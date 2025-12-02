El paro baja en la provincia de Cádiz en más de medio millar de personas en noviembre

El número de personas demandantes de empleo ha vuelto a bajar en la provincia gaditana. Tras el aumento registrado después del verano, el mes de noviembre vuelve a ser benevolente con las cifras de empleo que ven como 554 residentes en la provincia de Cádiz salen de las listas del desempleo, lo que supone una reducción del 0,49%. El número total asciende a 113.223 personas.

Si comparamos con el noviembre del año pasado, la diferencia en un año alcanza las 9.801 personas menos buscando empleo, una diferencia del 7,97%. El mes de noviembre de 2024 se experimentó una bajada también del desempleo tras meses alcistas por la estacionalidad de los servicios, pero en aquella ocasión fueron 195 las personas que salieron de las listas del paro. El más de medio millar del reciente mes de noviembre se acerca al triple en cuanto al descenso con respecto al año anterior.

En comparación con el resto de Andalucía, Cádiz es la quinta provincia en bajada del paro, ya que en el total regional han descendido hasta 6.934 las personas que han dejado de estar apuntadas al paro, un 1,15% de diferencia con respecto al mes anterior y un 7,89% en relación al año 2024.

Más del 57% de los registrados en el paro en la provincia de Cádiz es mayor de 45 años. En total son 64.824 personas en este margen de edad, de las que 42.057 son mujeres. El 63,2% del paro gaditano está protagonizado por mujeres.

El paro ha experimentado un pleno en cuanto a bajadas sectoriales con todos en negativo. De este modo, el número total de demandantes de empleo quedan en 3.278 registradas en el sector agrario (son 98 menos que en el mes anterior), 5.887 en la industria (con una bajada este mes de 35 personas), 9.602 en la construcción (son 8 menos que en octubre), 15.246 no cuentan con un empleo anterior (dos personas menos registradas) y 79.210 buscan trabajo en el sector servicios (410 personas menos que hace un mes).

El comportamiento de la afiliación a la Seguridad Social, sin embargo, ha experimentado una bajada en 3.684 afiliados menos en la provincia, según los datos facilitados este martes por el Gobierno.

Seguirá ampliación