Paterna de Rivera homenajea este sábado a Sara Baras y Miguel Poveda

El Ayuntamiento de Paterna de Rivera homenajea este sábado 17 de enero a partir del mediodía a dos grandes figuras del flamenco que han contribuido desde el cante y el baile al engrandecimiento del cante propio de la localidad jandeña.

En un acto que está programado a las 12:00 horas, en la calle Petenera del conocido Paseo del Flamenco, las autoridades municipales descubrirán dos baldosas parar rendir tributo a la bailaora Sara Baras y el cantaor Miguel Poveda, artistas de talla internacional.

Cartel del homenaje en Paterna de Rivera a Sara Baras y Miguel Poveda

La cita concluirá, desde las 13:00 horas, con una actuación flamenca en la que intervendrán Marta Gil y Miguel Laín al cante y Roberto Spano a la guitarra.