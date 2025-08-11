Nuevo incendio en Tarifa: más de 2.000 evacuados de playas y hoteles y se pide el confinamiento de los no desalojados

Efectivos del Plan Infoca y de Bomberos están trabajando desde las 14:00 aproximadamente en las labores de extinción de un incendio declarado nuevamente en Tarifa. En esta ocasión, las llamas se han originado en la Sierra de la Plata, una zona conocida como Cueva del Moro, cerca de la playa de Bolonia.

Algunos vecinos de la zona están viendo ya en trasiego de medios, como los helicópteros semipesados sobrevolar Atlanterra tras cargar agua. Desde la playa de los Alemanes también se puede ver la columna de humo del nuevo fuego.

Incendio en la Sierra de la Plata visto desde la playa de Atlanterra

Infoca ha desplegado en la zona a 6 grupos de bomberos forestales, 2 técnicos de operaciones, 1 técnico de extinción, 1 agente de medio ambiente, 2 autobombas, 2 semipesados, 1 pesado y 2 anfibios ligeros. En la zona también se han desplegado efectivos de Bomberos de los parques de Tarifa y Algeciras. A comienzos de la tarde, también se ha reforzado el retén de Bomberos con efectivos de los parques de Benalup, Chiclana y Cádiz.

En las labores de extinción está jugando un papel muy importante el viento de levante, que sopla con fuerza en determinados puntos de la provincia desde este sábado. En concreto, en esta zona la velocidad es de entre 30 y 35 km/h, con rachas que pueden estar entre los 45-50 km/ sin previsión de variación en lo que resta de jornada.

2.000 evacuados de playas y hoteles: se pide el confinamiento

Más de 2.000 personas que estaban en la playa y en hoteles y en urbanizaciones como Atlanterra y Montaña de Los Alemanes han tenido que ser evacuados de manera preventiva. En un audio difundido a los medios, el consejero de Presidencia e Interior, Antonio Sanz, ha pedido a la población que no haya sido desalojada que se confinen en sus viviendas y cierren las ventanas porque "el humo está siendo muy perjudicial para poder respirar".

"En estos momentos, la preocupación principal está en el flanco derecho hacia la zona forestal de matorral, que tiene más potencial", ha comentado Sanz, que ha explicado que se han concentrado todos los medios para "evitar daños superiores" en Atlanterra y alrededores y que "siguen volcados en esa zona para evitar su extensión".

Antonio Sanz ha señalado que la zona está desalojada y la evacuación de coches se está haciendo "con mucha complejidad", ya que la vía de salida que conecta con Zahara de los Atunes es una única carretera. No obstante, ha afirmado que se está haciendo "con eficacia y tomando como prioridad la seguridad de las personas que no puedan verse atrapadas por el incendio".

Primeros desalojos preventivos de viviendas en Atlanterra

Los primeros desalojos preventivos se llevaron a cabo en la zona de Atlanterra debido al avance del incendio. Así lo ha comunicado el Ayuntamiento en un mensaje en su perfil de Facebook y lo han confirmado fuentes municipales a Europa Press, que han señalado que los vecinos de la zona se están marchando de manera voluntaria debido a la afectación del denso humo que provoca el fuego.

También se están produciendo el desalojo de hoteles en Zahara de los Atunes según informa la Subdelegación del Gobierno. Los realojos de estas personas se está llevando a cabo en el CEIP Cervantes de Zahara.

En este sentido, la Dirección de la emergencia ha ordenado el desalojo de los vecinos de la primera línea norte de la Urbanización Atlanterra, del hotel Meliá Zahara y del Hotel Cortijo. Además se ha procedido al alejamiento preventivo de las urbanizaciones Montaña de Los Alemanes y de las localizadas al pie de la Sierra de la Plata.

La situación de las llamas está provocando complicaciones de tráfico en la zona, tanto en la playa de Atlanterra, donde los vehículos que se encontraban en playas y chiringuitos tratan de abandonar el lugar, como en Zahara. Se pide precaución y evitar circular por estas zonas.

El Ayuntamiento de Tarifa ha asegurado en sus redes sociales que "preocupan la intensidad y dirección del viento", que puede hacer que el humo llegue a zonas de chiringuitos y playas. Es por eso que se ha pedido a la ciudadanía que evite la zona y siga la información oficial.

El fuego alcanza a las primeras viviendas de Atlanterra

Las llamas del nuevo incendio en Tarifa, declarado a las 14:00 horas en la Sierra de la Plata, cerca de las playas de Bolonia y Atlanterra, ha alcanzado esta tarde a las primeras viviendas en esta última zona. Según se aprecia en el vídeo, el fuego se ceba con la sombrilla de una vivienda y el techo de paja de una construcción.

Activada la fase de emergencia por el incendio en Tarifa

La Junta de Andalucía ha activado la fase de emergencia en situación operativa 1 de los Servicios de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) por el incendio forestal declarado en torno a las 14:20 horas de este lunes en el paraje Sierra de la Plata en Tarifa.

Así lo ha comunicado el consejero de Presidencia e Interior, Antonio Sanz, en un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press, en el que además ha pedido "mucha precaución" a quienes se encuentren en la zona.

El Ayuntamiento de Tarifa ha pedido a la ciudadanía que evite la zona y siga la información oficial. Así, esta administración local se mantiene en coordinación con el Plan Infoca y las autoridades competentes.

Extinguido el primer incendio de Tarifa hace algo más de un día

Este nuevo incendio se origina después de que el pasado sábado 9 de agosto el Infoca diera por completamente extinguido, a las 21:25 horas, que comenzó el pasado martes 5 de agosto en la zona de La Peña. Aquel fuego obligó al desalojo de unas 1.500 personas de cámpines y hoteles prácticamente llenos en plena época veraniega.

Las primeras estimaciones del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (INFOCA) han indicado que la superficie afectada por este incendio forestal fue de 283 hectáreas, de las que el 86% principalmente son matorral y zonas de pedreras y el resto es zona de pasto y de interfaz urbano-forestal de terrenos del Parque Natural de El Estrecho y de Los Alcornocales. En concreto, el área afectada forma parte de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Zona de Especial Conservación (ZEC) Los Alcornocales, incluidas en la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo reconocida por la UNESCO, y pertenece al Área Importante para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBA) n. º 245 – Sierras del Bujeo, Ojén, del Niño y Blanquilla.