Cádiz, seis meses y 5.000 contagios después de iniciarse la pandemia

Cuando el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba su decisión de declarar el Estado de Alarma en España, se habían declarado alrededor de 5.000 casos en todo el país, una cifra similar a la que ahora hay solo en la provincia de Cádiz. Hoy se cumplen seis meses de ese momento y los datos que entonces asombraban son ahora una anécdota. La previsión que ese mismo día realizó Sánchez, de que se podrían alcanzar los 10.000 contagios durante la siguiente semana, se quedó tan corta, que en dos semanas ya se habían superado los 100.000.

Ahora los números son muy distintos. Seis meses después de aquel momento, nos hemos acostumbrado a contar cifras por miles o millones: 4.893 contagios en Cádiz, 46.900 en Andalucía, 570.00 en España, 4,5 millones en toda Europa y casi 29 millones en el mundo entero.

Eso, solo hablando de contagios, porque lo peor, sin duda, es el número de fallecidos del que nunca se tendrá un conocimiento real. Hoy, el Ministerio de Sanidad suma casi 30.000 decesos por la pandemia, pero a finales de julio el Instituto Nacional de Estadística los fijaba 44.395, una cifra similar a la ofrecida por el Instituto de Salud Carlos III (44.418), el Instituto Nacional de Estadística (44.395) y la Asociación Española de Profesionales y Servicios Funerarios (43.985).

SEPTIEMBRE, EL MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS

La evolución de la pandemia respecto a los datos ha sido muy desigual en este medio año en el que hemos vivido en plena crisis sanitaria. Es cierto que ahora estamos viviendo los meses con mayor número de contagios, y ese aumento se debe, principalmente, a la capacidad de testar a la población que ahora existe y que hace unos meses no había.

La mayoría de personas que ahora se suman a las listas de contagiados son asintomáticas o están pasando la enfermedad con síntomas muy leves. Son, en definitiva, contagios que ahora se detectan gracias a los nuevos protocolos y que en los comienzos de la crisis sanitaria habrían pasado desapercibidos. También han sido seis meses de aprendizaje y de adecuación del sistema sanitario..

Según el estudio serológico, hasta el 11 de mayo solo se detectaron un 10% de los casos que existían. Es una realidad que la fuerza del coronavirus no es ahora la de marzo o abril, y que la capacidad de respuesta de los hospitales también ha mejorado, y mucho.

Al cierre del mes de marzo, cuando solo se realizaban pruebas PCR a quienes presentaban síntomas, y no a todos, la provincia de Cádiz alcanzó los 539 contagios. La cifra estaba muy alejada de otras provincias andaluzas en las que el virus tuvo mayor incidencia. Cádiz, junto a Almería y Huelva se encontraba a la cola de contagios en Andalucía.

Los datos hacían pensar que marzo registraría el pico de la pandemia, porque, a partir de ese momento, la población quedaba confinada y el número de contagios diarios se mantenía en niveles muy similares. Pero no fue así, al mes siguiente, en abril, los contagios subieron. Fueron, exactamente, 637 en todo el mes, 100 más que el mes anterior. Entonces sí, a partir de ese momento, la curva empezó a invertirse y en mayo se redujeron los nuevos contagios a la mitad: 294 casos confirmados en la provincia.

Junio, cuando se abrían las fronteras provinciales y el turismo empezaba a fluir tímidamente, Cádiz ya acumulaba algo más de 1.500 casos. Ese mes, los contagios apenas llegaron a los 58, los más esperanzadores de la crisis sanitaria.

La tendencia se mantuvo en julio, que se cerraba con 75 contagiados en todo el mes, pero que resultaron ser un espejismo viendo lo que llegó en plena temporada alta de verano. Agosto, el mes por excelencia de las vacaciones, nos devolvía de un golpe a la realidad: el virus seguía ahí y los contagios se multiplicaron por 20. El mes de agosto se cerró con 1.724 contagios más. Solo en ese mes se alcanzaron los mismos positivos confirmados que en marzo, abril, mayo y junio juntos. La cifra de gaditanos infectados por la Covid-19 alcanzó los 3.433 y, ahora, continúan creciendo porque septiembre está siendo aún peor.

Este 14 de septiembre, Cádiz amanece con un total de 4.893 contagiados. Esto supone que en lo que llevamos de mes los positivos se han incrementado en casi 1.500. De seguir así, como todo apunta, septiembre duplicará los datos de agosto.

CRECEN LOS INGRESOS

El número de ingresos no ha sido proporcional al número de contagios declarados. Quince días después de que España se confinase, al cierre del mes de marzo, por los hospitales de la provincia ya habían pasado 216 gaditanos aquejados del coronavirus (SARS-CoV-2). Un número de ingresos que, si bien no fueron los más altos de la pandemia, causaron verdaderos estragos en una sanidad pública totalmente desarmada para la batalla a la que se enfrentaba. Así continuó en el mes de abril, que, aunque no ha sido el mes con mayor número de contagios, si quedará como el más virulento tanto en el número de ingresos como en el de fallecidos.

Así, en abril fueron 316 los ingresos que se produjeron, lo que provocó el verdadero colapso de los hospitales, ya que muchos de los ingresados el mes anterior aún permanecían hospitalizados. Y es que el virus se ha cebado con algunos pacientes que permanecieron en el hospital más de 60 días. No cabe duda de que fueron los primeros meses de pandemia los peores en cuanto a ingresos, con un total de 532 hospitalizados (75 de ellos en la UCI). Ese dato revela que en abril, el 48% de los casos declarados necesitaron hospitalización. Más de la mitad de los ingresos totales que la crisis ha dejado en la provincia fueron en esos dos meses.

A partir de ese momento la situación empezó a mejorar y mayo supuso la llegada de la tranquilad a los hospitales. Aunque algunos enfermos continuaban hospitalizados, los nuevos ingresos solo fueron 51 en mayo, 10 en junio y 13 en julio. Pero la curva volvía a invertirse en el mes de agosto. Siguiendo la tónica del número de contagios (1.724 en todo el mes) las hospitalizaciones también crecieron y llevaron a los hospitales de la provincia a 77 personas. Sin embargo, el porcentaje de ingresos respecto a los casos declarados nada tiene que ver: en el mes de agosto precisaron de un ingreso el 4,4% de los contagios conocidos ese mes, frente al 49% que de dio en abril.

Respecto a los ingresos, este mes de septiembre va en camino de duplicar los del mes pasado. Solo en lo que llevamos de mes, en el ecuador de septiembre, los datos ya superan a los de agosto con un total de 90 nuevos ingresos, que elevan la cifra hasta los 773 hospitalizados desde el origen de la pandemia. A fecha de hoy, son 114 los ingresados en los hospitales gaditanos, 16 de ellos en la UCI. En estas dos semanas, el 6% de los nuevos casos han pasado por una cama del hospital.

ABRIL, EL MES MÁS MORTAL

Hasta este lunes, la provincia de Cádiz contabiliza alrededor de 200 víctimas mortales (192) a causa del coronavirus, la mitad de ellas en el mes de abril. En el mes de marzo fueron 14 los gaditanos que perdieron la vida teniendo la enfermedad. Los datos se dispararon en el mes de abril, el más letal de los seis meses de pandemia. El pico de fallecidos asombra en comparación con el resto de meses: 102 muertes en total, la mitad de toda la pandemia. A partir de ahí, todo ha sido bajar, afortunadamente. Mayo siguió a abril en el número de muertes con 56 decesos. 13 en junio, un solo fallecido en julio y, siguiendo la tendencia, en agosto se invierte la curva sumando 9 víctimas mortales, y otras 11 en lo que llevamos de septiembre.

MÁS CASOS ACTIVOS QUE CURADOS

Hasta este lunes, 4.893 personas han contraído el virus en la provincia de Cádiz. De ellos, 192 han fallecido y 2.040 se han curado. Eso quiere decir que actualmente hay 2.661 casos activos, el dato más alto de toda la crisis.

En el histórico acumulado, el mes de marzo acabó con 509 casos activos, que aumentaron hasta los 819 al cierre del mes de abril. El frenazo en el ritmo de contagios diarios, que empezó a ser palpable en mayo, y el aumento del número de curados, hizo que mayo se cerrase con 444 casos activos, casi la mitad que el mes anterior.

Por primera vez en la provincia, el número de casos activos era inferior al de curados, la curva empezaba un optimista descenso, que dejó en los meses venideros los mejores datos: solo 78 casos en activo en el mes de junio y 83 en el mes de julio. Sin embargo, agosto volvía a ser el punto de inflexión y la estadística volvía a dar la vuelta. El mes se cerró con nada menos que 1.463 casos activos.

De nuevo, del total de contagios, había más personas que seguían siendo positivos en coronavirus que pacientes que habían superado la enfermedad. El dato se mantiene con 2.661 casos activos en las dos semanas que llevamos de septiembre.

UNA PANDEMIA DISTINTA EN CADA MUNICIPIO

Jerez (756), Algeciras (591), La Línea (442), Cádiz (395), San Fernando (335), El Puerto (264) y Chiclana (202) han sido los municipios con más contagios desde que se originó la pandemia. Es un dato obvio puesto que son estos los que más población tienen y, por tanto, con una incidencia superior. Pero es la incidencia del virus en cada 100 habitantes lo que da una radiografía más precisa de cómo se ha comportado el virus en Cádiz.

En la provincia, el virus ha afectado al 0,37% de la población y solo un municipio de los 45 de Cádiz, Alcalá del Valle, ha superado el 1% de los contagios, concretamente un 1,70%. En el lado opuesto está Torre Alháquime, el único municipio gaditano que sigue libre de coronavirus, con el 0% de contagios.

Así, los cinco municipios gaditanos con mayor índice de contagios desde el origen de la crisis han sido: Alcalá del Valle (1,70%), Paterna (0,85%), Tarifa (0,82%), La Línea (0,69%) y Trebujena. Los que menor porcentaje han registrado han sido: Torre Alháquime (0%), El Bosque (0,04%), Espera (0,07%), Benalup (0,08%), Medina (0,10%) y Algodonales (0,10%).