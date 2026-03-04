Narcotráfico en Cádiz: La Policía descubre un arsenal con 19 kalashnikov en Algeciras

La guerra contra la droga que se libra en el sur de España prosigue con su particular escalada armamentística. Los cuerpos de seguridad del Estado llevan tiempo advirtiendo que cada vez es más habitual encontrar fusiles utilizados en conflictos bélicos entre los clanes del narcotráfico y este miércoles se ha tenido una nueva prueba de esto. Porqueagentes de la Policía Nacional han llevado a cabo dos relevantes operaciones contra el narcotráfico en Marbella y Algeciras. En la primera de ellas, realizada en el bosque de Ricmar de Marbella, fueron detenidas cuatro personas y se localizó un narcozulo donde se ocultaban 30 fardos que contenían 1.056 kilos de cocaína. Durante la intervención fueron detenidas cuatro personas, quienes llegaron a disparar contra los agentes para evitar su arresto, e intervenidas diversas armas largas y cortas así como materia policial utilizado para realizar vuelcos (robos a otras organizaciones criminales).

En otra intervención distinta realizada en Algeciras, los policías arrestaron a una persona e incautaron 25 armas de fuego -19 de ellas kalashnikov- destinadas a la custodia del estupefaciente en las guarderías de droga.

Alijo en la costa malagueña

La primera operación se desarrolló en el distrito municipal de Las Chapas de Marbella, cuando los agentes tuvieron conocimiento de un alijo de droga en una zona costera de la provincia malagueña. Una vez establecido el correspondiente dispositivo en la zona, los policías observaron un vehículo de alta cilindrada en dirección a la playa por lo que se extremó la vigilancia y se controlaron los diferentes puntos de salida de la zona del bosque de Ricmar.

El vehículo estuvo realizando maniobras por la zona durante una hora, todas ellas con el fin de detectar posible presencia policial en el lugar, hasta que se aleja del lugar. En ese momento, los agentes deciden adentrarse en la zona boscosa y localizan a tres personas –dos de ellas portando subfusiles y chalecos policiales- golpeando a otra para robarle la droga lo que se conoce, en el argot policial, como un “vuelco”.

Tras una persecución a pie, en la que los narcos no dudaron en disparar varias ráfagas de disparos contra los agentes, y diversas gestiones en la zona fueron arrestados los cuatro implicados en los hechos. En la intervención fueron incautados tres vehículos de alta gama –dos de ellos sustraídos-, armas largas consideradas de guerra –un AK-47, un fusil de asalto AR15 y un subfusil tipo UZI-, tres armas cortas, diverso material policial, equipos de transmisiones e inhibidores de frecuencia.

Un narcozulo excavado en la tierra

Tras un rastreo de la zona en busca del estupefaciente, los agentes hallaron un narcozulo de grandes dimensiones que había sido excavado bajo tierra, a modo de caleta, para ocultar el estupefaciente. En su interior hallaron 30 fardos de arpillera con un peso total de 1.056 kilos de cocaína. Además se localizó una cámara de videovigilancia que controlaba un camino que daba acceso a la zona donde se encontraba el zulo.

Los detenidos fueron puestos a disposición judicial como presuntos autores de delitos de tentativa de homicidio, tenencia ilícita de armas, delitos contra la salud pública, grupo criminal, robo/hurto uso de vehículo y falsedad documental.

Depósito de armas

En otra operación distinta, los agentes han intervenido 25 armas de fuego destinadas a proteger las guarderías de la droga. Las armas -19 armas de guerra AK47 del calibre 7'62 y 6 armas cortas de 9mm PB- fueron localizadas en el interior de un vehículo con placas dobladas en la localidad de Algeciras. Una persona fue detenida por su implicación en los hechos.