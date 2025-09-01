La ocupación hotelera en la provincia de Cádiz se sitúa en el 92,15% en el mes de agosto

Los hoteles de la provincia de Cádiz han mejorado en medio punto porcentual los datos de ocupación de agosto de 2024, al obtener en este 2025 un lleno del 92,15%, y con Zahara de los Atunes superando la media provincial, con un 96,8%, hasta ocho puntos más que el año pasado.

Según la encuesta realizada por la Federación de la Hostelería de la provincia, Horeca Cádiz, recogida por Europa Press, para el mes de septiembre la media provincial estimada es del 82%, donde serán Conil de la Frontera y Chiclana de la Frontera los municipios con mejores registros, al estar ambas por encima del 90%.

Respecto a agosto, el presidente de Horeca, Antonio de María, ya vaticinaba la semana pasada a Europa Press que el verano en la provincia era "bueno" y que se esperaba esta mejoría en la ocupación respecto al año anterior, resistiendo a cuestiones como las altas temperaturas o los incendios registrados en la primera quincena de agosto en Tarifa.

Sobre los datos de ocupación, Zahara de los Atunes ha liderado la provincia con el 96,8%, seguido de Conil con un 95% y Rota con un 94%. En un 93% han estado las localidades de Chiclana y Cádiz capital, mientras que Algeciras, Chipiona y Sanlúcar han rondado el 92%.

San Fernando ha marcado un 88% y El Puerto de Santa María ha estado en agosto en el 85%. Jerez de la Frontera, ya en el interior de la provincia, se ha situado en un 90%, tres puntos más que en 2024.

Para septiembre, el sector estima la ocupación total de la provincia en un 82%, tres puntos menos que en 2024. En este mes, además del 90% de Conil y Chiclana, destaca el 85% de Sanlúcar de Barrameda.

En otros lugares como Cádiz capital, la ocupación prevista es del 82%, diez puntos menos que en septiembre de 2024. En El Puerto la caída es mayor, al esperarse un 67% cuando el año pasado alcanzó el 81% de media. San Fernando y Jerez, con un 75% y 78% respectivamente, proyectan una leve mejora respecto a 2024.