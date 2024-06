"La oposición de Vox a Pedro Sánchez sí es a tiempo completo"

Desde hace dos meses Ramón Aumesquet, abogado jerezano especialista en Derecho Civil y Mercantil y con una experiencia laboral de 25 años, es el nuevo presidente provincial de Vox, un cargo al que llegó en sustitución de la arcense Blanca Armario, diputada nacional por Cádiz. En esta entrevista califica de excelentes los resultados logrados por Vox en las elecciones europeas e incide en las diferencias entre su partido y el PP a la hora de hacer oposición a Pedro Sánchez.

–¿Cómo ha sido el aterrizaje en la presidencia provincial de Vox?–La verdad es que ha sido muy bueno. En Vox Cádiz tenemos muy buenos equipos que llevan años trabajando y estamos convencidos de que defendemos las mejores ideas. Tenemos representación en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento de Andalucía y en los ayuntamientos de trece municipios de la provincia. Han sido unos meses intensos y de mucho trabajo porque hemos tenido las elecciones europeas, que para nosotros son muy importantes, donde además hemos tenido unos resultados excelentes pasando de tres a seis eurodiputados.–¿Qué diferencias cree que se podrán visualizar con respecto a la dirección provincial anterior?–Partiendo de la base del buen trabajo ya realizado, nuestra labor debe centrase en la cercanía con nuestros coordinadores locales, afiliados y simpatizantes. Al no ostentar cargo electo, tengo más tiempo para dedicarme de lleno al proyecto de Vox en Cádiz. Vamos a escuchar a nuestros afiliados, a nuestros concejales y a ponernos a su servicio para que las ideas de Vox lleguen a cada vez más gaditanos.–¿Qué virtudes destacaría de la nueva dirección provincial de Vox?–Profesionalidad, compromiso, trabajo y cercanía. Todos los miembros del comité ejecutivo provincial somos profesionales que vamos a poner nuestra experiencia en nuestros sectores y trabajo al servicio del partido para consolidar la estructura de nuestra formación política en Cádiz. Como le decía, tenemos ya muchos cargos electos en diferentes instituciones y nuestra misión es que esta herramienta al servicio de los gaditanos sea de verdad útil y con capacidad de mejorar la vida de nuestros vecinos.–Perdió usted unas elecciones provinciales en Vox en 2020, denunció irregularidades en ese proceso interno y ahora, cuatro años después, es elegido presidente a dedo. ¿No es eso una contradicción?–En Vox no se elige nadie a dedo. Todos los que estamos aquí lo hacemos al servicio de España y ponemos al servicio del bien común nuestra experiencia laboral, nuestro tiempo y nuestras ideas. Tenemos unos estatutos y lo que hacemos es aplicarlos. Los nuevos estatutos no contemplan elecciones primarias porque los afiliados de Vox votamos a la dirección nacional del partido, y es ella la que decide, escuchando a las provincias y en base a sus necesidades, quién debe dirigir los equipos. En nuestro caso la dirección nacional ha confiado en nosotros y es esa la confianza que quiero transmitir al nuevo comité ejecutivo provincial, a nuestros afiliados y simpatizantes, cargos orgánicos e institucionales.

Ramón Aumesquet, en un momento de la entrevista. / Miguel Ángel González

–La provincia de Cádiz arrastra problemas importantes, algunos de ellos de trascendencia nacional, como la seguridad o el narcotráfico, e incluso internacional, como Gibraltar o las relaciones con Marruecos. ¿Cuál es el que más le preocupa?–Nuestra provincia adolece de muchos problemas, y todos ellos tienen en común el abandono de las administraciones y la incapacidad de populares y socialistas de poner soluciones a nuestros gravísimos problemas. A mí lo que más me preocupa es el paro y la falta de oportunidades que tiene nuestra gente. Me preocupa la inseguridad que provoca la inmigración ilegal y, por supuesto, que las mafias se apoderen de municipios y comarcas. Otro tema fundamental son las consecuencias que tienen para el sector primario, para nuestros ganaderos, agricultores y pescadores, las nefastas políticas que el PP y el PSOE votan juntos en Bruselas y a las que sólo Vox se opone.–Vox ha obtenido un resultado bastante aceptable en las elecciones europeas. ¿A qué cree que se ha debido?–No es un resultado aceptable, a mí me parece un resultado excelente. En las últimas elecciones obtuvimos tres eurodiputados y ahora tenemos seis. Si cualquier otro partido hubiera doblado sus escaños se hablaría de un gran resultado, pero con Vox parece que nunca nada es suficiente. Estamos muy contentos y vamos a seguir trabajando para que dentro de cinco años volvamos a doblar el resultado. Sabemos que no es tarea fácil pero afortunadamente cada vez más españoles confían en nosotros y vamos a trabajar para que sean todavía más.–Vox parece fuerte en las elecciones de carácter nacional y más débil en las municipales. ¿Por qué esa diferencia?–No puedo estar de acuerdo. En las últimas elecciones municipales hemos tenido un magnífico resultado y hemos logrado 25 concejales en la provincia de Cádiz, con implantación en todas las comarcas. Para nosotros nunca es suficiente porque aspiramos a decidir las políticas que afectan a todos nuestros vecinos y por ello seguiremos trabajando. Pero no podemos olvidar que competimos contra partidos que llevan décadas de implantación. Hemos crecido muchísimo en ocho años y trabajaremos para que siga siendo así. En la actualidad contamos con agrupaciones locales en 22 municipios de la provincia, y estamos convencidos de que esta cifra seguirá creciendo en los próximos meses.–Entre el PP y Vox hay una curiosa relación de amor y odio, con muchas críticas cruzadas pero llegando a acuerdos allí donde se necesitan. ¿Cuál es su valoración?–Nosotros no odiamos a nada ni a nadie. Tenemos un profundo amor por España y queremos lo mejor para los españoles. Creemos en la verdad y trabajamos por ella. Por eso no nos gusta que los que dicen ser oposición a Pedro Sánchez convoquen a los españoles un domingo para protestar por la amnistía y el martes pacten con el PSOE y con el separatismo para repartirse las comisiones en el Congreso y en el Senado. En Vox estamos convencidos de que hay que echar a Pedro Sánchez, y le hacemos oposición a tiempo completo mientras que el PP la hace a tiempo parcial. Esta misma semana han anunciado que van a volver a pactar en Bruselas. Pero, ya le digo, allí donde hemos pactado y gobernamos juntos estamos logrando cambiar las políticas nefastas de la izquierda, al contrario de lo que ocurre por ejemplo en Andalucía donde el PP gobierna en solitario.–El nuevo partido de Alvise Pérez, Se acabó la fiesta, ¿es competencia directa a Vox?–Nosotros respetamos mucho a todos aquellos votantes que están cansados de la corrupción de este gobierno y de las mentiras de Pedro Sánchez, y trabajamos por sacarle del poder dando una alternativa real al socialismo que nos arruina. Nuestra competencia son todos los que nos señalan y nos demonizan, los que ejercen la violencia contra nosotros. Vox tiene una estructura sólida, tenemos los mejores equipos, muchos afiliados y creemos que tenemos las mejores ideas. Por eso trabajamos para que cada vez más españoles y gaditanos se acerquen a este proyecto.–¿Hasta cuándo calcula usted que estará Pedro Sánchez en la Presidencia del Gobierno?–Como dice nuestro presidente, Santiago Abascal, lo peor de Pedro Sánchez está por venir. Está dispuesto a cualquier cosa por aferrarse al poder, pactando con independentistas, separatistas y filo-etarras. Y para eso está Vox, para hacerle una oposición real y total. Es muy importante echar a Pedro Sánchez pero, sobre todo, sacar sus políticas ruinosas del Gobierno. Nosotros no nos conformamos con un cambio de políticos, es necesario un cambio de políticas y para eso trabajamos. Queremos devolver la unidad, la concordia y la prosperidad que nos han robado. Me preocupa especialmente la desconfianza que está generando este Gobierno entre los ciudadanos al no respetar la separación e independencia de los poderes del Estado.