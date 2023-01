“Nuestro objetivo es que Adelante deje de ser sólo el partido de Teresa Rodríguez”

Un año y medio después de que tuviera que abandonar su escaño tras aprobar unas oposiciones de Educación, el jerezano José Ignacio García ha aterrizado de nuevo en el Parlamento de Andalucía, donde su reentrada será a lo grande, asumiendo la portavocía del grupo de Adelante. Llega reconociendo que relevar a Teresa Rodríguez es “un marrón” pero ve opciones de que el partido político al que representa pueda seguir creciendo desde la izquierda.

–A ver, que yo me aclare, ¿usted es ya parlamentario andaluz?

–Sí, así es. Teresa Rodríguez renunció a su escaño el pasado 27 de diciembre y después inicié yo todo el proceso de papeleo para ser parlamentario. Falta solamente tomar posesión de mi escaño en la Cámara, pero como el próximo pleno no será hasta febrero, pues toca esperar. Pero sí, ya soy parlamentario otra vez.

–Regresa usted al Parlamento andaluz un año y medio después de su renuncia y con muchos cambios a su alrededor.

–Efectivamente. Tras aprobar las oposiciones de Educación en el verano de 2021 tenía que iniciar un periodo de prácticas como orientador que eran obligatorias e insustituibles. Y en el Parlamento me comunicaron que ser un funcionario en prácticas era incompatible con mi condición de parlamentario, por lo que tuve que renunciar a mi escaño. Ahora vuelvo y, efectivamente, con muchos cambios a mi alrededor, con una mayoría absoluta del PP y formando parte de un grupo parlamentario, el de Adelante Andalucía, que es escaso en representación pero en el que nos sobra mucha ilusión.

–¿La mayoría absoluta del PP es una losa a la ahora de plantear el trabajo de oposición?

–Yo no lo veo una losa. Para nada. Es más, creo que el PP andaluz ya se va debilitando poco a poco porque a Juanma Moreno ya se le están empezando a ver las costuras. Todo su trabajo es criticar a Pedro Sánchez pero cuando eso se acabe, su discurso se va a caer de inmediato.

–¿Qué cometido asumirá en el Grupo Parlamentario de Adelante Andalucía?

–El grupo lo formamos dos parlamentarios, mi compañera por Sevilla Maribel Mora y yo, y en principio asumiré la portavocía del grupo. Y con toda la ilusión del mundo, repito.

–Me imagino que no será fácil relevar a Teresa Rodríguez, una política muy carismática.

–Relevar a Teresa Rodríguez es un marrón. Así de claro lo digo. Ella es insustituible, pero ha decidido que quería dar un giro a su vida, que quería volver a la enseñanza, algo que retomará la próxima semana, y eso hay que respetarlo. Afortunadamente seguirá de portavoz de Adelante Andalucía aunque, eso sí, a partir de ahora desde fuera del Parlamento.

–Los mismos que situaban erróneamente a Teresa Rodríguez como nueva candidata de Adelante a la Alcaldía de Cádiz ahora la colocan como cabeza de lista al Congreso en las elecciones generales del próximo diciembre. ¿Eso es factible?

–A día de hoy le diré que por la cabeza de Teresa no pasa esa opción. Para nada. Pero eso es a día de hoy. Falta un siglo para esas elecciones generales y en política todo cambia en cinco minutos.

–¿Cuál es el objetivo principal que va a perseguir usted desde su escaño en la Cámara andaluza?

–Plantarle cara al PP y a unas políticas del Gobierno de Juanma Moreno que entendemos que son dañinas para el mantenimiento de unos servicios públicos esenciales para el desarrollo de Andalucía. Y aparte creemos que tenemos campo por delante para asentar a Adelante como el principal referente de la oposición al PP. Tenga en cuenta que el PSOE andaluz sigue muy, muy desorientado, como nunca lo ha estado, y que Podemos e Izquierda Unida están continuamente peleados. Ahí sí podemos crecer nosotros como partido de izquierda y andalucista, pero para eso es esencial que dejemos de ser solamente el partido de Teresa Rodríguez para asentarnos como Adelante Andalucía. Ese es el objetivo.

–¿Y hay diálogo en el Parlamento andaluz entre Adelante y Podemos e IU?

–Yo diría que hay más diálogo con Podemos que con IU, entre otras cosas porque los izquierdistas sólo tienen a una parlamentaria, que es Inma Nieto. Pero hay diálogo, que es lo importante, y yo creo que hay opciones para que podamos presentar proyectos o iniciativas conjuntas.

–¿Y de cara a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo? ¿Cree usted que Adelante logrará cerrar con Podemos y/o IU alguna candidatura unitaria en la provincia de Cádiz? Las miradas están puestas sobre todo en la capital gaditana...

–La situación en la ciudad de Cádiz es diferente porque ahí no está sólo IU o Podemos sino que es un colectivo muy diverso que se llama Ganar Cádiz y en el que hay muchas sensibilidades. Ahí sí soy optimista para cerrar un acuerdo que nos permita seguir gobernando. En cuanto a otras ciudades, no hay que olvidar que los dirigentes de Podemos no han parado de expulsar a los concejales de Adelante, como ha pasado en Jerez, El Puerto, Sanlúcar... Eso complica mucho todo. Lo que sí puedo garantizar es que el 28 de mayo habrá candidaturas de Adelante en las principales ciudades de la provincia de Cádiz.