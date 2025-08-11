Nuevo incendio en Tarifa: fuego en la Sierra de la Plata, cerca de las playas de Bolonia y Atlanterra

Efectivos del Plan Infoca están trabajando desde las 14:00 aproximadamente en las labores de extinción de un incendio declarado nuevamente en Tarifa. En esta ocasión, las llamas se han originado en la Sierra de la Plata, una zona conocida como Cueva del Moro, cerca de la playa de Bolonia.

Algunos vecinos de la zona están viendo ya en trasiego de medios, como los helicópteros semipesados sobrevolar Atlanterra tras cargar agua. Desde la playa de los Alemanes también se puede ver la columna de humo del nuevo fuego.

Infoca ha desplegado en la zona a 6 grupos de bomberos forestales, 2 técnicos de operaciones, 1 técnico de extinción, 1 agente de medio ambiente, 2 autobombas, 2 semipesados, 1 pesado y 2 anfibios ligeros. En la zona también se han desplegado efectivos de Bomberos de los parques de Tarifa y Algeciras.

Este nuevo incendio se origina después de que el pasado sábado 9 de agosto el Infoca diera por completamente extinguido, a las 21:25 horas, que comenzó el pasado martes 5 de agosto en la zona de La Peña. Aquel fuego obligó al desalojo de unas 1.500 personas de cámpines y hoteles prácticamente llenos en plena época veraniega.

Las primeras estimaciones del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (INFOCA) han indicado que la superficie afectada por este incendio forestal fue de 283 hectáreas, de las que el 86% principalmente son matorral y zonas de pedreras y el resto es zona de pasto y de interfaz urbano-forestal de terrenos del Parque Natural de El Estrecho y de Los Alcornocales. En concreto, el área afectada forma parte de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Zona de Especial Conservación (ZEC) Los Alcornocales, incluidas en la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo reconocida por la UNESCO, y pertenece al Área Importante para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBA) n. º 245 – Sierras del Bujeo, Ojén, del Niño y Blanquilla.