la planta de oncohematología del Hospital de Puerto Real, con una inversión de 1,4 millones, y la nueva unidad de hospitalización de salud mental infanto-juvenil en el Hospital de La Línea.

Justicia, industria y grandes proyectos

En materia judicial, Colombo puso en valor la colocación de la primera piedra de la Ciudad de la Justicia de Cádiz, un proyecto “del que se ha hablado durante años” y que ahora considera “imparable”. Anunció además la compra, formalizada este mismo lunes, del edificio que alberga los juzgados de Chiclana para ampliar el patrimonio de la Junta y mejorar las instalaciones judiciales del municipio, así como los avances en la Ciudad de la Justicia de Algeciras.

La delegada destacó la puesta en marcha del Centro de Fabricación Avanzada (CFA), con una inversión de 18 millones de euros, como una apuesta estratégica por la innovación industrial y la creación de empleo. También citó la rehabilitación del edificio Valcárcel, con una aportación de tres millones de euros transferidos a la Diputación, y la reciente adjudicación de las obras de rehabilitación del Teatro Romano de Cádiz por 3,2 millones de euros.

Infraestructuras, agua y movilidad

El balance incluyó una larga relación de inversiones en infraestructuras. Entre ellas, la conducción de agua a la zona norte de San Roque, con 19 millones de euros; el carril ciclopeatonal entre Jerez y La Barca, con más de cinco millones; y el inicio de un plan de actuaciones en carreteras provinciales por valor de 41 millones de euros.

Colombo destacó igualmente la inauguración del Camino del Práctico entre Sanlúcar y Trebujena, con casi seis millones de inversión; la entrega parcial de la nueva EDAR de Puerto Real; y diversas actuaciones en puertos deportivos, con dragados en Conil, Barbate y Rota. Mención especial mereció el dique exento del puerto de Bonanza, en Sanlúcar, con una inversión de 3,5 millones, “muy demandada por la cofradía de pescadores”.

En movilidad urbana, citó el nuevo intercambiador de autobuses de El Puerto de Santa María y, de cara al futuro, el desdoble de la A-491 entre El Puerto y Rota, con una inversión prevista de 43 millones de euros.

Educación, vivienda y políticas sociales

En educación, la delegada resaltó el programa Mejora Tu Centro, con casi ocho millones de euros para climatización de colegios e institutos en la provincia, y los 25 millones destinados a aulas digitales, sumando un total de 33 millones de euros. Añadió la compra de un complejo de 23 viviendas en Grazalema por 3,2 millones de euros para garantizar el alojamiento del alumnado de la residencia escolar Las Canteras.

En vivienda, aunque reconoció que algunos proyectos aún están en fase de definición, como el edificio de Náutica en Cádiz, avanzó que en enero habrá novedades, tal y como ha anunciado el alcalde de la capital.

Fondos europeos y comarcas

Colombo destacó la llegada de 77 millones de euros en fondos de Transición Justa para la provincia, con ayudas ya aprobadas por valor de 15,1 millones para la industria auxiliar naval y 17,3 millones para la industria aeronáutica y el hidrógeno verde. Reconoció el trabajo realizado para que estos fondos lleguen “a las empresas y a la creación de empleo”.

En respuesta a preguntas sobre la comarca de La Janda y el sector pesquero, señaló que la mejora de lonjas, incluida la de Conil, está entre las prioridades de la Junta, aunque sin concretar plazos.

“La provincia está infinitamente mejor”

En la recta final del encuentro, y a preguntas de los periodistas sobre el balance global de la legislatura, Colombo afirmó que Cádiz está “infinitamente mejor” que hace cuatro años, tanto en empleo como en infraestructuras sanitarias, educativas, culturales y deportivas. “Los datos de empleo lo demuestran, se invierte más, se crean más empresas y más industrias”, defendió.

La delegada cerró su intervención deseando “salud, prosperidad, paz y esperanza” para 2026 y reiterando el compromiso del Gobierno andaluz de seguir trabajando por “una provincia de Cádiz mejor para todos los gaditanos y gaditanas”.